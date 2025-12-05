¡Ú¿·À½ÉÊ¡Û·Ú¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡ª¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖMIRENEX NEX430¡×¤¬¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¡¦¥ï¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖMIRENEX NEX430¡×¤ò¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥Îー¥ÈPC¡¦¾®·¿²ÈÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë 192Wh¤ÎÍÆÎÌ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¾®·¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤¹¡£
ËÉºÒ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤òÌä¤ï¤º¡Èµ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¿·¤·¤¤ÅÅ¸»¡É¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
MakuakeÀè¹ÔÈÎÇä¥Úー¥¸ :
https://www.makuake.com/project/mirenex-nex430/
·ÚÎÌÀß·×¤Ç¥é¥¯¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë
¤ï¤º¤«Ìó2.1kg¡£½÷À¤Ç¤âÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ë·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¤Ç±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ÖÃæÇñ¤Ç¤â²ÙÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Âð¤Ç¤â¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤ÇÊÝ´É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¡¢¥Îー¥ÈPC¡¢¾®·¿²ÈÅÅ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë192Wh¡õÄê³Ê200W
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¾®·¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢192Wh¡Ê60,000mAh¡Ë¤òÅëºÜ¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏÌó16²ó¡¢¥Îー¥ÈPC¤ÏÌó3²ó¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
PD100WÂÐ±þ¤ÎUSB Type-C¡¢USB-A¡¢AC½ÐÎÏ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥Ýー¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢Ê£¿ôµ¡´ï¤ÎÆ±»þÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¡£
ÄäÅÅ»þ¤ÎÈó¾ïÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä½ÐÄ¥¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¨¤ë¡Ö¥Ñ¥¹¥¹¥ëーµ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ
NEX430ËÜÂÎ¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éµëÅÅ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥¹¥¹¥ëーµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞ¤ÊÄäÅÅ»þ¤Ë¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÅ¸»¤È¤·¤ÆÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤ÎÄ¹¼÷Ì¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡õÊÝ¸îµ¡Ç½
È¯²Ð¤äÈ¯Ç®¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤ ¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡ÊLiFePO4¡Ë ¤òºÎÍÑ¡£
Ìó3,000²ó°Ê¾å ¤Î½¼ÊüÅÅ¤ËÂÑ¤¨¤ëÄ¹¼÷Ì¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢
¡¦²á½¼ÅÅ¡¿²áÊüÅÅ¡¿²áÇ®¤òËÉ¤°¡ÖBMS¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×
¡¦ÌµÉé²Ù»þ¤Î¡Ö¼«Æ°¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥óµ¡Ç½¡×
¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊÝ¸îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³¿§¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥µ¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥ß¥ê¥¿¥êー¥°¥êー¥ó¡×¤Î3¿§¤òÅ¸³«¡£
»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²°³°¡¦²°ÆâÌä¤ï¤ºÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®·¿ÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½êÍ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê
¡üMIRENEX NEX430 ËÜÂÎ
¡¦¡ÚÄ¶Ä¶Áá³ä¡ÛËÜÂÎ1Âæ¡§38,000±ß ¢ª 26,600±ß¡Ê30%OFF¡Ë
¡¦¡ÚÄ¶Áá³ä¡ÛËÜÂÎ1Âæ¡§38,000±ß ¢ª 28,500±ß¡Ê25%OFF¡Ë
¡¦¡ÚÁá³ä¡ÛËÜÂÎ1Âæ¡§38,000±ß ¢ª 30,400±ß¡Ê20%OFF¡Ë
¡¦¡Ú3¸Ä¥»¥Ã¥È¡ÛËÜÂÎ3Âæ¡§114,000±ß ¢ª 68,400±ß¡Ê40%OFF¡Ë¡¿1Âæ¤¢¤¿¤ê22,800±ß
¡¦¡Ú2¸Ä¥»¥Ã¥È¡ÛËÜÂÎ2Âæ¡§76,000±ß ¢ª 49,400±ß¡Ê35%OFF¡Ë¡¿1Âæ¤¢¤¿¤ê24,700±ß
¡üËÜÂÎ¡Ü¹âÂ®AC½¼ÅÅ´ï¥»¥Ã¥È
¡¦¡ÚÄ¶Ä¶Áá³ä¡Û47,800±ß ¢ª 33,460±ß¡Ê30%OFF¡Ë
¡¦¡ÚÄ¶Áá³ä¡Û47,800±ß ¢ª 35,850±ß¡Ê25%OFF¡Ë
¡¦¡ÚÁá³ä¡Û47,800±ß ¢ª 38,240±ß¡Ê20%OFF¡Ë
¡üËÜÂÎ¡Ü30W¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È
¡¦¡ÚÄ¶Ä¶Áá³ä¡Û50,400±ß ¢ª 35,280±ß¡Ê30%OFF¡Ë
¡¦¡ÚÄ¶Áá³ä¡Û50,400±ß ¢ª 37,800±ß¡Ê25%OFF¡Ë
¡¦¡ÚÁá³ä¡Û50,400±ß ¢ª 40,320±ß¡Ê20%OFF¡Ë
¡üËÜÂÎ¡Ü¹âÂ®AC½¼ÅÅ´ï¡Ü30W¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È
¡¦¡ÚÄ¶Ä¶Áá³ä¡Û60,200±ß ¢ª 42,140±ß¡Ê30%OFF¡Ë
¡¦¡ÚÄ¶Áá³ä¡Û60,200±ß ¢ª 45,150±ß¡Ê25%OFF¡Ë
¡¦¡ÚÁá³ä¡Û60,200±ß ¢ª 48,160±ß¡Ê20%OFF¡Ë
Makuake¤Ç¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MIRENEX NEX430¤Ï¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·Á¼°¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶MakuakeÀè¹ÔÈÎÇä¥Úー¥¸
https://www.makuake.com/project/mirenex-nex430/
▶ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)12:00～2026Ç¯1·î18Æü(Æü)22:00
▶Áá´üÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥Ã¥È³ä¡¢Ä¶Ä¶Áá³ä¤Ê¤É¡¢ºÇÂç40%OFF¤ÎÀè¹Ô¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¡¦¥ï¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹
½êºßÃÏ¡§¢©156-0051 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èµÜºä3-12-17 HL¥Ó¥ë3F
ÀßÎ©¡§2006Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³¤³°´ë¶È¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¿Ê½Ð»Ù±ç¡¿¾¦ÉÊ³«È¯»Ù±ç¡¿³Ø½ÑÄ´ºº»Ù±ç¡¿³¤³°Í¢Æþ¡¦ÊªÈÎ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://trustone.co.jp/trustone-service/