¢£²Æì¸©¡¦ËÜÉôÄ®¤Ë¡ÖÀä·Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¥ô¥£¥é¡×¤¬ÃÂÀ¸
¿å¿¼110cm¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ÏªÅ·É÷Ï¤¡£¤ªÅò¤â¿å¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢Åßµ¨¤Ï¾ï²¹¿å¤Î¿å¤òËþ¿å¤Ë¤·¤Æ¿¼¤¤¿åÉ÷Ï¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¥ô¥£¥é¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦MERIVAS MOTOBU¡Ê¥á¥ê¥ô¥¡¥¹¡¡¥â¥È¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¡¢ËÜ³Ê¥µ¥¦¥Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë1ÅïÂß¤·¥ô¥£¥é½É¤Ç¤¹¡£¡ÊÂåÉ½¡§¶â¾ë¡¡»ËÈ»¡Ë
°ìÈÌÍ½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÁ°¤Ë¡¢Makuake¡Ê¥Þ¥¯¥¢¥±¡Ë¤Ë¤ÆÀè¹Ô½ÉÇñ·ô¤ò2025Ç¯12·î5Æü(¶â)12:00¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.makuake.com/project/merivas_motobu/
https://www.instagram.com/merivas_motobu/
²Æì¸©¤ÎËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÜÉôÄ®¤Ë¡¢¡ÖÅÔ²ñ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ô¥£¥é¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤¤È¶õ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ÏªÅ·É÷Ï¤¤È¡¢ËÜ³Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤òÈ÷¤¨¤¿1ÅïÂß½É ¡ÖMERIVAS MOTOBU¡Ê¥á¥ê¥ô¥¡¥¹ ¥â¥È¥Ö¡Ë¡× ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³¤¡¢¶õ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡×¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ô¥£¥é¤Ç¤¹¡£
Âç³«¸ý¤ÎÁë¤«¤é¤Î¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥Ò¥Î¥ºî¤ê¤Ç¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¤Î¡ÖMakuake¡Ê¥Þ¥¯¥¢¥±¡Ë¡×¤Ë¤Æ50%OFF¤Î½ÉÇñ·ô¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¤«¤é¡¢Àè¹Ô¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.makuake.com/project/merivas_motobu/
¢£ MERIVAS MOTOBU¤ÎÆÃÄ§¡ü 1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¡¢3³¬·ú¤Æ105Ê¿ÊÆ¤òÄê°÷6Ì¾¤Ç´°Á´ÂßÀÚ
¥À¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë£±¤Ä¡¢¿²¼¼¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£±¤Ä¡¢¹ç·×3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷»ÒÎ¹¡¢¥µ¥¦¥ÊÎ¹¹Ô¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¡¢¥°¥ëー¥×Î¹¡¢´ë¶È¸¦½¤¡Ê¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤ºÂÚºß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ÏªÅ·É÷Ï¤ ¡ß ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê ¡ß ¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー³°µ¤Íá
ÀÄ¤¤³¤¤È¶õ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ÏªÅ·É÷Ï¤¡£¡Ê¿å¿¼110cm¡Ë
¢¨Åßµ¨¤Ï¾ï²¹¿å¤Ç¿¼¤¤¿åÉ÷Ï¤¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
ÀÄ¤¤³¤¤È¶õ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç³Û±ï¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤È¶¦¤Ë·Ê¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤â¡£
¥µ¥¦¥Ê¥¹¥Èー¥Ö¤Ï¡¢HARVIA¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤ÎLEGEND125¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ê¥í¥¦¥ê¥å¥¦²ÄÇ½¡Ë
¥µ¥¦¥Ê¥Ù¥ó¥Á¤Ï¡¢¤Ò¤Î¤Â¤¤ê¤Ç¥³¤Î»ú·Á¤Ê¤Î¤Ç²ñÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢6¿Í¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Î¥µ¥¦¥ÊÆâ¤ÎÍÍ»Ò¡£Ãë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦´é¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤ÈÅ·°æ¤Ï¡Ö¥·¥ê¥«¥é¥¤¥à¡×¤È¤¤¤¦º¸´±ºà¤ò»ÈÍÑ¡£
¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢ËÌ¸þ¤¤ÎÀß·×¤Î¤¿¤á¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤¬Ä¾ÀÜÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±Æ¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤È¤Î¤¤¥Æ¥é¥¹¤Ç¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー³°µ¤Íá¤ò¡£
¿åÉ÷Ï¤¡Ê¥Á¥éーÉÕ¤¡Ë¤Ï¡¢2Ì¾Æ±»þ¤ËÆþ¤ì¤ë¹¤µ¤Ç¡¢Ç®¤¤²Æì¤Ç¤âÎä¤¿¤¤¿åÉ÷Ï¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥éー¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥¾¥ó½ü¶Ýµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÉ÷Ï¤¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ç°ì½ï¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢¿ÈÄ¹º¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¿å¿¼60cm¤È50cm¤Î2¶è²è¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÉ÷Ï¤¤Ø¾å¤¬¤ëÆ§¤ßÂæ¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ë¤Ï¡¢½ÅÎÌ200kg¤â¤¢¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦Î°µåÀÐ³¥´ä¤Ç¡¢¥ªー¥Êー¼«¤éºÎÀÐ¾ì¤ÇÀÐ¤òÁªÊÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥âー¥ë¥Æ¥Ã¥¯À½¤ÎÂ¤ºî¿åÉ÷Ï¤¤ÈÎ°µåÀÐ³¥´ä¤ÎÆ§¤ßÂæ¡£
¥µ¥¦¥ÊÆâ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢ËÜ¾ì¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¤Ë½¬¤¤¡¢¡Ö¥í¥¦¥ê¥å¥¦¤ÎË¡Â§¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥»¥ó¥ÁÃ±°Ì¤ÇÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡¢µ¡³£´¹µ¤¡ÊÇÓµ¤¤Î¤ß¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥¢ー¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Êー¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥³ー¥ë¥Þ¥ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Á¥§¥¢¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BBQ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³¤¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¼ê¤¹¤ê¤Î¹â¤µ¤â¥»¥ó¥ÁÃ±°Ì¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü ËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤ÈÄ«Æü¡¦Í¼Æü¤òÆÈ¤êÀê¤á
3³¬¤Î¤È¤È¤Î¤¤¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢ËÌËÌÅì¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ«¾Æ¤±¤ÈÍ¼¾Æ¤±¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ô¥£¥é¤Î¥Æ¥é¥¹¤«¤é¤ÎÄ«¾Æ¤±¤ÎÍÍ»Ò¡£
Ìë¤ÏËþÅÀ¤ÎÀ±¶õ¡¢Ä«¤ÏÄ»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¡¢24»þ´Ö¼«Á³¤Î²»¤È¤È¤â¤Ë¿´¤¬"¤È¤È¤Î¤¤"¤Þ¤¹¡£
³¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¥è¥¬¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
3³¬¤Î¥Æ¥é¥¹¤È¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹»þ´Öµï¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¶õ´ÖÀß·×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¡¢Ãº»À¿å¥áー¥«ー¡¢¥ß¥ËÎäÂ¢¸Ë¡¢¥Í¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤òÀßÃÖ¡£
¥µ¥¦¥ÊÃæ¡¢¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î¿åÊ¬ÊäµëÆ°Àþ¤â¡¢¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¼Ö¤ÇÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤Þ¤Ç5Ê¬¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Þ¤Ç23Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ
½É¤ÎÎ©ÃÏ¤Ï¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç94Ê¬¡£Èþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËÌÉô´Ñ¸÷¤â¼«Í³¼«ºß¡£
ÆüÃæ¤Ï´Ñ¸÷¡¢Ìë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥ê¥È¥êー¥È¡£¤½¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¥Óー¥Á¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤â¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥´¥ë¥ÕÎ¹¹Ô¤Ç½ÉÇñ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡ü ²Æì¸©»ºÁÇºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËºÎÍÑ¤·¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î·úÃÛ
¥ªー¥Êー¤Î»ä¼«¿È¤Ï¡¢²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì°é¤Á¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢ÃÏ¸µ²Æì¤ÎÁÇºà¤ä¿¦¿Í¤Îµ»¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î½Û´Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½É¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢²Æì¸©»ºÌÚºà¡Ö¥»¥ó¥À¥ó¡×¤ÎÂçÌÚ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î½ÅÎÌ¤â¡¢200kg¶á¤¯¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
²Æì¸©»ºÌÚºà¡Ö¥»¥ó¥À¥ó¡×¤Î¥Æー¥Ö¥ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢²Æì¤ÎÅÚ¤ò»È¤Ã¤¿¼¿¶ô¡Ö¥ì¥¥ª¥é¥¤¥à¡×¤ò¿²¼¼¤ÎÅ·°æ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²Æì¸©»º¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¢¡ÖYUMEJIN¡×¤µ¤ó¤ÎÌµÇÀÌô²Æì¸©»º¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½É¤«¤é¼Ö¤Ç8Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¡ÖYUMEJIN¡×¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü 1³¬¤È2³¬¤Ï¿á¤È´¤±¶õ´Ö¤Ç¡¢¹â¤µÌó5m¤Î°µ´¬¤ÎÂç³«¸ýÁë¤È¥«ー¥Æ¥ó¡£
1³¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¿á¤È´¤±¡£
¶¹¾®¤Ê·úÊª¤À¤±¤É¡¢¶¹¾®¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿á¤È´¤±¶õ´Ö¡£
3³¬·ú¤Æ¤Î±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ105Ê¿ÊÆ¤òÂßÀÚ¤Ë¡£
¡üÏ¢Çñ¡¢Ä¹´üÂÚºß¤â²ÄÇ½
Ï¢Çñ¤äÄ¹´üÂÚºß¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¿©´ïÎà¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÀöÂõµ¡¡¢¥¬¥¹´¥Áçµ¡¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¥¬¥¹´¥Áçµ¡¡Ê´¥ÂÀ¤¯¤ó¡Ë¤òÀßÃÖ¡£
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤ËMERIVAS MOTOBU¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤- ¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ç¡¢¤È¤È¤Î¤¤Î¹¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- Àä·Ê¤Î³¤¤È¶õ¤È¥µ¥¦¥Ê¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë½É¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- Åß¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤¤Êý
- ²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤ò¤·¤¿¤¤Êý
- ´ë¶È¸¦½¤¤ä¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý
- »£±Æ¤ä¥í¥±¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- ²Æì¤Î¼«Á³¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤Êý
¢£ Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§¡Ö²Æì¤Î³¤¤È¶õ¤òÆÈ¤êÀê¤á¡£Àä·Ê¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ÏªÅ·É÷Ï¤¡ß¥µ¥¦¥Ê¤Î1ÅïÂß¤·¥ô¥£¥é½ÉÇñ·ô¡×
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Makuake¡Ê¥Þ¥¯¥¢¥±¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡¡12:00Àè¹ÔÈÎÇä³«»Ï¡£¡¡
½ªÎ»¤Ï2026Ç¯1·î20Æü¡¡22:00¤Þ¤Ç¡£
Àè¹ÔÈÎÇä¹ØÆþ¼Ô¤Î°ìÀÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¡£
°ìÈÌÍ½Ìó³«»Ï»þ´ü¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¡£
¼ç¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¡§
¡¡¡¦50%OFFÀè¹Ô½ÉÇñ·ô¡Ê1Çñ¡¢2Çñ¡¢3Çñ¡Ë
¡¡¡¦ºÇÂ®¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³²ñ¡¢·úÊªÆâÍ÷²ñ
¡¡¢¨³Æ¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
https://www.makuake.com/project/merivas_motobu/
¢£ ±¿±Ä¼Ô¥³¥á¥ó¥È
²Æì¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´¹ñ70»ÜÀß°Ê¾å¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¥µ¥¦¥Ê¡¢¥¹¥«¥¤¥Ó¥åー³°µ¤Íá¡¢ËþÅÀ¤ÎÀ±¶õ¤Ç"¤È¤È¤Î¤¦"¡£¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆÅÚÃÏ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ËÍè¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Á³¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·úÊª³µÍ×
Ì¾¾Î¡§MERIVAS MOTOBU¡Ê¥á¥ê¥ô¥¡¥¹ ¥â¥È¥Ö¡Ë
½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ËÜÉôÄ®¡Ê¢¨¹ØÆþ¼Ô¤Ø¾ÜºÙ¸ø³«¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§105Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤3³¬·ú¡Ë
Äê°÷¡§Âç¿Í6Ì¾
Ãó¼Ö¾ì¡§¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤é½ÄÎó¤ÇÌó10Âæ¡¢¥í¥±¥Ð¥¹¤Ê¤é3Âæ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¢¤ê¡£
¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯200v£³kwÉáÄÌ½¼ÅÅ¡Ë
¢£¶¨¶È¡¦»£±ÆÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¦¥Ê¡¦Î¹¡¦·úÃÛ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ä¡¢
¥í¥±ÃÏ¡¢PR»£±Æ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
MERIVAS MOTOBU ¹Êó¡¡¶â¾ë¤Þ¤Ç¡£
Mail¡§merivasmotobu@gmail.com
Instagram¡§@merivas_motobu