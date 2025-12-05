³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥é¥¹¡¢12/10¤è¤ê³«ºÅ¤Î¡ÖÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¡ÚÌµÎÁ¾·ÂÔ·ô¤¢¤ê¡¿Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡Û

³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼ ´´É×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î·úÃÛ¡¦ÉÔÆ°»ºµ»½ÑÅ¸¡ÖÂè10²ó JAPAN BUILD TOKYO -·úÃÛ¤ÎÀèÃ¼µ»½ÑÅ¸-¡×Æâ¤Î¡ÖÂè6²ó ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



ÅöÆü¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¡¦¶âÍ»¶È³¦¤Î»ÅÆþ¤ì¡¦Ä´ºº¶ÈÌ³¤ò·àÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡ÖÉÔÆ°»º¥Á¥§¥Ã¥«ー¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¡ÖÉÔÆ°»ºÅÐµ­Êí¥Çー¥¿³èÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£



¢§¤´Íè¾ì¤Ï¾·ÂÔ·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹


Å¸¼¨²ñ¾·ÂÔ·ô¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1509716056226376-DVF

¢£ ½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê


ÉÔÆ°»ºÅÐµ­¤Î¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°Ä´ºº¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ


ÉÔÆ°»º³«È¯¤äÃç²ð¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÍ­ÎÏ¤ÊÊª·ï¾ðÊó¤Î³ÍÆÀ¡Ê»ÅÆþ¤ì¡Ë¡×¤È¡Ö¸¢Íø´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¡×¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Ì³¶É¤Ç¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¼èÆÀ¤ä¡¢»¶ºß¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎDX¤òÁË¤àÂç¤­¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£



¥Èー¥é¥¹¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÉÔÆ°»ºÅÐµ­ÊíÅù¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ÈºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤«¤éÄ¾´¶Åª¤Ë½êÍ­¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢¸«¹þ¤ßµÒ¥ê¥¹¥È¤ò½Ö»þ¤ËºîÀ®¤Ç¤­¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢£ ¼ç¤Ê½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡¦¸«¤É¤³¤í


¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁàºî²èÌÌ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤­¤Ê¤¬¤éÆ³Æþ¤Î¤´ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹



¥¤¥áー¥¸

1. ÃÏ¿Þ¤«¤éÂ¨ºÂ¤ËÅÐµ­Êí¼èÆÀ¡ÖÉÔÆ°»º¥Á¥§¥Ã¥«ー¡× Google¥Þ¥Ã¥×¾å¤ÇÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤Î¾ðÊó¤òÂ¨ºÂ¤Ë²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£



2. ÅÐµ­ÊíÆ¥ËÜ¤Î°ì³ç¼èÆÀ¡¦¥Çー¥¿²½ ÄÌ¾ï1¥ö·î¤«¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÎÌ¤ÎÅÐµ­Êí¼èÆÀ¡¦¥Çー¥¿²½¶ÈÌ³¤ò¡¢1»þ´Ö¤Ç´°Î»¤µ¤»¤ë°ì³ç½èÍýµ»½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£



3. ¶õ¤­²È¡¦ÃÛ¸ÅÊª·ï¡¦ÁêÂ³¡¦ÇäÇã ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¶õ¤­²È¡×¤ä¡ÖÁêÂ³È¯À¸Êª·ï¡×¤ÎÍ½Ãû¤òÂª¤¨¡¢Â¾¼Ò¤ËÀè¶î¤±¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£


¤½¤ÎÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹


¢£ ³«ºÅ³µÍ×


Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè10²ó JAPAN BUILD TOKYOÆâ¡ÖÂè6²ó ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×


²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～17:00


²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È


¾®´ÖÈÖ¹æ¡§¡Ú23-18¡Û


¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò



¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


Åö¼Ò¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¡ßAI¡×¤ò¥³¥¢µ»½Ñ¤È¤·¡¢ÅÐµ­ÊíÆ¥ËÜÅù¤Î¸øÅª¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸¢Íø´Ø·¸¤Î²Ä»ë²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌ¤Î³èÀ­²½¤ÈÆ©ÌÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥é¥¹


½êºßÃÏ¡¡¡§¢©103-0022 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®3ÃúÌÜ2-18 ³¤Ï·²°¥Ó¥ë4³¬


ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÂ¼ ´´É×


ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2003Ç¯4·î


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¡¢Web¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È


URL¡¡¡¡ ¡§https://www.torus.co.jp/



¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥é¥¹¡¡¹­ÊóÃ´Åö TEL¡§03-6256-9570 E-mail¡§info@torus.co.jp