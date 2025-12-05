¡Ö¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡×¸¶ºî35¼þÇ¯µÇ°¡ª¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºASMR¡ÙÀ©ºî·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÆÌî¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡×¸¶ºî35¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡Ù¤ÎASMR¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºASMR ËâÆ»»Î¶¨²ñ¶àÀ½ ¼öÊ¸ÂçÁ´ ～¥ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼öÊ¸¿çÌ²³Ø½¬¶µºà～¡Ù¤òÀ©ºî³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ömimicle¡Ê¥ß¥ß¥¯¥ë¡Ë¡×¡£
¢£Å·ºÍËâÆ»»Î¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ª¸µ¤Ç¼öÊ¸¤òËÂ¤®½Ð¤¹¡ª
¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¹ßÎ×¡ª¡¡¶¯ÎÏ¼öÊ¸¤òASMR¤ÇÂÎ´¶
À¤³¦¤òµß¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ï´íµ¡¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¼öÊ¸±Ó¾§¤ò¥Ð¥¤¥Îー¥é¥ë¥Þ¥¤¥¯¤Ç´°Á´¼ýÏ¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥Ê¤¬ÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÓñ¤¤«¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤ÎASMR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¡ª
ËâÎÏ¤ÎÂ©¸¯¤¤¡ª¡¡ÎµÇË»Â¡Ê¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡Ë¤Ê¤ÉË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±Ó¾§ÂÎ¸³
¡ÖÎµÇË»Â¡Ê¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ä¡Ö¿ÀÌÇ»Â¡Ê¥é¥°¥Ê¡¦¥Ö¥ìー¥É¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²Ð±êµå¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¡¦¥Üー¥ë¡Ë¡×Åù¤Ê¤É¡¢¼öÊ¸¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë½É¤ëËâÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥Ê¤ÎÂ©¸¯¤¤¤Þ¤Ç¤â¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¿çÌ²³Ø½¬¶µºà¤È¤·¤ÆÀøºß°Õ¼±¤Ë¼öÊ¸¤¬¿»Æ©¤¹¤ë"¼ªÊ¡"
¿çÌ²³Ø½¬¶µºà¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ê¤ÎÓñ¤¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤Ð¡¢¼öÊ¸¤Î±Ó¾§¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀøºß°Õ¼±¤ËÀÅ¤«¤Ë¿»Æ©¡£ÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ËÈù¤«¤ÊËâÎÏ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤«¤â¡£¥ê¥Ê¤È¶¦¤Ë¡¢ËâÆ»¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤¯¶Ë¤á¤¿¤¤¼Ô¤ØÂ£¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡È¼ªÊ¡¡ÉÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¡ª
¥¥ã¥¹¥È
ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡¦´Æ½¤¡§¿Àºä°ì
¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¢¤é¤¤¤º¤ß¤ë¤¤
¥·¥Ê¥ê¥ª¡§·î±Ê¥Ò¥Ç¥ò¡Ê¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥Æ¡Ë
¼ýÏ¿¡¦ÊÔ½¸¡¦²»¶Á¡¦À©ºî¡§¥Äー¥Õ¥¡¥¤¥Ö
¢£"¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¤ËÓñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¼öÊ¸"¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼´ë²è¤ò³«ºÅ¡ª
¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºASMR ËâÆ»»Î¶¨²ñ¶àÀ½ ¼öÊ¸ÂçÁ´ ～¥ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼öÊ¸¿çÌ²³Ø½¬¶µºà～¡Ù¤ÎÀ©ºî³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢"¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¤ËÓñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¼öÊ¸"¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¼öÊ¸¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¼öÊ¸¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö"¼ª¸µ¤ÇÓñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤"¥ê¥Ê¤Î¼öÊ¸ÁíÁªµó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×
¡ÚURL¡Ûhttps://mimicle.com/lp/slayers35_rinaasmr
¥ê¥Ê¤Î¼öÊ¸ÁíÁªµó¡ÊÅêÉ¼¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë :
¾¦ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºASMR ËâÆ»»Î¶¨²ñ¶àÀ½ ¼öÊ¸ÂçÁ´ ～¥ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼öÊ¸¿çÌ²³Ø½¬¶µºà～
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·îÍ½Äê
²Á³Ê¡§1650±ß¡ÎÀÇ¹þ¡Ï
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
ÈÎÇäURL¡§https://mimicle.com/album/iHpaEg8U
(C)¿Àºä°ì¡¦¤¢¤é¤¤¤º¤ß¤ë¤¤/KADOKAWA
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§mimicle
¡ÚiOS¡Ûhttps://apps.apple.com/jp/app/mimicle/id1621248013
¡ÚAndroid¡Ûhttps://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.mimicle
¡ÚWindows¡Ûhttps://mimicle.com/
¡ÚX¡Ûhttps://x.com/mimicleJP