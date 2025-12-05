µþÅÔ»Ô¡õµþÅÔÁ¬Åò¤Ë¤è¤ëµþÅÔ»ÔÁ¬Åò±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÚÆó½½»ÍÀáµ¤ Åò¤á¤°¤ê¡Û³«ËëÄ¾Á°!!¡¡¾®»³·°Æ²»áÄó¾§¡ÚÅòÆ»¡Û¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¡¦µþÅÔ¤Ç2¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Æ±»þ³«ºÅ!!
µþÅÔ»Ô¤ÈµþÅÔÁ¬Åò¡ÊµþÅÔÉÜ¸ø½°Íá¾ì¶ÈÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç¡Ë¤¬¼çÂÎ¤Ç¡¢µþÅÔ¤ÎÅòÊ¸²½¡õµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤òÌû¤·¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿1Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¥é¥êー´ë²è¡ÚµþÅÔÁ¬Åò Æó½½»ÍÀáµ¤¡¡Åò¤á¤°¤ê¡Û¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¡¢µþÅÔ¤È¤Î±ï¤¬¿¼¤¤¾®»³·°Æ²»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ãÆþÍá¤òÎàµ©¤Ê¤ëÆüËÜÊ¸²½¤ÈÂª¤¨¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ÈÍÍ¼°¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ç°ì¤Ä¤Î¡ÖÆ»¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¡¢À¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ä¡ÚÅòÆ»¡Ê¤æ¤É¤¦¡Ë¡Û¤È¥³¥é¥Ü¡£¾®»³»á¤¬ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÅòÆ»Ê¸²½¿¶¶½²ñ¡×¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢»Íµ¨¤ò¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯Ï»¤Ä¤º¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÆó½½»ÍÀáµ¤¡Ê¤Ë¤¸¤å¤¦¤·¤»¤Ã¤¡Ë¡É¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À³¨ÊÁ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¼ý½¸¤È¡¢µþÅÔÁ¬Åò¤ÎÅò¤á¤°¤ê¤òÌû¤·¤á¤ë¥é¥êー´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é1Ç¯´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î³«Ëë£±½µ´ÖÁ°¤Î11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÚµþÅÔÁ¬Åò Æó½½»ÍÀáµ¤ Åò¤á¤°¤ê¡Û³«ËëµÇ°¥Èー¥¯¥·¥çー¤È¡ÖÅòÆ»Ê¸²½¿¶¶½²ñ¡×¼çºÅ¤Î¡ÚÅòÆ»Ê¸²½¾Þ¼ø¾Þ¼°¡Û¤È¤ÎÆóÉô¹½À®¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¡ªÂê¤·¤Æ¡ÚÅòÆ» in µþÅÔ¡Û¤È¤¤¤¦ÍÍ¡¹¤ÊÅòÊ¸²½¤Ë¿»¤ì¤ëÊ£¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1Éô¡§Âè4²ó ¡ÖÅòÆ»Ê¸²½¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°
¿³ºº°÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¦¾®Àâ²È¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¿ÅòÆ»Ê¸²½¿¶¶½²ñ Íý»ö¡¡Çð°æ Ôè
¡¦²¹Àô¥Ó¥åー¥Æ¥£¸¦µæ²È¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÀÐ°æ ¹¨»Ò
¡¦Á¬ÅòÂç»È¡¡¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥³¥í¥¤¥ó
¡¦²¹Àô¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¡¿ùËÜ ·½
¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡¿ÅòÆ»Ê¸²½¿¶¶½²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡¡¾®»³ ·°Æ²
¼õ¾Þ¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¿¾Ò²ð½ç¡Ë
¡üÅòÆ»Ê¸²½¾Þ¡§ÆþÍá¤ò¡ÖÊ¸²½¡×¤Ø¾º²Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃ¤Ëµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò°ä¤·¤¿¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¡£
¢Í¡ÖÆüËÜÈëÅò¤ò¼é¤ë²ñ¡×¡¡²ñÄ¹ À±²íÉ§
¡üÅòÆ»ÁÏÂ¤¾Þ¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÆþÍá¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÉÕ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¡£
¢Í¡ÖÅò¼éÈÖÆ¬²ñ¡×¡¡
¡¦³ô¼°²ñ¼Ònarrative ÂåÉ½¼èÄùÌò Âçµ×ÊÝ ÂÙÍ¤
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÌî ÍµÂÀ
¡¦¤æ¤Ê¤¤¤È³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ªÅÄ¾°»Ë
¡üÅòÆ»¹©·Ý¾Þ¡§ÆþÍá¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆ»¶ñ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆþÍáÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¡£
¢Í¡ÖµíÆýÀÐ¸´¶¦¿Ê¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡¡¾ïÌ³¼èÄùÌò Àî¾å ´îÈþÉ×
¡üÅòÆ»¹×¸¥¾Þ¡§¡ÖÅòÆ»¡×¤ÎÀº¿ÀÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¡£
¢Í¡Ö¥¢¥ó¥«ー¥·¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー¥º / ÈôÄ»III¡×¡¡
¡¡¥¢¥ó¥«ー¡¦¥·¥Ã¥×¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼ÄÅÄÅ¯Ïº
¡üÅòÆ»ÆÃÊÌ¾Þ¡§ÆþÍáÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¡¦·ÑÂ³¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¡£
¢Í¡ÖµþÅÔÁ¬Åò¡ÊµþÅÔÉÜ¸ø½°Íá¾ì¶ÈÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç¡Ë¡×¡¡Íý»öÄ¹¡¡µÈËÜÀ¿¡¡
ÅòÆ»Ê¸²½¿¶¶½²ñ¤Ë¤è¤ë¡¢ÆþÍá¤ò¡ÖÊ¸²½¡×¤Ø¾º²Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃ¤Ëµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò°ä¤·¤¿¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖÅòÆ»Ê¸²½¾Þ¡×¡£Âè4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢²ñ¾ì¤òT¡¦¥¸¥ç¥¤µþÅÔ¡Ê±Ç²è´Û¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£ÅöÆü¤Ï»öÁ°±þÊç¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÚÅòÆ»¡Û¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµÒÍÍ¡¦´Ø·¸¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ìó100Ì¾¤¬´ÑÍ÷¤¹¤ë·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÅòÆ»Ê¸²½¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤È¤·¤Æ¤â½é¤È¤Ê¤ë±Ç²è´Û¤Ç¤ÎÍ´ÑµÒ³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÅòÆ»Ê¸²½¿¶¶½²ñ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤¢¤ë¾®»³·°Æ²»á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¡ÚÅòÆ»¡Û¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¥´ー¥ë¤Ï 2300Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ïµ®½Å¤Ê¡ÚÅòÆ»¡Û¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿»þÂå¤ÎÌÜ·â¼Ô¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¼¤Ò¡ÚÅòÆ»¡Û¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µ®½Å¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢å«¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷Ï¤Ê¸²½¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òµ§Ç°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ôー¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÍèÉÐÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔ»ÔÄ¹¤Î¾¾°æ¹§¼£»á¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¡Öº£¤âµþÅÔ»ÔÆâ¤Ë¤Ï Ìó80¸®¤ÎÁ¬Åò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡È¤ªÅò¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢µþÅÔ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¡¢Ê¸²½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³¹¤°¤ë¤ß¤Ç¡¢¤³¤Î¡È¤ªÅò¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ªÅò¤òÍá¤à¡Ê¤¢¤à¡Ë¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Î¿¼¤ß¡¢¤½¤·¤Æ±ü¹Ô¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¡Ö¡ÊÅòÆ»¤Î¥´ー¥ë¤Ï¡Ë 2300Ç¯¡×¤È¡¢¶Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µþÅÔ¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤Î³¹¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤Íªµ×¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤·¤«¤·¤ªÉ÷Ï¤²°¤µ¤ó¤Î·Ð±Ä¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï²æ¡¹¤âµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÅòÆ»Ê¸²½¾Þ¡×¡ÖÅòÆ»ÁÏÂ¤¾Þ¡×¡ÖÅòÆ»¹©·Ý¾Þ¡×¡ÖÅòÆ»¹×¸¥¾Þ¡×¡ÖÅòÆ»ÆÃÊÌ¾Þ¡×¤Î5¤Ä¤Î¼ø¾Þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¿³ºº°÷¤«¤é¤Î»þ¤Ë¥æー¥â¥¢¤â¸ò¤¨¤¿¹ÖÉ¾¤ä¡¢ ¡ÈÅò¡É¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢ÁÛ¤¤¤Ë°î¤ì¤¿¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ôー¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë¼ø¾Þ¼°¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅòÆ»Ê¸²½¿¶¶½²ñÂåÉ½Íý»ö¡¡¾®»³·°Æ²
ÍèÉÐÂåÉ½¡¡¾¾°æ¹§¼£ µþÅÔ»ÔÄ¹
Â£¾Þ¤ÎÍÍ»Ò
µÇ°»£±Æ¡Ê¼õ¾Þ¼Ô¡Ü¿³ºº°÷¡Ë
Âè£²Éô¡§¡ÚµþÅÔÁ¬Åò Æó½½»ÍÀáµ¤ Åò¤á¤°¤ê¡Û³«ËëµÇ°¥Èー¥¯¥·¥çー
ÅÐÃÅ¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¦¾¾°æ¹§¼£¡ÊÂè27ÂåµþÅÔ»ÔÄ¹¡Ë¡¡
¡¦µÈËÜÀ¿¡ÊµþÅÔÉÜ¸ø½°Íá¾ì¶ÈÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç Íý»öÄ¹¡Ë¡¡
¡¦»³ËÜÂÀÏº¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²è²È¡Ë¡¡
¡¦¾®»³·°Æ²¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡¿ÅòÆ»Ê¸²½¿¶¶½²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡Ë¡¡
º¸¤«¤é»³ËÜÂÀÏº¡¢¾®»³·°Æ²¡¢¾¾°æ¹§¼£¡¢µÈËÜÀ¿¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
ºÇ½é¤Î°§»¢¤È¤·¤Æ¾¾°æ»ÔÄ¹¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤ºÅ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò²æ¡¹°ìÆ±¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£²ó¤Ø¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¤È¡¢Íá¾ìÁÈ¹ç¤ÎµÈËÜÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î´ë²è¤òÎÈ¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¤Îå¤ß¤Ë¤·¤Æ¡£Ä¹´ü¤ËÅÏ¤ë¥é¥êー´ë²è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¡ÊÁÈ¹ç²ÃÌÁ¤ÎÁ¬Åò¤Î¡ËÇÑ¶È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°ÕÉ½ÌÀ¡£Â³¤¤¤ÆÅÁÅý¤È¸½Âå¡¢°Û¼Á¤ÊÊ¸²½¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²è¡É¤òÄó¾§¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÅÅµ³¨²è¤È¸½Âå¤ÎÉ÷Â¯¤¬Í»¹ç¤·¤¿³¨²è¤òÉÁ¤¡¢¤½¤ÎºîÉ÷¤Ï¸½Âå¤Î¡ÈÎÖÇÉ¡É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²è²È¤Î»³ËÜÂÀÏº»á¤Ï¡Öï£¡¹¤¿¤ëÊý¡¹¤ÎÃæ¤Ëº®¤¼¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÅÐÃÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾®»³·°Æ²»á¤Ï¡¢Â¾¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤¬»È¤¦¼«¿È¤Î¸Æ¾Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡Ö¡Ä¤¢¤Î¡ÊÅòÆ»¤Î¡Ë¡È²È¸µ¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¡ÊÍÍ¡¹¤Ê²È¸µ¤¬¤¤¤ë¡ËµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¡È²È¸µ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·Ú¡¹¤·¤¯Ì¾¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç(¾Ð)¡¡¤¢¤Þ¤êËÍ¤ò¡È²È¸µ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡Ä(¾Ð)¡×¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤è¤¯¡ÈÅòÆ»¤Ï¤É¤¦»Ï¤á¤ë¤Î¤«¡©ºîË¡¤Ï¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÚÅòÆ»¤ÏºîË¡¤Ë¤¢¤é¤º¡¢Åò¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤Ê¤ê¡Û¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¡¹¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ä¡¢Â¾¼Ô¤Î¤³¤È¤òÎ¸¤ê¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÚÅòÆ»¡Û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§ÍÍ¤â¤´¼«Âð¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¡¢º£Æü¤â´¶¼Õ¤¹¤ë¿Í¤¤¤¿¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤â¤¦Î©ÇÉ¤ÊÅòÆ»ÆþÌç¼Ô¤Ç¤¹¡×¤ÈÅòÆ»¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤Ï¡ÚµþÅÔÁ¬Åò¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡Û¡£
»ÔÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ¬Åò¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ê¤Î¤«¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¾¾°æ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤ÏµþÅÔ¤Î½É²°¤ÎÐæ¤Ç¡¢¼Â²È¤Ë¤â¤ªÉ÷Ï¤¤ÏÅöÁ³¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®³Ø¹»¤Î»þ¤ËÃË¤Î»ÒÆ±»Î¤Ç¡¢ÅòÁ¬¤ò¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯µþÅÔ¤òÎ±¼é¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á¬Åò¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Åìµþ¤ÇÂç³Ø¤Î¶µ°÷¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µëÅò´ï¤¬²õ¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£½¤Íý¤âÇã¤¤ÂØ¤¨¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤ËËèÆüÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤â²¼Ä®¤ÎÁ¬Åò¤Ï¡ÊÅò¤¬¡ËÇ®¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µþÅÔ¤ÎÁ¬Åò¤â°Õ³°¤ÈÇ®¤¤¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¿åÉ÷Ï¤¤¬¤«¤±Î®¤·¤Ç¡¢¤³¤ÎÂÐÈæ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤¦¡ÈÀ°¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£µþÅÔ¤Ï¥µ¥¦¥Ê¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¡£Åìµþ¤À¤Ã¤¿¤éÊÌ¤Ë300±ß¤È¤«¼è¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ³¹¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤ÆµþÅÔ¤Î¿å¤ÎÊ¸²½¤ÈÁ¬Åò¤¬ÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£º£¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢º£¤Î¼«Âð¤«¤é¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆÃÊÌ¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÆü¾ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¹ç¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈµþÅÔÁ¬Åò¤ÎÆÃÄ§¡É¤òÌä¤ï¤ì¤¿µÈËÜÍý»öÄ¹¤Ï
¡Ö¤Þ¤º ¡È¿å¡É¤Ç¤¹¤Í¡£µþÅÔ¤ÎÁ¬Åò¤Ï¡¢¤Û¤Ü9³ä°Ê¾å¤ÏÃÏ²¼¿å¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Ç¡¢¤À¤¤¤¿¤¤78¸®¤Û¤É±Ä¶È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÎµþÅÔ»Ô¤Î¿Í¸ý¤Ï143Ëü¿Í¡£¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Í¸ý¤¢¤¿¤êÁ¬Åò¤Î¸®¿ô¤¬ÆüËÜ°ìÂ¿¤¤¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤ªÉ÷Ï¤²°¤µ¤ó¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤ÈÍ£°ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µþÅÔÉÜÆâÁ´°è¤Ç»È¤¨¤ë¡ã¶¦ÄÌÆþÍá·ô¡ä¤òÁÈ¹ç¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÁÈ¹ç¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤É¤³¤Î¤ªÉ÷Ï¤²°¤µ¤ó¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¾¾°æ»ÔÄ¹¤¬¼«¿È¤Î¥Ýー¥Á¤òµù¤ê»Ï¤á¡¢»äÊª¤Î¶¦ÄÌÆþÍá·ô¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ìËë¤â¡£µÈËÜÍý»öÄ¹¤â¤½¤ì¤ò¸«¤Æ´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë·ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤ÏµþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¡¢¸½ºß¤âµþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÂÀÏº»á¤Ï¡¢¡ÈµþÅÔÁ¬Åò¤Î¤É¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡©¡É¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö»ä¤Ï¾®»³¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸·§ËÜ½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³Ø¤«¤éµþÅÔ¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼½ÉÀè¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Ë¤ÏÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤ÎÁ¬Åò¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤Æ¡£·§ËÜ¤¢¤¿¤ê¤À¤È°ìÈÖ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤ÎÅòÁ¥¤ÈÀö¤¤¾ì¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µþÅÔ¤ÎÁ¬Åò¤Ï¡ÈÁ¬Åò¤Ê¤Î¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬¡©¡É ¡ÈÁ¬Åò¤Ê¤Î¤ËÌôÁðÉ÷Ï¤¡©¡É¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÅÅµ¤É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢µþÅÔ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦ÅÅµ¤É÷Ï¤¤ÏËÜÅö¤Ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡£¤Ç¤â·ë¹½ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¤Ï·ë¹½ÅÅµ¤É÷Ï¤¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤â¸ò¤¨¤ÆµþÅÔÁ¬Åò¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÚÅòÆ»¡Û¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÁ¬Åò¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®»³·°Æ²»á¤Ï¡Ö»ÔÆâ¤Î78¸®¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¡¢³¹¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¹¤°¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÂ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤À¤ÈÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤È¤«¡¢ËÍ¤ÏÅìµþ¤Ç¤Ï¹¥¤¤ÊÁ¬Åò¤Ë¼Ö¤Ç¼óÅÔ¹âÂ®¤Ë¾è¤Ã¤Æ30Ê¬¤«¤±¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µþÅÔ¤À¤ÈÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç20Ê¬¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤È°û¤ó¤À¸å¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È´ó¤Ã¤Æ¤â¤À¤¤¤¿¤¤Ìë12»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢ÆüÍË¤ÎÄ«É÷Ï¤¤¬Â¿¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤«¤éÅìµþ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÔ²ñ¤ÇÃó¼Ö¾ì¥¿¥À¤ÇÄä¤á¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤³¤Ê¤ó¤«¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÅòÆ»¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤Î²òÀâ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤ËµþÅÔÁ¬Åò¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤ÇµþÅÔÁ¬Åò¡¦¿·¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡ÖÅòµ´¡Ê¤æ¤Ã¤¡Ë¡×¡ÖÅò¸Ñ¡Ê¤æ¤Ã¤³¡Ë¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µþÅÔ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¡ÖÉ´µ´Ìë¹Ô¡×ÅÁÀâ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÁ¬Åò¹¥¤¤ÎÍÅ²ø¤ò¥¥ã¥é¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºîÀ®¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎDIM¡Ê¥Ç¥£¥à¡Ë»á¤âÈô¤ÓÆþ¤ê¤ÇÅÐÃÅ¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµþÅÔ¤Ë¤ÏÉ´µ´Ìë¹Ô¤È¤¤¤¦¸µ¡¹º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ê»Ò¶¡¤ÎÍÅ²ø¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Çºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤Êý¡¢ÆÃ¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Á¬Åò¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈ¹ç¤«¤éÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åòµ´¡Ê¤æ¤Ã¤¡Ë
Åò¸Ñ¡Ê¤æ¤Ã¤³¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ÏËÜÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÚµþÅÔÁ¬Åò Æó½½»ÍÀáµ¤ Åò¤á¤°¤ê¡Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤Ø¡£¤Þ¤º¤Ï1¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Úµ¨Àá¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÅò¤á¤°¤ê¤òÌû¤·¤à¥é¥êー¡Û¡£²ñ¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ØÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥é¥êーºý»Ò¡ãÆó½½»ÍÀáµ¤ Åò¤á¤°¤êÄ¡¡ä¤Ï¸æ¼ë°õÄ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¼ØÊ¢·¿¤Îºý»Ò¤Ç¡¢ÊÒÌÌ¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤´¤È¤ËµþÅÔÁ¬Åò¤ËÆþÍá¤¹¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¼ý½¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ãÆó½½»ÍÀáµ¤¥³ー¥¹¡ä¡á¡Èµ¨Àá¤ò½ä¤ë¥é¥êー¡É¤È¡¢¤â¤¦ÊÒÌÌ¤ÏÁÈ¹ç²ÃÌÁ¤ÎµþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÁ´Á¬Åò¤òÂÐ¾Ý¤ËÁ¬ÅòÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¡ãÅò¤á¤°¤ê¥³ー¥¹¡ä¡á¡ÈÅò¤á¤°¤ê¥é¥êー¡É¤Î2¤Ä¤Î¥é¥êー¤¬Æ±»þ¤ËÌû¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¡£µþÅÔÁ¬Åò¤È¤·¤Æ¤âµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò¡¢¤·¤«¤â1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ½ä¤ë¥é¥êー¤Ï½é¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«Ìä¤ï¤ì¤¿¾¾°æ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¾®»³·°Æ²¤µ¤ó¤È ¡È¤É¤¦¤·¤¿¤éÁ¬Åò¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡É¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°ì½Ö¤Ç¡ÈÆó½½»ÍÀáµ¤¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¡£¡È¤¨¡©¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢µ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤ÆÆó½½»ÍÀáµ¤¤ò½ä¤ë¥é¥êー¤òºî¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯·î¤Ë2²ó¤ÏÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤¡¢½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤·¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤Ã¤Æ¤è¤¯½ÐÍè¤Æ¤Æ¡¢2½µ´Ö¤°¤é¤¤¤´¤È¤Ëµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁ¬Åò¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤È¤â¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¶Ä¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤Û¤Üº£¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸¶·¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢
¾®»³·°Æ²»á¤â¡ÖµþÅÔ¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤ÆÌó12Ç¯¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯µ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤¿»þ¤ËÎñ¤È¤«¤¢¤ó¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µþÅÔ¤Ï³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÎñ¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô»ö¤äÀß¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬µþÅÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¾Ô³÷Åò¤È¤«¤æ¤ºÅò¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¨Àá¤ò¤â¤Ã¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ Æó½½»ÍÀáµ¤¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¨Àá¤ÇÅò¤á¤°¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´ë²è¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÉ÷Ï¤²°¤µ¤óÂ¦¤¬µ¨Àá¤ò°Õ¼±¤·¤¿±é½Ð¤ò²Ã¤¨¤ë¡¢¡ÊÎã¤¨¤Ð¡Ë¤æ¤ºÅò°Ê³°¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤«¤¢¤ë¤¤¤Ï¼¼Æâ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤È¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢µþÅÔ¤ÎÁ¬Åò¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢½¸µÒ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Á¬Åò¤ÎÆâ¡Ê·Ð±ÄÂ¦¡Ë¤È³°¡Ê¤ªµÒÍÍÂ¦¡Ë¤Î2¤Ä¤ÎÌÌ¤ÇÆó½½»ÍÀáµ¤¤¬»È¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£²ó¤Î´ë²è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ú¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²è¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Û¡£º£²ó¤Î¥é¥êー´ë²è¤Î¤¦¤Á¡ãÆó½½»ÍÀáµ¤¥³ー¥¹¡ä¤ÎºÇÂç¤ÎÌû¤·¤ß¤ÏÈþ¤·¤¯¤â¤É¤³¤«¥æー¥â¥é¥¹¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êµþÅÔ¤é¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÂÀÏº»á¤¬ÉÁ¤¯¡È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó²è¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æó½½»ÍÀáµ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡£ºîÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»³ËÜÂÀÏº»á¤Ï¡Ö»äÆÈ¼«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡ÈÅÁÅý³¨²è¤ÎÃæ¤Ë¸½Âå¤ÎÉ÷Â¯¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ë¾®»³¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÈÆó½½»ÍÀáµ¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆó½½»ÍÀáµ¤¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÈÅß»ê¡É¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡§±ïµ¯¥Ä¥êー¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï12·îËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¤½¤³¤«¤é1½µ´Ö¤ÇÂç³¢Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏÆüËÜ¤Î³¨¤ÎÊ¸²½¤Ç¸À¤¦¤È¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë³Ý¤±¼´¤äÖ¢É÷¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ç12·î¤«¤é1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤«¤±ÂØ¤¨¤Æ¤ë²Ë¤Ê¤¤¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤Ã¤Á¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±ïµ¯¾þ¤ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ©ºî°Õ¿Þ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÚÅò¤á¤°¤ê¤ÎÃ£À®¾Ú¡Û¡£¡ãÅò¤á¤°¤ê¥³ー¥¹¡ä¤Ç¤Ï¡¢Á¬ÅòÌ¾¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ãÃ£À®¾Ú¡ä¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢40ÅòÃ£À®¤Ç¥·¥ë¥Ðー¡¢60ÅòÃ£À®¤Ç¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤¬Ã£À®¾Ú¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈËÜÍý»öÄ¹¤Ï¡ÖÅö½é¤Ï¶â¡¦¶ä¡¦Æ¼¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢Á´ÅòÀ©ÇÆ¤¬¥´ー¥ë¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎÁÈ¹ç°÷¤Ç¡È¤â¤Ã¤ÈµþÅÔ¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¡É¤È¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£Á´ÅòÀ©ÇÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌ¤Î¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È·èÄê¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁ´ÅòÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤ÈµþÅÔÁ¬ÅòÆÃÀ½¤Î¡È´°Åò¼ê·Á¡Ê¤«¤ó¤æ¤Æ¤¬¤¿¡Ë¡É¤Ê¤ëÌÚ»¥¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÈËÜÍý»öÄ¹¤¬¡Ö¤¤¤Á¤ª¤¦µþÅÔ¤ÎËÌ»³¿ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤Èºà¼Á¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤©～¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾¾°æ»ÔÄ¹¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÃÍÂÇ¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¥³¥á¥ó¥È¡£MC¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤³¤ÎÌÚ»¥¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿µÈËÜÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¼ó¤«¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö1¤Ä1¤ÄÄÌ¤·ÈÖ¹æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢»³ËÜÂÀÏº»á¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ³¤¨¤ëÊý¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª1·åÂæ¤¬Íß¤·¤¤¤È¤«¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÆó½½»ÍÀáµ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÁ´¤Æ½¸¤á¤ë¤ÈµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¤¢¤ë±Ê³Ú²°ºÙÄÔ°ËÊ¼±Ò¾¦Å¹¤ÎÆÃÀ½¼ê¤Ì¤°¤¤¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë±þÊç¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¾®»³·°Æ²»á¤«¤é¡ÖÆó½½»ÍÀáµ¤¤ÈÅò¤á¤°¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÃ£À®¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿µÈËÜÍý»öÄ¹¤Ï¡ÖÉ½¾´¾õ¤òºî¤Ã¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹½ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢»³ËÜÂÀÏº»á¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«À¨¤¤¤³¤È¡£Æó½½»ÍÀáµ¤¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´Á¬Åò¤ò½ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ÎÃ£À®¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢µÈËÜÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÉ½¾´¾õ¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤Þ¤¿»ÔÄ¹¤È¾®»³¤µ¤ó¤Ë¿§¡¹¤È¤ª´ê¤¤¤ò¤»¤Í¤Ð¡Ä(¾Ð)¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¤µ¤é¤Ë¾¾°æ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÅò¤á¤°¤ê¥³ー¥¹¤Ï¡¢1Æü¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â½ä¤Ã¤ÆÁá¤¯Ã£À®¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¥³ー¥¹¤ÎÊý¤Ïµ¨Àá¤ò½ä¤ë¤ï¤±¤Ç1Ç¯´Ö¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²þ¤á¤Æ¥ëー¥ë¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢»³ËÜÂÀÏº»á¤¬¡Ö¤Þ¤º¤ÏµþÅÔ¤ÎÁ¬Åò¤ò1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÌû¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆµÈËÜÍý»öÄ¹¤Ï¡ÈÆó½½»ÍÀáµ¤¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¡ÖËè·î1Æü¤È15Æü¤Ë¡¢ºÊ¤ÈÃÏ¸µ¤Î¿À¼Ò¤Î¤ª»²¤ê¤ËÉ¬¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Æó½½»ÍÀáµ¤¤ÈÆ±¤¸ÂçÂÎ2½µ´Ö¡£2½µ´ÖÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢µ¨Àá¤ÏÅöÁ³°Ü¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤â¼ã´³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤éÇØ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿§¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¸«Êý¤âÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢µ¨Àá´¶¤È¤«À¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´ë²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢»³ËÜÂÀÏº»á¤Ï¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤é1Ç¯·Ð¤Ä¤È¡¢¤È¤Æ¤âÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢2½µ´Ö¤Ë1²ó¡¢¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤ÈºÙ¤«¤¯»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆó½½»ÍÀáµ¤¤ò1Ç¯¤«¤±¤Æ½ä¤ë¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾®»³·°Æ²»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²þ¤á¤Æº£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¿Æ»Ò¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤¬½é¤á¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¾ì½ê¡¢½é¤á¤Æ¼Ò²ñ¤ò´¶¤¸¤¿¾ì½ê¤¬Á¬Åò¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Áû¤¤¤Ç¤¿¤é¼¸¤é¤ì¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤òÎ¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤ó¤Àµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇµþÅÔ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤ò½¸¤á¤ëÌû¤·¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÈÂçÀã¡Ê¤¿¤¤¤»¤Ä¡Ë¡É¡ãÀã¤¬¤¤¤è¤¤¤è¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡äµ¨Àá¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æó½½»ÍÀáµ¤¤òÁ´Éô¸À¤¨¤ë¾®³ØÀ¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¡È¤Ê¤ó¤ÇµþÅÔ¤Î»Ò¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤ò¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡É¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤«¤±¤¬Á¬Åò¤À¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¶µ°é¤Ë¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ï2½µ´Ö¤Ë1²ó½Î¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é1²óÁ¬Åò¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¿Í´ÖÎÏ¤òËá¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Îµ¨Àá¤Ø¤Î´¶¼õÀ¤òËá¤¯¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§Ç°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§ÍÍ¤â¡ÚÆó½½»ÍÀáµ¤ Åò¤á¤°¤ê¡Û¤ò¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤ËÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆó½½»ÍÀáµ¤ Åò¤á¤°¤ê¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ× :
