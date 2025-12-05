³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥é¥¹¡¢12/10¤è¤ê³«ºÅ¤Î¡ÖÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¡ÚÌµÎÁ¾·ÂÔ·ô¤¢¤ê¡¿Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼ ´´É×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î·úÃÛ¡¦ÉÔÆ°»ºµ»½ÑÅ¸¡ÖÂè10²ó JAPAN BUILD TOKYO -·úÃÛ¤ÎÀèÃ¼µ»½ÑÅ¸-¡×Æâ¤Î¡ÖÂè6²ó ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¡¦¶âÍ»¶È³¦¤Î»ÅÆþ¤ì¡¦Ä´ºº¶ÈÌ³¤ò·àÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡ÖÉÔÆ°»º¥Á¥§¥Ã¥«ー¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¡ÖÉÔÆ°»ºÅÐµÊí¥Çー¥¿³èÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤´Íè¾ì¤Ï¾·ÂÔ·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
Å¸¼¨²ñ¾·ÂÔ·ô¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1509716056226376-DVF
¢£ ½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê
ÉÔÆ°»ºÅÐµ¤Î¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°Ä´ºº¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
ÉÔÆ°»º³«È¯¤äÃç²ð¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÍÎÏ¤ÊÊª·ï¾ðÊó¤Î³ÍÆÀ¡Ê»ÅÆþ¤ì¡Ë¡×¤È¡Ö¸¢Íø´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¡×¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Ì³¶É¤Ç¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¼èÆÀ¤ä¡¢»¶ºß¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎDX¤òÁË¤àÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¥Èー¥é¥¹¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÉÔÆ°»ºÅÐµÊíÅù¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ÈºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤«¤éÄ¾´¶Åª¤Ë½êÍ¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢¸«¹þ¤ßµÒ¥ê¥¹¥È¤ò½Ö»þ¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ç¤Ê½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡¦¸«¤É¤³¤í
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁàºî²èÌÌ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÆ³Æþ¤Î¤´ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
1. ÃÏ¿Þ¤«¤éÂ¨ºÂ¤ËÅÐµÊí¼èÆÀ¡ÖÉÔÆ°»º¥Á¥§¥Ã¥«ー¡× Google¥Þ¥Ã¥×¾å¤ÇÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤Î¾ðÊó¤òÂ¨ºÂ¤Ë²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÅÐµÊíÆ¥ËÜ¤Î°ì³ç¼èÆÀ¡¦¥Çー¥¿²½ ÄÌ¾ï1¥ö·î¤«¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÎÌ¤ÎÅÐµÊí¼èÆÀ¡¦¥Çー¥¿²½¶ÈÌ³¤ò¡¢1»þ´Ö¤Ç´°Î»¤µ¤»¤ë°ì³ç½èÍýµ»½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¶õ¤²È¡¦ÃÛ¸ÅÊª·ï¡¦ÁêÂ³¡¦ÇäÇã ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¶õ¤²È¡×¤ä¡ÖÁêÂ³È¯À¸Êª·ï¡×¤ÎÍ½Ãû¤òÂª¤¨¡¢Â¾¼Ò¤ËÀè¶î¤±¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè10²ó JAPAN BUILD TOKYOÆâ¡ÖÂè6²ó ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯EXPO¡×
²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
¾®´ÖÈÖ¹æ¡§¡Ú23-18¡Û
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¡ßAI¡×¤ò¥³¥¢µ»½Ñ¤È¤·¡¢ÅÐµÊíÆ¥ËÜÅù¤Î¸øÅª¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¸¢Íø´Ø·¸¤Î²Ä»ë²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌ¤Î³èÀ²½¤ÈÆ©ÌÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥é¥¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©103-0022 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®3ÃúÌÜ2-18 ³¤Ï·²°¥Ó¥ë4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÂ¼ ´´É×
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2003Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¡¢Web¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
URL¡¡¡¡ ¡§https://www.torus.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥é¥¹¡¡¹ÊóÃ´Åö TEL¡§03-6256-9570 E-mail¡§info@torus.co.jp