¡Ú½õÀ®¶â¾ðÊó¡ÛµÙÌ²ÍÂ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿½õÀ®»ö¶È¡ØÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤ò ～º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Ù±ç¡×¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¡¢Á´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë～¡Ù 12·î19Æü¤è¤ê¸øÊç³«»Ï
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í »Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÊËÜÉô¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤ÈREADYFOR³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢µÙÌ²ÍÂ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿½õÀ®»ö¶È¡ÊÄÌ¾ïÏÈ¡Ë¡ØÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤ò ～º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Ù±ç¡×¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¡¢Á´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë～ ¡Ù¤Î¸øÊç¤ò2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½õÀ®»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢µÞÁý¤¹¤ëÉÔÅÐ¹»¡¦Ä¹´ü·çÀÊ¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¡Öº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ø¤Î¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÄÊÌ»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ñ¶âÅª¡¦Èó»ñ¶âÅª»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ö¶È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È https://fund.readyfor.jp/d_deposits/25_kht ¡Ë
¢£»ö¶È³µÍ×- »ö¶ÈÌ¾¡¡ÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤ò¡¡～º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Ù±ç¡×¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¡¢Á´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë～
- ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡¡Á´¹ñ
- »ö¶È´ü´Ö¡¡2026Ç¯5·î1Æü～2029Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡ÊºÇÄ¹2Ç¯10¥ö·îÄøÅÙ¡Ë
- ¸øÊç´ü´Ö¡¡2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ～2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë17»þ¤Þ¤Ç
- ºÎÂòÍ½Äê¼Â¹ÔÃÄÂÎ¿ô¡¡5～6ÃÄÂÎÄøÅÙ
- 1ÃÄÂÎ¤¢¤¿¤ê¤Î½õÀ®³Û¡¡Ç¯´Ö¡§1,300Ëü±ß～1,560Ëü±ßÄøÅÙ¡Ê½õÀ®´ü´ÖÁí³Û¡§3,900Ëü±ß～4,680Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë¢¨¾åµ¤È¤ÏÊÌ¤ËÉ¾²Á´ØÏ¢·ÐÈñ(½õÀ®¶â³Û¤Î 3.3%°Ê²¼)¤¬½õÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î»ö¶È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fund.readyfor.jp/d_deposits/25_kht
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸øÊçÀâÌÀ²ñ¤Î¤´°ÆÆâ- ³«ºÅÆü»þ ¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¡¡10:00~11:30
- ³«ºÅÊýË¡ ¡§Google Meet
- ¼çºÅ¡¡¡¡ ¡§READYFOR´ð¶â»öÌ³¶É
- ÆâÍÆ ¡¡¡¡¡§µÙÌ²ÍÂ¶â³èÍÑ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ»ö¶È¤ÎÇØ·Ê¤È³µÍ×³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¿½ÀÁ¤ÎÊýË¡¡¢¿³ºº¥¹¥±¥¸¥åー¥ë·×²è½ñÎà¤ÎºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÎ±°ÕÅÀ¼Áµ¿±þÅú
¢¨Ï¿²è(¼Áµ¿±þÅú¤ò½ü¤¯)¤Ï¾åµ»ö¶È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸øÊçÀâÌÀ²ñ¡¡»²²ÃÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6VhDg3H8hdskvQkGcCIoFoV8CR0E50D5YiuolGcjY3vhYQQ/viewform
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸øÊçÁêÃÌ²ñ¤Î¤´°ÆÆâ¸øÊçÀâÌÀ²ñ¤ò¤ªÊ¹¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢½õÀ®»ö¶È¤Î¿½ÀÁ¤Ë¸þ¤±¤¿¤´ÉÔÌÀÅÀ¤ò²ò¾Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ³«ºÅÆü»þ ¡§2025Ç¯12·î23 Æü(²Ð)¡¡11:00~12:30
- ³«ºÅÊýË¡ ¡§Google Meet
- ¼çºÅ¡¡¡¡ ¡§READYFOR´ð¶â»öÌ³¶É
- ÆâÍÆ ¡¡¡¡¡§ËÜ»ö¶È¤ÎÍ×ÅÀ¤Î¤ª¤µ¤é¤¤ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Î¤´ÉÔÌÀÅÀ¤Ø¤Î¤´²óÅú¼Áµ¿±þÅú¡Ê»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿»ñ¶â·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¢¨É¬¤º¸øÊçÀâÌÀ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤â¤·¤¯¤ÏÀâÌÀ²ñÆ°²è¤Î»ëÄ°¤ò¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸øÊçÁêÃÌ²ñ¡¡»²²ÃÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyA7RUbVQEz1iWr6ANj0DAdzg5rOYXYoSepmMazI0Krr6EKQ/viewform
¢£´ë²èÇØ·Ê
¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÎÉÔÅÐ¹»¼Ô¿ô¤¬11Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·Ìó34Ëü6Àé¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢¤¦¤ÁÀìÌçÅª¤ÊÁêÃÌ¡¦»ØÆ³Åù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤âÌó13Ëü4Àé¿Í¤È¡¢¶¦¤Ë²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ï2024Ç¯¤Ë¡ÖÉÔÅÐ¹»Í×°øÊ¬ÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¡ÊÉÔÅÐ¹»Í×°øÄ´ºº¡Ë(https://kohatsu.org/20240325research-report/)¡×¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê°ÑÂ÷»ö¶È¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£½¾Íè¤Î¡Ö³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÄ´ºº¼êË¡¤ò²þ¤á¡¢¡Ö»Ò¤É¤âËÜ¿Í¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡×¡ÖÃÎÅªÈ¯Ã£¡×¡ÖÈ¯Ã£ÆÃÀ¡×¤Ê¤É5¤Ä¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¹ñºÝÅª¤Ë¤â¡ÖÉÔÅÐ¹»À¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ø¼ç¤Ê¸¶°ø¡Ù¤ò¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤·¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯´Ä¶À°È÷¤Ê¤É¸ÄÊÌ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤¬ºÆ½¢³ØÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¡¢ÍÞ¤¦¤Ä¡¦ÉÔ°Â¤ÎÄã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤¬Áê¼¡¤®¡¢²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤Î¤¢¤ë¼êË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾õ¤Î¹ñÆâ¤ÎÌ±´Ö»Ù±ç¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö£±.ÀìÌçÀ¤ò¤â¤Ã¤¿¿¦°÷¤ÎÉÔºß¡×¡Ö£².¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ËÍ×¤¹¤ëÏ«ÎÏ¡×¡Ö£³.Ï¢·ÈÀè¤ÎÉÔÂ¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢µÙÌ²ÍÂ¶â³èÍÑ»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÈREADYFOR¡Ê³ô¡Ë¤¬»ñ¶âÊ¬ÇÛÃÄÂÎ¡ÊFDO¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔÅÐ¹»»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Ë»ñ¶âÅª»Ù±ç¤ª¤è¤ÓÈó»ñ¶âÅª»Ù±ç¡ÊÈ¼Áö»Ù±ç¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¹ÔÃÄÂÎ¤Ë¡¢£±.¥êー¥ÀーÁØ¤ä»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÀìÌçÅª¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¡¢£².´ÊÊØ¤Ê¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Äー¥ë¤ÎÄó¶¡¡¢£³.ÃÏ°è¤ÎÏ¢·È»ñ¸»¤ÎÄ´ºº»Ù±ç¡¢¤Ê¤É¤ÎÊñ³çÅª¤ÊÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à :
https://share.hsforms.com/1j_tlmfmzSiGwSrJZCUrkAQ49oce
¢¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»Ò°é¤Æ¡¢È¯Ã£¾ã³²¡¢¤¤¤¸¤áÍ½ËÉ¡¢½¢Ï«»Ù±çÅù¤Ë´Ø¤·¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸¦µæ³«È¯¤ÈÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¼Ò²ñ¼ÂÁõÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¤Ë¤¢¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤òÂÐ¾Ý¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ò¥È»Ù±ç¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÍÄ»ù´ü¤«¤é»×½Õ´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹¤ò²Ê³Ø¤Ç»Ù¤¨¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤¿¤á¡¢¸¦µæ¡¢³«È¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://kohatsu.org/