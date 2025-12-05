½ÀÆ»¡Ø¥Ñー¥¯£²£´presents¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ2025¡Ù¡ß¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×º£Ç¯¤â¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ¤Îµ¨ÀáÅþÍè¡ªÂç²ñ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ñ¾ì¸ÂÄê´ë²è¤äº£Ç¯¤â»î¹çÍ½ÁÛ´ë²è¤ò³«ºÅ¡ª
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì´¶Æ°¤ÈÇ®¶¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDE SPORTS ENTERTAINMENT¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¿¹°æ·¼°ô¡Ë¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤ÈÄó·È¤·¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½ÀÆ»¡Ø¥Ñー¥¯£²£´presents¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ2025¡Ù¤Ë¤Æ¡¢º£Ç¯¤â»î¹çÍ½ÁÛ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ»²²Ã·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://nandora.onelink.me/UmVM/xtgvhjqj
¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡Ø¥Ñー¥¯£²£´presents¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ2025¡Ù¤Î²ñ¾ìÆâ¥Öー¥¹¤ò½ä¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ëÁª¼ê¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ø¥Ñー¥¯£²£´presents¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ2025¡Ù¡£
º£Ç¯¤â¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤¬»î¹çÍ½ÁÛ´ë²è¤ä²ñ¾ìÆâ´ë²è¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾ìÆâ¤Î¥Öー¥¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤ÏÀßÌäÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ò¥ó¥È¤ò¤ß¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢³Æ¥Öー¥¹¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤ï¤«¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¤¥ºÀ®ÀÓ¾å°Ì80Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ø¤Î»²²Ã·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óº£Ç¯¤â»î¹çÍ½ÁÛ´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
³ÆÆü¤Î³Æ³¬µé¤ÎÍ¥¾¡Áª¼ê¤ä·è¾¡Àï¤Î¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÍ½ÁÛ¤ÇÀ®ÀÓ¾å°Ì¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ö¥Ñー¥¯£²£´presents¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ2025¡×¤ò¤¹¤Ç¤Ë²ñ¾ì¤Ç´ÑÀïÍ½Äê¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Íè¾ì¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤ä»î¹çÍ½ÁÛ´ë²è¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ñー¥¯£²£´presents¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ2025¡×Âç²ñ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.judo.or.jp/judo-grandslam/)
¡Ú¥Ñー¥¯£²£´presents¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ2025 ¥Öー¥¹¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡Û
ÆâÍÆ¡§
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ñー¥¯£²£´presents¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ2025¡Ù¤Î²ñ¾ìÆâ¤Î³Æ¥Öー¥¹¤äËÜÂç²ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤Ë²óÅú
»²²ÃÄùÀÚ»þ´Ö¡§
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë13:00
¥®¥Õ¥È¡§
¥¯¥¤¥ºÀ®ÀÓ¾å°Ì80Ì¾ÍÍ¤ËÂç²ñÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÊÄó¶¡¡§Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¡Ë
¢¨ ½ç°Ì¤¬Æ±Î¨¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤ÇÅöÁª¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹
»²²ÃÊýË¡¡§
¡ÊÅöÆü¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Á¥é¥·¤Ç¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
- ¥¹¥Ýー¥ÄÍ½ÁÛ¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤ò»öÁ°¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÅÅÇÈ¤¬·Ò¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
- »²²ÃÄùÀÚ»þ´Ö¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤Ë²óÅú¡£
- ¥¢¥×¥ê¤Ç·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¥µ¥¤¥ó²ñ»²²Ã·ô³ÎÇ§²èÌÌ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÁªÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÇÈ¯É½
¥®¥Õ¥È°ú´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¥¢¥×¥êÆâ¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ»²²Ã·ô³ÎÇ§²èÌÌ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥µ¥¤¥ó²ñ»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ú¤´¹¤¨¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î»ØÄê»þ´Ö¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ØÄê»þ´Ö³°¤Ç¤Î°ú¤´¹¤¨¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¥¢¥×¥ê¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡¦»²²Ã¤Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦ÍøÍÑ¿ä¾©´Ä¶¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î´Ä¶¤Ç¤ÎÆ°ºî¤ÏÊÝ¾Ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡ãAndroid¡ä ver.15.0°Ê¾å
¡ãiPhone¡ä iOS18°Ê¾å
¡¦ÅÅÇÈ¾ã³²¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÚ¤ì¡¦¥¢¥×¥ê¤ÎÉÔ¶ñ¹çÅù¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î»²²Ã¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾Ãí°Õ»ö¹à¡§
¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆ±È¼¼Ô¤Î»²²Ã¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡¦ËÜ´ë²è¤ÏÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñー¥¯£²£´presents¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ2025 »î¹çÍ½ÁÛ¡Û
ÆâÍÆ¡§
£±.12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ã³Æ³¬µé Í¥¾¡Áª¼êÍ½ÁÛ
6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤³¤Á¤é(https://nandora3.app.link/vN3d84oFJYb)
7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤³¤Á¤é(https://nandora3.app.link/eXlsdgpFJYb)
£².12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ã·è¾¡Àï ¾¡ÇÔÍ½ÁÛ
·è¾¡Àï¤ÎÂÐÀïÁª¼ê¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢Í½ÁÛ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÄùÀÚ¡§
£±.¡§12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë13:00
£².¡§12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë16:00
¥®¥Õ¥È¡§
Í½ÁÛÀ®ÀÓ¾å°Ì¼Ô¤ËÁª¼ê¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡ÊÄó¶¡¡§Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¡Ë
¢¨½ç°Ì¤¬Æ±Î¨¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤Ç·èÄê
»²²ÃÊýË¡¡§
¡¦¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¦¥²¥¹¥È¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡Ê¥áー¥ëÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡Ë
¡¦¡Ö¥é¥ó¥¯¥É¥é¥Õ¥È°ìÍ÷¡×¤«¤é³ºÅö¤Î¥¯¥¤¥º¤òÁªÂò
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÌä¤Ë²óÅú¤·¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ë»²²Ã¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¡¦·ë²Ì¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¡Ö»²²Ã·ë²Ì¡×¤Ç³ÎÇ§¡¿ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÇÄÌÃÎ
¥¹¥Ýー¥ÄÍ½ÁÛ¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤Ï¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤äÆÃÄêÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ê¤É¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ ·î´Ö¡¦½µ´Ö¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¤¤¤ëÍøÍÑ¼Ô¤È½ç°Ì¤ò¶¥¤¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Ë¿·¤¿¤Ê´ÑÀï²ÁÃÍ¤ÈÇ®¶¸¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ÆÍ½ÁÛ¤Î½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢É¬¤º³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¶¨»¿¼ÒÄó¶¡¤Î¥®¥Õ¥È¤¬½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢Âç¼êÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿Ë¡Îá½å¼é¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´°Á´ÌµÎÁ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡ÈÍ½ÁÛ¤ÎÌÌÇò¤µ¡É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¢¶¥µ»ÃÄÂÎ¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤Ê¤É¡¢1Ç¯È¾¤Ç100°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅê»ñ²È¤ä´ë¶È¤«¤é»ñËÜ»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¼çºÅ¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖINNOVATION LEAGUE 2022¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸«ËÜ»Ô¡ÖJapan Open Innovation Fes 2023¡×¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDE SPORTS ENTERTAINMENT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£´ÑÀï¡¦»ëÄ°ÂÎ¸³¸þ¾å¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDE SPORTS ENTERTAINMENT
ÀßÎ©¡§2019Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¹°æ·¼°ô
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾°ìÃúÌÜ33ÈÖ6¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Ýー¥ÄÍ½ÁÛ»ö¶È¡¢¥Ð¥ê¥åー¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¡ÊSBTC±¿±Ä¡Ë
UPSIDE SPORTS ENTERTAINMENT¤Ø¤Î¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¡¢¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢½Ð»ñ¤äÄó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï info@upside-se.com ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£