¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û2025Ç¯ÅÙ¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°
¡¡2025Ç¯ÅÙ¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤¬10·î22Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥Þー¥Æ¥£¡¦¥°¥í¥¹»á¤ÈÅ¢µ¯±Ê¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥®¥è¥ó¡Ë»á¤¬¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡ÊJF¡ËÀßÎ©¤ÎÍâÇ¯¤Î1973Ç¯¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹õß·ÌÀ¡¢µÜºê½Ù¡¢À§»ÞÍµÏÂ¡¢¾®ß·À¬¼¤¡¢Àé½¡¼¼¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¡¢¾®ÀîÍÎ»Ò¡¢J¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Õ¥ë¥Ö¥é¥¤¥È¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦O¡¦¥é¥¤¥·¥ã¥ïー¡¢¹ÖÆ»´Û¡¢»³³¤½Î¤Ê¤É¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç52²óÌÜ¡£¡ÖÊ¸²½·Ý½Ñ¸òÎ®¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¶µ°é¡×¡ÖÆüËÜ¸¦µæ¡¦¹ñºÝÂÐÏÃ¡×¤Î3Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æâ³°³Æ³¦¤ÎÍ¼±¼Ô¤È°ìÈÌ¸øÊç¤Ë¤è¤ê¿äÁ¦¤Î¤¢¤Ã¤¿106·ï¤«¤é¡¢Í¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÌó180Ì¾¤¬Íè¾ì¡£³°Ì³¾Ê¤«¤é¤ÏÍèÉÐ¤È¤·¤ÆÎëÌÚ½¨À¸¡¦ÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¡Ê¹Êó³°¸òÃ´ÅöÀ¯ÉÜÂåÉ½¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Î¾¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¤Î½Ë°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤È¹ñºÝ¸òÎ®¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¼õ¾Þ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
photo by Grant Delin
¡¡¥Þー¥Æ¥£¡¦¥°¥í¥¹»á¡Ê77¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤äÌ±éº³èÆ°¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¥«¥Ê¥À¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£
¡¡Ì¾¾¢¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¾å±é¤òµÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡ØÊ¸³Ú¡¡Ì½ÅÓ¤ÎÈôµÓ¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¤ò´ÆÆÄ¤·¡¢Ê¸³Ú¤Î³¤³°¤Ø¤Î¾Ò²ð¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¸ÅÅµÅªÌ¾ºî±Ç²è¤ÎÈÎÇä¤ä¸ø³«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¡¢Â¿¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÂç¤¤Ê¶ÈÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌ±éº¥Õ¥£¥ë¥à¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¡£1930Ç¯Âå¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ±éº±¿Æ°¡×¤ÎµÏ¿±ÇÁü¤òÈ¯·¡¡¦½¤Éü¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¦¿Í¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Æü¾ï¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤ËÈþ¤ò¸«½Ð¤·¤¿Ì±éº±¿Æ°¤Î»Ñ¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¢µ¯±Ê¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥®¥è¥ó¡Ë»á¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ò30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³ø»³³°¹ñ¸ìÂç³Ø¹»¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ìÍ»¹ç³ØÉô¤òÁÏÀß¤·¡¢³ØÉôÆâ¤Ë»°¤Ä¤ÎÀìÌçÀì¹¶¤òÀßÃÖ¡¢1000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë³ØÀ¸¤¬³Ø¤Ö´Ú¹ñºÇÂç¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°éµòÅÀ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ICT¤Î³èÍÑ¤äCan-doÉ¾²Á¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¶îÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐÇÏ¤Ç¤ÎÉºÃå¤´¤ßÀ¶ÁÝ³èÆ°¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦»Ù±ç¡¢³ø»³ÆüËÜÂ¼¤ÎÀßÎ©¤Ë¤è¤ë·Ñ¾µ¸ì¶µ°é¤Î¼ÂÁ©¡¢Æü´ÚÊ¸²½¸òÎ®ÃÄÂÎ¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¸À¸ì¶µ°é¤òÄ¶¤¨¤Æ¹ñºÝÁê¸ßÍý²ò¤ÈÍ§¹¥¿ÆÁ±¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¹õß·¿®Ìé¡¦¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡ÊJF¡ËÍý»öÄ¹¤Î³«²ñ°§»¢¡¢ÎëÌÚ½¨À¸¡¦ÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¡Ê¹Êó³°¸òÃ´ÅöÀ¯ÉÜÂåÉ½¡Ë¤«¤é¤ÎÍèÉÐ½Ë¼¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Î¾Ò²ð¡¢Ê¿Ìî¿®¹Ô¡¦Áª¹Í°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ë¼ø¾ÞÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤ËÂ³¤¡¢¹õß·Íý»öÄ¹¤«¤é³Æ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¾Þ¾õ¤Î¼øÍ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÎëÌÚ½¨À¸¡¦ÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¡Ê¹Êó³°¸òÃ´ÅöÀ¯ÉÜÂåÉ½¡Ë
Ê¿Ìî¿®¹Ô¡¦Áª¹Í°Ñ°÷Ä¹
º¸¡á¹õß·Íý»öÄ¹¡¢±¦¡á¥Þー¥Æ¥£¡¦¥°¥í¥¹»á
º¸¡á¹õß·Íý»öÄ¹¡¢±¦¡áÅ¢µ¯±Ê¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥®¥è¥ó¡Ë»á
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢³Æ¼õ¾Þ¼Ô¤«¤é¥¹¥Ôー¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þー¥Æ¥£¡¦¥°¥í¥¹»á¤Ï¡¢JF¤È¤ÎÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÉ²±¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1975Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎºîÉÊ¡ØÆ«´ï¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î´ë²èÀ©ºî¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Þ¤ÇÆ«·Ý²È¤Î¥Ðー¥Êー¥É¡¦¥êー¥Á»á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥êー¥Á»á¤¬1930Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ«¹©¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¶¯¤¯¶½Ì£¤ò¤Ò¤«¤ì¤¿°Ù¤À¡£¤³¤ì¤é¤Î±ÇÁü¤ò½¤Éü¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë»î¤ß¤¬¡¢¸½ºß¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÌ±éº¥Õ¥£¥ë¥à¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥êー¥Á»á¤Ï¤³¤ÎÁ°Ç¯¡¢1974Ç¯ÅÙ¡Ö¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤«¤é¤âº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÈó¾ï¤Ë¸÷±É¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¥êー¥Á»á¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ç®¿´¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÎ¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤¬¡¢º£Æü½Ð³¤¡¦¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡ÊJF¡Ë½éÂåÍý»öÄ¹¤ÎÈë½ñ¤À¤Ã¤¿²¬Â¼ÈþÊæ»Ò»á¤À¤Ã¤¿¡£²¬Â¼»á¤ÏÎëÌÚÂçÀÛ¡ÊÊ©¶µÅ¯³Ø¼Ô¡Ë¤ÎÈë½ñ¤ò13Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¸å¡¢¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¤Î¿¦°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²¬Â¼»á¤È¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë¸òÍ§¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡JF¤È¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´Ø¤ï¤ê¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æµó¤²¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ºÇ½é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¹ñºÝÊ¸²½¿¶¶½²ñ¡ÊJF¤ÎÁ°¿È¡Ë¤¬1930Ç¯Âå¤ËÀ©ºî¤·¤¿±ÇÁü¤Î½¤Éü¤À¤Ã¤¿¡£¥êー¥Á»á¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹ñºÝÊ¸²½¿¶¶½²ñ¤¬À©ºî¤·¤¿±×»Ò¤Î¸Å¤¤±ÇÁü¤Î¥³¥Ôー¤ò¿ôÅÀÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Íý»öÄ¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÝ¡¢Â¾¤Ë¤âÀ©ºî¤·¤¿±ÇÁü¤¬¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1930Ç¯Âå¤Î16mm¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿È¢¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¥«¥Ó¤À¤é¤±¤Ç½¤¤¤â¶¯¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÀÈ¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¿ôÇ¯¸å¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢JF¤Ë»Ù±ç¤òÆ¯¤³Ý¤±¡¢¤½¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ÎÅþÍè¤è¤ê¤Ï¤ë¤«°ÊÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤ÈÈñÍÑ¤òÍ×¤¹¤ëÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê16mm±ÇÁü¤Î¥³¥Ôー¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£¡×
¡¡¡Ö1970Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØÊ¸³Ú¡¡Ì½ÅÓ¤ÎÈôµÓ¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¡¢ÀßÎ©¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤JF¤Î¡ÖÆÃÄê´óÉÕ¶âÀ©ÅÙ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ñ¶â³ÍÆÀ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢´°À®¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢½é´ü¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡ØÆ«´ï¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ëPBS¤ÇÊü±Ç¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£JF¥Ë¥åー¥èー¥¯ÆüËÜÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤È¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÈ¯É½²ñ¤ËÃçÂåÃ£Ìð¤ÈÌî¾å¾ÈÂå¤ÎÎ¾»á¤ò¾·¤¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤È¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤Ç¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¤ò¾å±Ç¤·¤¿¤ê¡¢¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¡ØÊ¸³Ú¡¡Ì½ÅÓ¤ÎÈôµÓ¡Ù¤ò¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Þ¥É¥êー¥É¤Ç¾å±Ç¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥ê¥Áー»á¡Êºî²È¡¢±ÇÁü»Ë²È¡Ë¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¯¥é¥¤¥Æ¥ê¥ª¥ó¼Ò¤ÎÆüËÜ±Ç²èÃ´Åö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ³¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ä´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò60ËÜ°Ê¾åÀ©ºî¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¡¢Ìî¾å¾ÈÂå¡¢»ÔÀîÖÂ¡¢ÎëÌÚÀ¶½ç¡¢µÜËÜ¿®»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2010Ç¯ÅÙ¤Î¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëº´Æ£ÃéÃË¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÌ±éº¥Õ¥£¥ë¥à¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿¦¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´î¤Ó¤ÈÄ©Àï¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»³·Á¡¢±×»Ò¡¢Ä¹Ìî¡¢´ôÉì¡¢Ã°ÇÈ¡¢¶å½£¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤òË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î³èÆ°¤âJF¥È¥í¥ó¥ÈÆüËÜÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥°¥í¥¹»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÀÓ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸²¾´¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ±éº¥Õ¥£¥ë¥à¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Å¢µ¯±Ê»á¤Ï¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤ò¤Ï¤¸¤áÆ±¾Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¼Õ¼¤ò½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤ÎÍèÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ë½é¤á¤ÆÀÜ¤·¤¿¤Î¤Ï1982Ç¯¡¢18ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£³ø»³³°¹ñ¸ìÂç³Ø¹»¤ÎÂè1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¤¤¤¦¸À¸ì¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÌ´¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÇÆüËÜ¸ì¤Î°ìÈÖ¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£ÎÙ¹ñ¤Î¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÖ¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ö¤¦¤Á¤ËÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ì¥Î»¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î¸¦µæ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤Î¹¬±¿¤Ï¤³¤ÎÆüËÜ¸ì¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤Î¿ÀÍÍ¤¬¼«¿È¤òÆüËÜ¸ì¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò·üÌ¿¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç³Ø3Ç¯À¸¡¢20ºÐ¤Îº¢¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Æó¿Í¤Î²¸¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¿Í¤Ï¼Â¶È²È¤Î½ôÅÄ¹¬ÆÁ²ñÄ¹¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆü´Ú¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄÌÌõ¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤È»ëÌî¤òÇÝ¤¦µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æ±»á¤Ïº£¤Ç¤âÀº¿ÀÅª¤Ê¥íー¥ë¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢Åö»þ¡¢Åì³¤Âç³ØÎ±³ØÀ¸¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼ÆÅÄ½ÓÂ¤»á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¶¨ÎÏ¤ÏÊª¿´Î¾ÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åì³¤Âç³Ø¤Ë¾·ÂÔ¤·¡¢³Ø¶È¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¾©³Ø¶â¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ¤Î¤è¤¦¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Êó²¸¼ÕÆÁ¤ÎÇ°¤Ë´®¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Âç³Ø±¡»þÂå¤Î»ØÆ³¶µ°÷¤À¤Ã¤¿Çð¸¶»ÊÏº»á¡¢¸µÅìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¤Î²ÃÆ£À¶Êý»á¡¢¸µ¹ñÎ©¹ñ¸ì¸¦µæ½ê¤ÎÌøß·¹¥¾¼»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«¿È¤¬¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿´Ú¹ñÆ±ÆÁ½÷»ÒÂç³Ø¤Î¸Î¡¦ÍûÆÁÊô»á¡¢ÊÆ¹ñ¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥óÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎËÒÌîÀ¿°ì»á¡¢¸µÆüËÜ¸ì¶µ°é³Ø²ñ²ñÄ¹¤ÎÈøºêÌÀ¿Í»á¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎáÄºîÌ÷É§»á¤Ë¤â¿¼¤¤´¶¼Õ¤ÎÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¹çÍýÅª¤ÊÆü´Ú´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Î¿Íºà°éÀ®¡×¤È¤¤¤¦¶µ°éÍýÇ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¼«¿È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¡¢¼«¿È¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¸ì¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤äÆüËÜ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æü´Ú´Ø·¸¤Ï»þ¤Ë¹çÍýÅª¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â´¶¾ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢Àï¸å¤ÎÆü´Ú¸òÎ®¤Ï¡¢Ì±´Ö¤ÎÅØÎÏ¤ÇÃÛ¤«¤ì¤¿å«¤¬¡¢´¶¾ð¤È¤¤¤¦ÂæÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ²õ¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸½¼Â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë°Ù¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¿Íºà¤ò°é¤Æ¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤ÎÄìÊÕ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¼«¿È¤Î¶µ°éÍýÇ°¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¸ì·Ñ¾µ¸ì¶µ°é¤ÈÆü´Ú¤Î¿¦¶È¿Íºà¸òÎ®¤Ë´Ø¿´»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢Æü´Ú¤Î¼ã¼Ô¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢£Å£Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¸¥¢¶¦Æ±ÂÎ¤Î»ÔÌ±¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¼«¿È¤ò»Ù¤¨¡¢Êâ¤ß¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿³ø»³³°¹ñ¸ìÂç³ØÆüËÜ¸ìÍ»¹ç³ØÉô¤ÎÆ±Î½¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢³ø»³´ÚÆüÊ¸²½¸òÎ®¶¨²ñ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç³Ø±¡»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡¦Í§¿Í¤Ë¤â¼Õ°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¡×
¡¡Å¢»á¤ÏÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤ËÆ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢°ì¿Í¤Î¶µ°é¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÌµ¾å¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤òÎå¤ß¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â³ø»³¤«¤éÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ÎÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÄ²ñ¸å¡¢¼õ¾Þ¼Ô¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼õ¾Þ¼ÔÎ¾»á¤ÏÍè¾ì¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡ÊThe Japan Foundation¡¢JF¡Ë¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤Ë¹ñºÝÊ¸²½¸òÎ®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
JF¤Ï¡¢1972Ç¯¤Ë³°Ì³¾Ê½ê´É¤ÎÆÃ¼ìË¡¿Í¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2003Ç¯10·î1Æü¤ËÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÍ§¿Í¤ò¤Õ¤ä¤·¡¢À¤³¦¤È¤Îå«¤ò¤Ï¤°¤¯¤à¤¿¤á¡¢¡ÖÊ¸²½¡×¤È¡Ö¸À¸ì¡×¤È¡ÖÂÐÏÃ¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ë¶¦´¶¤ä¿®Íê¡¢¹¥°Õ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.jpf.go.jp/