´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Ò¥ç¥Ì¡¢ºÆÍèÆü¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È³«ºÅ¡ªTicketMe¤Ë¤ÆÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ²¼ÂçÍ¤¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Ò¥ç¥Ì¤ÎºÆÍèÆü¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡Ö2026 JI HYUN WOO FANCONCERT¡×¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢NFTµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
ÂåÉ½ºî¡Ö¿Â»Î¤È¤ª¾î¤µ¤ó¡×¡Ö¥¤¥Ë¥ç¥ó²¦ÈÞ¤ÎÃË¡×¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Ò¥ç¥Ì¤¬¡¢2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤Ëºë¶Ì²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§2026 JI HYUN WOO FANCONCERT
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§ºë¶Ì²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë
¸ø±é»þ´Ö¡§
1Éô¡Ã13:00³«¾ì / 14:00³«±é
2Éô¡Ã17:00³«¾ì / 18:00³«±é
ÆâÍÆ¡§¥Èー¥¯¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è ¤Û¤«
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§Á´»ØÄêÀÊ 14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»²²Ã¼ÔÆÃÅµ
¡¦»²²Ã¼ÔÁ´°÷¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á
¡¦¼«»£¤ê¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥Á¥±¥ßーÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼õÉÕÊý¼°¡§Àè¹ÔÃêÁª
¿½¹þ¾å¸Â¡§²ñ°÷1Ì¾¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨ÃêÁª´ü´Ö¡¦·ë²ÌÈ¯É½¤Ê¤É¡¢ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Á¥±¥ßーÆâ¤Î¸ø±é¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸URL¡§
https://jihyunwoo.ticketme.world/
Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ç³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡£NFT¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤Î»²²Ã¾ÚÌÀ¤Ë¤â
¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÂç9¸À¸ìÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°È¯¹Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤äÍÍ¡¹¤ÊÅÅ»Ò·èºÑ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÄÌ²ß·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤âNFT¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¡ÖÍè¾ì¤Î¾Ú¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Î´¶Æ°¤ä»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-1-15 ¥Ë¥åー¥È¥è¥Ó¥ë 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§µÜ²¼ ÂçÍ¤
URL¡§https://ticketme.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ticketme.io/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー ¹ÊóÃ´Åö¡§¹¾Æ£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://ticketme.co.jp/contact