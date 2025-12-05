¤Ä¤¤¤ËÃáÉã¤Ë½Ù²Ï²°¤¬ÃÂÀ¸¡ª¥Û¥Óー¥Õ¥¡¥ó¤â¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö½Ù²Ï²° ÃáÉãÅ¹¡×¤¬Íè½Õ2·î20Æü(¶â)¥ªー¥×¥ó
¥Û¥Óー¤ÎÅÂÆ²½Ù²Ï²°¤¬¤Ä¤¤¤ËÃáÉã»Ô¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡ª
Íè½Õ2·î20Æü(¶â)¤Ë¡Ö½Ù²Ï²° ÃáÉãÅ¹¡×¤¬TSUTAYAÃáÉãÅ¹¤Î2³¬¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Áí¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô30ËüÅÀ°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¹¤¤Å¹Æâ¤Ï¡¢¥Û¥Óー¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÃáÉã¥¨¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á»¨²ß¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ïºë¶Ì¸©Æâ¤Î½Ù²Ï²°Å¹ÊÞ¤ÇºÇÂçµé
¡Ö½Ù²Ï²° ÃáÉãÅ¹¡×¤Ï¡¢Ìó896Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê271ÄÚ¡Ë¤Î¹Âç¤Ê¥Õ¥í¥¢¤Ë¡¢30ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎÃæ¸Å¡¦¿·ÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÍè½ÕÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥Ë¥á»¨²ß¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ïºë¶Ì¸©Æâ¤Î½Ù²Ï²°Å¹ÊÞ¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢°µ´¬¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¥²ー¥à¡¢¥È¥ì¥«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»¨²ß¡¢±ÇÁü¥½¥Õ¥È¤ä²»³ÚCD¡¢¸¶²è½¸¡¦ÀßÄê»ñÎÁ½¸¤Ê¤É¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦¥¢¥¤¥É¥ë´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯¤ª¼è°·¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÃáÉãÅ´Æ»¡ÖÂçÌî¸¶±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¡¢¹ñÆ»140¹æÀþ±è¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¾ò·ï¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª
2·î9Æü(·î)¤è¤êÀè¹ÔÇã¼è³«»Ï¡ª¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÍ½Äê
Àè¹ÔÇã¼è³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÄ¶¤ªÆÀ¤Ê¡ÖÇã¼è¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¥ì¥È¥í¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êººÄê¤·¤Þ¤¹¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÇä¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ù²Ï²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎººÄê¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂÎ¸³¡¢»×¤ï¤Ì¹âÃÍ¤Ç¤ªÇä¤êÄº¤±¤ë¤«¤â¡ª
¥Í¥Ã¥È¤ÇÉ¾È½¤Î½Ù²Ï²°¤Î¹â²ÁÇã¼è¤ò¡Ö½Ù²Ï²° ÃáÉãÅ¹¡×¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ù²Ï²°O2O¡Ê¥ªー¥Äー¥ªー¡ËÇã¼è¤Ë¤âÂÐ±þ
¡Ö½Ù²Ï²° ÃáÉãÅ¹¡×¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç»öÁ°¤ËººÄê¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤é¤¹¤°¤ËÅ¹ÊÞ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¡Ö¥¹¥ÞÆÀÇã¼è¡×¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇººÄê¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÇã¼è¤ò¹Ô¤¨¤ë¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó»ý¹þ¡×¤Î½Ù²Ï²°O2O¡Ê¥ªー¥Äー¥ªー¡ËÇã¼è¤Ë¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ººÄê¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤ä¡¢ººÄê²Á³Ê¤Î¥¬¥Ã¥«¥ê¤òÈò¤±¤ë²è´üÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¤ËÌ²¤ë¤´ÉÔÍÑÉÊ¤ò¤ªÇä¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥ªー¥×¥óµÇ°¡ÖÇã¼è¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ö¥»ー¥ë¡×¤ÎÂ³Êó¤Ï¤³¤Á¤é
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ê¡ÖÇã¼è¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ä¡Ö¥»ー¥ë¡×¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½Ù²Ï²°.JP¤Î¡Ö½Ù²Ï²° ÃáÉãÅ¹¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¤äSNS¡¢Å¹ÊÞ¥Úー¥¸¤Ç¤âÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.suruga-ya.jp/feature/chichibu_open/index.html
https://www.suruga-ya.jp/
@surugaya_kosin(https://x.com/surugaya_kosin)
https://www.facebook.com/SurugayaJP
¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡Ê2026Ç¯¡Ë
2·î9Æü(·î)¡¡Àè¹ÔÇã¼è³«»Ï
2·î20Æü(¶â)¡¡ÈÎÇä³«»Ï
¢¨ÆüÄø¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
½Ù²Ï²° ÃáÉãÅ¹
½êºßÃÏ
ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô²¼µÜÃÏÄ®18-9 TSUTAYAÃáÉãÅ¹2³¬
@surugaya_C2B(https://x.com/surugaya_C2B)
¢£¤ª¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ
¥È¥ì¥«¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¥²ー¥à¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥«ー¥É¥²ー¥à¤Î¤ß¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à»¨²ß¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»¨²ß¡Ê¥¹¥¿ー¥È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È[µì¥¸¥ã¥Ëー¥º]·Ï¡¢K-POP¡¢2.5¼¡¸µ·ÏÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¤Î¤ß¡Ë¡¢¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡¦¥Ïー¥É¡¢±ÇÁü¥½¥Õ¥È¡ÊÀ¼Í¥¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È[µì¥¸¥ã¥Ëー¥º]¡¢K-POP¡¢2.5¼¡¸µ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢À¼Í¥´ØÏ¢¤ÎDVD¡¦BRD¤Î¤ß¡Ë¡¢²»³ÚCD¡ÊÀ¼Í¥¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È[µì¥¸¥ã¥Ëー¥º]¡¢K-POP¡¢2.5¼¡¸µ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢Æ±¿Í¤Î¤ß¡Ë¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¡¢½ñÀÒ¡Ê¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à·Ï¤Î¸¶²è½¸¡¦ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¦¥¤¥é¥¹¥È½¸¡¢¼Ì¿¿½¸¡¢¥²ー¥à¹¶Î¬ËÜ¤Î¤ß¡Ë
ÃáÉã¤Ë½Ù²Ï²°¤¬ÃÂÀ¸¡Ö½Ù²Ï²° ÃáÉãÅ¹¡×¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤