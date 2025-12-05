¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëÁü ¤ªÊÌ¤ì¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ / Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô
Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¤Ç¤ÏŽ¤ºåµÞÀîÀ¾Ç½Àª¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó9Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëÁü¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢½êÍ¼Ô¤Î°Õ¸þ¤ËÈ¼¤¤Áü¤¬²¬»³¸©¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ªÊÌ¤ì¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëÁü¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤¬ÈÕÇ¯¡¢ÆüËÜÀÖ½½»úÉÂ±¡¤ÇÎÅÍÜÃæ¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤è¤ë¸¥¿ÈÅª¤Ê´Ç¸î¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢1936Ç¯8·î13Æü¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¡¢£µ·î¤Î´Ç¸î¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸ÃÂº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÊô»Å¤ÈÇî°¦¡×¤ÎÀº¿À¤òÀÀ¤¤¤ËÂ¿¤¯¤Î´Ç¸î³ØÀ¸¤¬¤³¤³¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁü¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÀ»¥Èー¥Þ¥¹ÉÂ±¡¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ë´Ç¸î³Ø¹»¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤ÄÁü¤ò¸¶·¿¤Ë¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Ë2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëÁü
£±¡¥Æü»þ¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¡¸áÁ°11»þ ～ ¸áÁ°11»þ30Ê¬
£²¡¥¾ì½ê¡¡²Ö²°Éß£±ÃúÌÜ24 ¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëÁüÁ°
£³¡¥¤½¤ÎÂ¾
¡¡¡¡¼¡Âè¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡Ê£±¡Ë³«²ñ¡¡¡Ê£²¡Ë»ÔÄ¹¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡¡Ê£³¡ËÆüÀÖÊô»ÅÃÄ²ñÄ¹¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡¡Ê£´¡Ë¸¥²Ö¡¡¡Ê£µ¡ËÊÄ²ñ
¡¡±ÛÅÄ¡Ê¤³¤·¤À¡ËÀîÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö½êÍ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é°ÜÅ¾¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁü¤Ï»ÔÀ¯»Ü¹ÔÁ°¤«¤é¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀîÀ¾»ÔÌ±¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£