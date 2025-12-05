¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡ÊC107¡Ë½ÐÅ¸·èÄê¡ª¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤Î¥é¥Î¥Ù¥ìー¥Ù¥ë¡¦£Ç£Ã¥Î¥Ù¥ë¥º¡¿£Ç£Ã£ÎÊ¸¸Ë¡¡Åß¥³¥ß½ÐÅ¸·èÄê¡ª
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¡Ê°Ê²¼¡¢C107¡Ë¤Ë´ë¶È½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤ ～ºÇ¼å¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ëºÇ¶¯¥Ñー¥Æ¥£°éÀ®½Ñ～¡Ù¡Ø¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¡ØËâ½÷¤ÈÍÃÊ¼¡Ù¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ä¡¢£Ç£Ã¥Î¥Ù¥ë¥º¡¿£Ç£Ã£ÎÊ¸¸Ë¤Î¥µ¥¤¥óËÜ¤òÈÎÇä¡ª
ËÜÆü¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Î¾ðÊó¤ò½ç¼¡·ÇºÜ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://gcnovels.jp/event/c107/
¢§GC¥Î¥Ù¥ë¥º¸ø¼°¡÷GCNÊ¸¸Ë ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/gcnovels
¡ãC106¡¡½ÐÅ¸¾ðÊó¡ä
¥Öー¥¹Ì¾¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¡£Ç£Ã¥Î¥Ù¥ë¥º¡¿£Ç£Ã£ÎÊ¸¸Ë
¥Öー¥¹¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡Æî3¥Ûー¥ë¡¡No. 2221
´ü ´Ö¡§2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)～31Æü(¿å)
ÈÎÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ
¡Ú¥°¥Ã¥º¡Û¡¡
¡¦¤ß¤Ã¤Ä¤ÐーÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¹âÀººÌÊ£À½²è¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡¡£²£³¡Ù¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥¤¥é¥¹¥È(¥×¥ê¥â¥¢ー¥È(R))
¡¦¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡ÙB5¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê40¼ï¡Ë&¥Ð¥¤¥ó¥Àー¥»¥Ã¥È
¡¦¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ó¥Ã¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸
12¼ï¥³¥ó¥×¥»¥Ã¥È¡¢Ã±ÉÊÈÎÇä¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡Ù¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
10¼ï¥³¥ó¥×¥»¥Ã¥È¡¢Ã±ÉÊÈÎÇä¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦¡ØËâ½÷¤ÈÍÃÊ¼¡ÙÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¥Ñ¥Í¥ë
¡¦GC¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê4¼ï / Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡¢Ã²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡¢¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¢Ëâ½÷¤ÈÍÃÊ¼¡Ë
¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥°¥êー¥Õ ¥á¥¿¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¢¨Àè¹ÔÈÎÇä
¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥°¥êー¥Õ ¥·¥ç¥ë¥Àー¥Èー¥È/BLACK
¡Ú²ñ¾ì¸ÂÄê¥í¥´¥·ー¥ëÉÕ¥µ¥¤¥óËÜ¡Û
¡¦£Í¤À£Ó¤¿¤í¤¦²è½¸TANAKA NO ATORIE
GC¥Î¥Ù¥ë¥º
¡¦²µ½÷¥²ーÀ¤³¦¤Ï¥â¥Ö¤Ë¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¡¡13
¡¦¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬Ëâ²¦¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦ÅÔ¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡¡£±
¡¦¸¼Ô¤ÎÄï»Ò¤òÌ¾¾è¤ë¸¼Ô¡¡£±
¡¦Å¾À¸¤·¤¿¤é·õ¤Ç¤·¤¿¡¡£±
¡¦Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡¡23
¡¦Ã²¤¤ÎË´Îî¤ÏËÁ¸±¤·¤¿¤¤¡¡～Ã²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤Ã»ÊÔ½¸～¡¡£±
GCNÊ¸¸Ë
¡¦Ëâ½÷¤ÈÍÃÊ¼¡¡£±
¢¨¥°¥Ã¥º¡¢¥µ¥¤¥óËÜ¤ÎÈÎÇäÊýË¡¡¢·èºÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸åÆü¾ÜºÙ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÊÌ²Á³Ê¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì²Á³Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ÎºÆÈÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÜºÙÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£ÄÉ²Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ª²ñ·×¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤´ÃíÊ¸ÆâÍÆ¤È¤ªÅÏ¤·¤¹¤ëÊªÉÊ¡¢Äà¤êÁ¬¤Ê¤ÉÉ¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ñ·×´°Î»¸å¤Î¥Öー¥¹ºÆË¬¤ä²ñ´ü½ªÎ»¸å¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤Ï¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È107¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È½àÈ÷²ñ¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤Ï²¼µ¤«¤é¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨µ¬Äê¤Ë½å¼é¤·¤¿°ÂÁ´¤Ê¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
https://www.comiket.co.jp/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡Û
mm_koukoku@microgroup.co.jp