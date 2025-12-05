¡Ú12·î7Æü(Æü)16:30～ÊüÁ÷¡ª¡Û¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè21ÏÃ WEBÍ½¹ð¡¦Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¦¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒCygames

³ô¼°²ñ¼ÒCygames¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏî´¹Ì°ì¡Ë¤Ï¡¢12·î7Æü(Æü)16:30¤«¤éTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè21ÏÃ¡ÖÍ­¥Þµ­Ç°¡×¤ÎWEBÍ½¹ðÆ°²è¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£




Âè21ÏÃ¡ÖÍ­¥Þµ­Ç°¡×


¢£WEBÍ½¹ðÆ°²è¡Ã¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡ÊCV¡§Âç¶õÄ¾Èþ¡Ë



[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=kZU0kYipMHc ]

¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè21ÏÃ¡ÖÍ­¥Þµ­Ç°¡×WEBÍ½¹ðÆ°²è¡Ã¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡ÊCV¡§Âç¶õÄ¾Èþ¡Ë


https://youtu.be/kZU0kYipMHc




¢£Àè¹Ô¥«¥Ã¥È





















¢£¤¢¤é¤¹¤¸



£ÇI¡ØÍ­¥Þµ­Ç°¡ÙÅöÆü¡£


¤³¤Î¥ìー¥¹¤ò¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥·¥êー¥º¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ë¤¹¤ë¤È·è°Õ¤·¤¿¥¿¥Þ¥â¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Êー¤Î¾®µÜ»³¤È¶¦¤Ë¥ìー¥¹¤ËÎ×¤à¡£


¥ª¥°¥ê¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥â¤È¤ÎºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥ìー¥¹¤Ë¡¢°¥¤·¤ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÆ®»Ö¤ÇÄ©¤à¡£


¥Ç¥£¥¯¥¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¢¥¹ー¥Ñー¥¯¥êー¥¯¡¢¶¯¹ë¤¿¤Á¤¬Â·¤Ã¤¿Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢¤½¤Î²Ð³¸¤¬¤Ä¤¤¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡£



¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ


µÓËÜ¡§¶âÅÄ°ì»Î


¥³¥ó¥Æ¡§ÀÐ¿ÀÀ®Æó


±é½Ð¡§ Ä«ÆüÎ¿¡¦Î­竽


Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¹©Æ£¹¯Ê¿




¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙºîÉÊ³µÍ×¡Û


¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥¤¥²ー¥à¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£


¼Âºß¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤Èº²¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤¿¤Á¤¬¡¢Ãç´Ö¤ä¥È¥ìー¥Êー¤¿¤Á¤È³Ø±àÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡ã¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥·¥êー¥º¡äÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯É½°ÊÍè¡¢¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¤ä¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇºîÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯ー¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë

¢ã¥¿¥¤¥È¥ë¢ä


¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤



¢ãÊüÁ÷¾ðÊó¢ä


2025Ç¯10·î5Æü¤«¤éTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË16»þ30Ê¬¤è¤êÂè2¥¯ー¥ëÊüÁ÷Ãæ


¡¦TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10·î5Æü¤«¤éËè½µÆüÍË16:30～


¡¦BS11¡§10·î14Æü¤«¤éËè½µ²ÐÍË25:00～¡¡


¡¦AT-X¡§10·î8Æü¤«¤éËè½µ¿åÍË21:30～


¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î10Æü¤«¤éËè½µ¶âÍË9:30～¡Ê¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î14Æü¤«¤éËè½µ²ÐÍË15:30～¡Ê¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡Ë



¢ãÇÛ¿®¾ðÊó¢ä


2025Ç¯10·î5Æü(Æü)17»þ¤«¤éABEMA¡¢Netflix¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®


¤½¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï


https://anime-cinderellagray.com/onair/



¢ãÂè2¥¯ー¥ë¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¢ä


½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô800ËüÉôÆÍÇË!!


¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡ÙÈ¯¤Î¥ª¥°¥ê¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥Ë¥á²½!!



ÃÏÊý¤«¤é¸½¤ì¤¿¡¢¾ï¼±ÇË¤ê¤Î°ÛºÍ¡£


Ãæ±û¤Î¶¯Å¨¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö²øÊª¡×¥ª¥°¥ê¥­¥ã¥Ã¥×¡£


Èà½÷¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶¯¡×¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡£


¤½¤·¤Æ¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤¿¡ÖÀ¤³¦¡×¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¡£


¤ä¤¬¤Æ°ì¤Ä¤Î¡Ö»þÂå¡×¤òºî¤ë³¥Èï¤ê¤Î¾¯½÷¤¬¡¢º£¡¢¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤ØÆ§¤ß¹þ¤à――¡£


Ç®¤­Ì´¡ÈËÛ¤ë¡É¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥Èー¥êー¡¢Â³¤±¤Æ½ÐÁö!!



¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¢ä


¸¶ºî¡§Cygames


Ì¡²è¡§µ×½»ÂÀÍÛ


µÓËÜ¡§¿ù±ºÍý»Ë


Ì¡²è´ë²è¹½À®¡§°ËÆ£È»Ç·²ð


¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜ¡Ë


´ÆÆÄ¡§¤ß¤¦¤é¤¿¤±¤Ò¤í


¥·¥êー¥º¹½À®¡§¶âÅÄ°ì »Î


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¡¸µÍÛ²ð¡¦º´¡¹ÌÚ·¼¸ç¡¦µÜ¸¶ÂóÌé


Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¡¸µÍÛ²ð¡¦¹©Æ£¹¯Ê¿¡¦¹âÅÄ ¹¸¡¦ÌîÂ¼²í»Ë¡¦ºêËÜ¤µ¤æ¤ê


Éû´ÆÆÄ¡§À¶¿åÍºÂç


ºî²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¡§¾¾ËÜ¸²¸ã


¿§ºÌÀß·×¡§²¬ºêºÚ¡¹»Ò


Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§àÅÅÄ ½¤


3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¿ÀÃ«Àë¹¬


»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éú¸¶¤¢¤«¤Í


ÊÔ½¸¡§»°Åè¾Ïµª


²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿ Ê¸Íµµ®


²»³Ú¡§Àî°æ·û¼¡


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¶á¾¾ÂóÌé


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CygamesPictures



¢ã¥­¥ã¥¹¥È¢ä


¥ª¥°¥ê¥­¥ã¥Ã¥×¡§¹âÌøÃÎÍÕ


¥Ù¥ë¥Î¥é¥¤¥È¡§À¥¸ÍÅí»Ò


ËÌ¸¶¾÷¡Ê¤­¤¿¤Ï¤é¤¸¤ç¤¦¡Ë¡§¾®À¾¹î¹¬


Ï»Ê¿¶ä¼¡Ïº¡Ê¤à¤µ¤«¤®¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¡§ÂçÄÍË§Ãé


¥Õ¥¸¥Þ¥µ¥Þー¥Á¡§°ËÀ¥çýè½Ìé


¥Î¥ë¥ó¥¨ー¥¹¡§½ÂÃ«ºÌÇµ


¥ë¥Ç¥£¥ì¥âー¥Î¡§ÂçÃÏ ÍÕ


¥ß¥Ëー¥¶¥ì¥Ç¥£¡§°æß·»í¿¥


¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡§Âç¶õÄ¾Èþ


¥ä¥¨¥Î¥à¥Æ¥­¡§Æü¸¶¤¢¤æ¤ß


¥µ¥¯¥é¥Á¥è¥Î¥ªー¡§Ìî¸ýÎÜÍþ»Ò


¥á¥¸¥í¥¢¥ë¥À¥ó¡§²ñÂô¼ÓÌï


¥¹ー¥Ñー¥¯¥êー¥¯¡§Í¥ÌÚ¤«¤Ê


¥Ç¥£¥¯¥¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê


¥´ー¥ë¥É¥·¥Áー¡§¹áºä¤µ¤­


¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¡§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ


¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥­ー¡§Lynn


¥ß¥¹¥¿ー¥·ー¥Óー¡§Å·³¤Í³ÍüÆà


¥È¥Ë¥Ó¥¢¥ó¥«¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò


¥ª¥Ù¥¤¥æ¥¢¥Þ¥¹¥¿ー¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á


¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥ë¥Ê¥·ー¡§´Øº¬ÌÀÎÉ


¥ß¥·¥§¥ë¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Óー¡§¹â³ÀºÌÍÛ


¥¨¥é¥º¥êー¥×¥é¥¤¥É¡§ÉÙÅÄÈþÍ«



¢ãÂè2¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¢ä


10-FEET¡Ö¥¹¥Ñー¥È¥·¥ó¥É¥íー¥Þー¡×


ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§TAKUMA


ÊÔ¶Ê¡§10-FEET


È¯Çä¸µ¡§UNIVERSAL MUSIC LLC. / EMI Records



¢ãÂè2¥¯ー¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¢ä


¥ª¥°¥ê¥­¥ã¥Ã¥× (CV.¹âÌøÃÎÍÕ)¡¢¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹ (CV.Âç¶õÄ¾Èþ)¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×


ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤Ò¤È¤ß (from ¤¢¤¿¤é¤è)


ÊÔ¶Ê¡§¤ì¤¤¤é¤à¤ë



¢ãINFORMATION¢ä


¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://anime-cinderellagray.com/



¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¸ø¼°X


@umamusu_animeCG¡Êhttps://x.com/umamusu_animeCG¡Ë



¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¸ø¼°TikTok


¡÷anime_umamusume_cg¡Êhttps://www.tiktok.com/@anime_umamusume_cg¡Ë



¢ã¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¢ä¡¡¡ö²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ­¤Îµ­ºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


(C)µ×½»ÂÀÍÛ¡¦¿ù±ºÍý»Ë¡õPita¡¦°ËÆ£È»Ç·²ð¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤À½ºî°Ñ°÷²ñ


(C) Cygames, Inc.