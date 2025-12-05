¡Ö¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡×¸¶ºî35¼þÇ¯µ­Ç°¡ª¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºASMR¡ÙÀ©ºî·èÄê¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÆÌî¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡×¸¶ºî35¼þÇ¯µ­Ç°¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡Ù¤ÎASMR¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºASMR ËâÆ»»Î¶¨²ñ¶àÀ½ ¼öÊ¸ÂçÁ´ ～¥ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼öÊ¸¿çÌ²³Ø½¬¶µºà～¡Ù¤òÀ©ºî³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ömimicle¡Ê¥ß¥ß¥¯¥ë¡Ë¡×¡£



¢£Å·ºÍËâÆ»»Î¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ª¸µ¤Ç¼öÊ¸¤òËÂ¤®½Ð¤¹¡ª



¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¹ßÎ×¡ª¡¡¶¯ÎÏ¼öÊ¸¤òASMR¤ÇÂÎ´¶

À¤³¦¤òµß¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ï´íµ¡¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤­¤¿Èà½÷¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¼öÊ¸±Ó¾§¤ò¥Ð¥¤¥Îー¥é¥ë¥Þ¥¤¥¯¤Ç´°Á´¼ýÏ¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥Ê¤¬ÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÓñ¤­¤«¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤ÎASMR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¡ª



ËâÎÏ¤ÎÂ©¸¯¤¤¡ª¡¡ÎµÇË»Â¡Ê¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡Ë¤Ê¤ÉË×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±Ó¾§ÂÎ¸³

¡ÖÎµÇË»Â¡Ê¥É¥é¥°¡¦¥¹¥ì¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ä¡Ö¿ÀÌÇ»Â¡Ê¥é¥°¥Ê¡¦¥Ö¥ìー¥É¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²Ð±êµå¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¡¦¥Üー¥ë¡Ë¡×Åù¤Ê¤É¡¢¼öÊ¸¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë½É¤ëËâÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥Ê¤ÎÂ©¸¯¤¤¤Þ¤Ç¤â¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£


¿çÌ²³Ø½¬¶µºà¤È¤·¤ÆÀøºß°Õ¼±¤Ë¼öÊ¸¤¬¿»Æ©¤¹¤ë"¼ªÊ¡"

¿çÌ²³Ø½¬¶µºà¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ê¤ÎÓñ¤­¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤Ð¡¢¼öÊ¸¤Î±Ó¾§¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀøºß°Õ¼±¤ËÀÅ¤«¤Ë¿»Æ©¡£ÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤­¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤ËÈù¤«¤ÊËâÎÏ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤«¤â¡£¥ê¥Ê¤È¶¦¤Ë¡¢ËâÆ»¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤¯¶Ë¤á¤¿¤¤¼Ô¤ØÂ£¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡È¼ªÊ¡¡ÉÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¡ª



¥­¥ã¥¹¥È

ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß


¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡¦´Æ½¤¡§¿Àºä°ì


¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¢¤é¤¤¤º¤ß¤ë¤¤


¥·¥Ê¥ê¥ª¡§·î±Ê¥Ò¥Ç¥ò¡Ê¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥Æ¡Ë


¼ýÏ¿¡¦ÊÔ½¸¡¦²»¶Á¡¦À©ºî¡§¥Äー¥Õ¥¡¥¤¥Ö


¢£"¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¤ËÓñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¼öÊ¸"¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼´ë²è¤ò³«ºÅ¡ª

¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºASMR ËâÆ»»Î¶¨²ñ¶àÀ½ ¼öÊ¸ÂçÁ´ ～¥ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼öÊ¸¿çÌ²³Ø½¬¶µºà～¡Ù¤ÎÀ©ºî³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢"¥ê¥Ê¡á¥¤¥ó¥Ðー¥¹¤ËÓñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¼öÊ¸"¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¼öÊ¸¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤­¤Ê¼öÊ¸¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£





¡Ö"¼ª¸µ¤ÇÓñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤"¥ê¥Ê¤Î¼öÊ¸ÁíÁªµó¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª¡×


¡ÚURL¡Ûhttps://mimicle.com/lp/slayers35_rinaasmr



¥ê¥Ê¤Î¼öÊ¸ÁíÁªµó¡ÊÅêÉ¼¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë :
https://mimicle.com/lp/slayers35_rinaasmr



¾¦ÉÊ³µÍ×


¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¹¥ì¥¤¥äー¥ºASMR ËâÆ»»Î¶¨²ñ¶àÀ½ ¼öÊ¸ÂçÁ´ ～¥ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼öÊ¸¿çÌ²³Ø½¬¶µºà～


ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·îÍ½Äê


²Á³Ê¡§1650±ß¡ÎÀÇ¹þ¡Ï


È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA


ÈÎÇäURL¡§https://mimicle.com/album/iHpaEg8U



(C)¿Àºä°ì¡¦¤¢¤é¤¤¤º¤ß¤ë¤¤/KADOKAWA



ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à


¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§mimicle


¡ÚiOS¡Ûhttps://apps.apple.com/jp/app/mimicle/id1621248013


¡ÚAndroid¡Ûhttps://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kadokawa.mimicle


¡ÚWindows¡Ûhttps://mimicle.com/


¡ÚX¡Ûhttps://x.com/mimicleJP