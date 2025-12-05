indent¤¬¸¶ºî¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ø´þ¤Æ¤é¤ì²¦»Ò¤ÎºÇ¶¯¥¤¥«¥À¹ñ²È ～¤ªÁ°¤Ï¥´¥ß¤À¤ÈÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¥¹¥¥ë¡Ú¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Û¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¥ß°·¤¤¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤¿¤Á¤Ç³¤¾åÅÔ»Ô¤òÃÛ¤¤Þ¤¹～ ¡Ù
¡¡ºî²È¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°ÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡Ê¥Î¥é¡Ë¢¨£±¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òindent¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ø·ÁÍ¦µ¤¡¡°Ê²¼¡¢¡Öindent¡×¡Ë¤Ï¡¢indent¤¬¸¶ºî¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ø´þ¤Æ¤é¤ì²¦»Ò¤ÎºÇ¶¯¥¤¥«¥À¹ñ²È ～¤ªÁ°¤Ï¥´¥ß¤À¤ÈÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¥¹¥¥ë¡Ú¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Û¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¥ß°·¤¤¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤¿¤Á¤Ç³¤¾åÅÔ»Ô¤òÃÛ¤¤Þ¤¹～ ¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§¥¿¥Ã¥¯¡¢Ì¡²è¡§¥Õ¥ß¥¥Á¡¢½ÐÈÇ¼Ò¡§¥¼¥Î¥óÊÔ½¸Éô¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯Âè°ì´¬¤¬¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡indent¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¼¹É®¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤È¡¢´ë¶È¤È¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Áý¤¨¡¢¿´Æ°¤«¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯½Û´Ä¤Î¹½ÃÛ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì¡²è¤äwebtoon¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹²ÄÇ½¤ÊIPÁÏ½Ð¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖNola¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤â´Þ¤á¡¢65Ëü¿Í¤Îºî²È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ºÇÂçºîÉÊ¿ô250Ëü¤Î¸¶ºî´ðÈ×¤«¤éÏ¢·È¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ¡×¤ä¡Ö¸¶ºîÊç½¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¤â¹ç¤ï¤»¡¢¸¶ºî¤ÎÊç½¸～È¯·¡～À©ºî¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎºîÉÊ¡Ø´þ¤Æ¤é¤ì²¦»Ò¤ÎºÇ¶¯¥¤¥«¥À¹ñ²È ～¤ªÁ°¤Ï¥´¥ß¤À¤ÈÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¥¹¥¥ë¡Ú¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Û¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¥ß°·¤¤¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤¿¤Á¤Ç³¤¾åÅÔ»Ô¤òÃÛ¤¤Þ¤¹～ ¡Ù¤Ï¡¢¾åµ¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æindent¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Áー¥à¤¬È¯·¡¤·¤¿¸¶ºî¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ªËÜºî¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWEB¥¼¥Î¥ó¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀè¹Ô¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯È¯Çä¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡indent¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤·¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ëºîÉÊ¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡×¤ò¥ー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢ºî²È¤È´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤òÄÌ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãºîÉÊ³µÍ×¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø´þ¤Æ¤é¤ì²¦»Ò¤ÎºÇ¶¯¥¤¥«¥À¹ñ²È ～¤ªÁ°¤Ï¥´¥ß¤À¤ÈÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¥¹¥¥ë¡Ú¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Û¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¥ß°·¤¤¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤¿¤Á¤Ç³¤¾åÅÔ»Ô¤òÃÛ¤¤Þ¤¹～¡Ù
Ì¡²è¡§¥Õ¥ß¥¥Á
¸¶ºî¡§¥¿¥Ã¥¯
¸¶ºî¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§³ô¼°²ñ¼Òindent
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§¥¼¥Î¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
Äê²Á¡§770±ß¡Ê10%ÀÇ¹þ¡Ë
¥Úー¥¸¿ô¡§160p¡¢B6È½
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
²¦¹ñ¤ÎÂè°ì²¦»Ò¥Î¥¢¥¯¥ë¤Ï¡¢ÉÔµÈ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¥ë¡Ú¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥¤¥«¥À°ì¤Ä¤Ç³¤¤ØÄÉÊü¡£¥¤¥«¥À¤Î¾å¤Ç´³¤«¤é¤Ó¤Æ»à¤Ì¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Î¥¢¥¯¥ë¤Ï¼ö¤ï¤ì¤¿¥¹¥¥ë¡Ú¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥´¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤¿ÉÔ¶ø¤Î¼Ô¤¿¤Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¼¡Âè¤Ë¥Î¥¢¥¯¥ë¤Î³¤¾å¹ñ²È¤ÏÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡Ä!?
¡ãºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡§¾¦¶È¥Ç¥Ó¥åー¤òÌÜ»Ø¤¹³§¤µ¤Þ¤ÎºîÉÊ¤ò¿ï»þÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ä
indent¤Ç¤Ï¡¢¡ÖNola¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ¡×¡Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¡×¤Ê¤É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¡¢ºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¾¦¶È²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯ÁÏºî¤Ç¤¤ë¼¹É®´Ä¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥í¤Îºî²È¥Ç¥Ó¥åー¤ä¾¦¶È³èÆ°¤ÎÆ»¤â³È¤²¡¢ºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://nola-novel.com/path-to-commerce/
¡ã´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡§ IPÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¿ï»þÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ä
indent¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¶ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºî²È¤¬ÁÏºî¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡Ö´ë¶È¤È¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ëIPÁÏ½Ð¤Î½Û´Ä¹½ÃÛ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¡¦Webtoon¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·µ¬IP³«È¯¤ä¶¦Æ±À©ºî¤ò´õË¾¤¹¤ë´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Indent¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖNola¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤Ç¤Ï¡¢65Ëü¿Í¤Îºî²È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ºÇÂç250Ëü·ïÄ¶¤Î¸¶ºî´ðÈ×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ì¤Åê¹Æ¤ÎºîÉÊ¤â´Þ¤á¤¿Ï¢·ÈºîÉÊ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¡¦¸¶ºîÈ¯·¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ¡×¤ä¡Ö¸¶ºîÊç½¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¤â¹ç¤ï¤»¡¢¸¶ºîÊç½¸¤«¤éÈ¯·¡¡¦À©ºî¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎIPÀïÎ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸¶ºî¤Î³«È¯¡¢¶¦Æ±À©ºî¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://indent.co.jp/contact
¢¨£±¡Ë¡ÖNola¡×¤È¤Ï
¡ÖNola¡Ê¥Î¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢indent¤¬±¿±Ä¤¹¤ëºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£PC¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁÐÊý¤Ç¥Çー¥¿¤òÆ±´ü¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÊª¸ì¤ÎÁÏºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸¶¹Æ¤Î¼¹É®µ¡Ç½¡¢ÀßÄê»ñÎÁ¤Î´ÉÍýµ¡Ç½¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤ÎºîÀ®µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÁÏºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://nola-novel.com/
https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US
