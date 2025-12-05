³ô¼°²ñ¼ÒCrestLab¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û¡×¤ËÁª½Ð
¡¡¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¹©Äø¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCrestLab¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäÅìÍµÂÀ¡Ë¤Ï¡¢Æü·ÐBP¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡×¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡×ÆÃ½¸¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤êËèÇ¯12·î¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¹±Îã´ë²è¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ³×¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¡¦¾ÃÈñ³èÆ°¤È¡¢Êª²Á¹âÆ¡¢¹âÎð²½¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆñÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³×¿·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯¤Î¼Ò²ñ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¡¢À¸³è¤ä¼Ò²ñ¤ËÊÑ³×¤È¿Ê²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿´ë¶È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¤·¡¢Áª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥Þー¥¹¡×¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¡Ö³°¿©¡¦¿©¡×¡ÖÎ¹¹Ô¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¥·¥Ë¥¢¡×¡Ö¶µ°é¡¦³Ø¤Ó¡×¤Ê¤É¡¢10Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ´ë¶È¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2026Ç¯ÈÇ¡Û(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01282/00001/?n_cid=nbpnxr_twbn)
·ãÌ³¤Î¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤òµß¤¦AI¥Äー¥ë¡¡¥¢¥Ë¥á»º¶È¤Î³×Ì¿¤ËÄ©¤à¿·¶½´ë¶È¡Ê¸ÄÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¡Ë(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01282/00003/?gift=LL4iqWPuWw%252F75pfxW9fHbzwMvzSHdnggKmIf8U%252FQ0L0%253D&n_cid=nbpnxr_gift)
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òAI¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×Ê¬Ìî¤Ë¤ÆÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÈANICRA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ëÊ¸²½¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢À©ºî¸½¾ì¤Ï¹ñÆâ¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤Î¸º¾¯¡¢²á½ÅÏ«Æ¯¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¤³°°ÑÂ÷¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢CrestLab¤Ï¡¢¼ç¤ËÆ°²è¤ä»Å¾å¤²¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤ÆAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À©ºî¹©Äø¤Î¸úÎ¨²½¡¦¹âÉÊ¼Á²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖANICRA¡×¤Î³«È¯¤ò2025Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¹©Äø¤ÎÆâÌó7³ä¤Î¹©¿ôºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¸»ºÀ¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÁÐÊý¤Ç¹â¤¤¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤äÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±¤Î¾¦¶ÈºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¸½àÅª¤ÊÀ©ºî¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
ANICRA¤ÎÆÃÄ§
¡¦Æ°²è¡¦»Å¾åÅù¤Î¹©Äø¤òAI¤Ç»Ù±ç¤·¡¢À©ºî¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÉé²Ù·Ú¸º¤ò¼Â¸½
¡¡ANICRA¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ÎÆ°²è¤ä»Å¾å¹©Äø¤òAI¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹©ÄøÁ´ÂÎ¤Ë¤æ¤È¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ÈÍ¾ÎÏ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿¼ÂÀ©ºî´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þÀ¤Î¹â¤µ
¡¡¼ÂÀ©ºî´Ä¶¤Ç¤ÎÉ¾²Á¡¦²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¸½¾ì¤Î¥ëー¥ë¤ËÂ§¤Ã¤¿Æ°²è»Å¾å¤Î¼Â¸½Åù¡¢¸½¾ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë»ÅÍÍÀß·×¡¦Æ³Æþ»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â¡¦¤ª¿½¹þÊýË¡
¡¡ANICRA¤ÎÆ³Æþ¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ªÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Æ³Æþ¤Î¤´ÁêÃÌ¤«¤é±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡¢CrestLab¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://crestlab-inc.com/
³ô¼°²ñ¼ÒCrestLab ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/166859/table/8_1_c06c32c275f4a6db0c67434d2974efff.jpg?v=202512050228 ]