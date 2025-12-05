¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò ÄØ¤ä¡Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò ÄØ¤ä¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ÂÌîµ®»Ö¡Ë¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëºî¶È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë´ü´ÖÃæ¤ËCONTACT¥Úー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì»þÅª¤ËÀÜÂ³¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª³Ý¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡¡
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹½À®¤ò°ì¿·¡£
¿·¤¿¤ËNEWS¥Úー¥¸¤òÀßÃÖ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÈ¯¿®¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ä²ÁÃÍ¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ë¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¾¡¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Úー¥¸
EcoVadis¥Ö¥í¥ó¥º¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¦ISOÇ§¾Ú¼èÆÀ
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È- ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¤Ë¡¢´ë¶È¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤äÇ§¾Ú¼èÆÀ¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î»ÑÀª¤òÌÀ³Î²½¡£
- ¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢´ë²è¤«¤éÇÑ´þ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¤´Äó°Æ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¼¨¡£
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë´°Î»»þ´ü¡Û¡§12·î¾å½Ü¡¡
¡ÚURL¡Û¡¡https://www.tsubakiya.info/¡¡¡¡¡¡¢¨¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤Ã¤¿URL¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¤âÄØ¤ä¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë²ÁÃÍ¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ÄØ¤ä¡¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò ÄØ¤ä¤Ï¡¢¿Í¤È¾ì½ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢´¶Æ°¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤ÈÉÊ¼Á¤ÇÍýÁÛ¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÁõÀß·×¤«¤é»Ü¹©´ÉÍý¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¡¢Ê¸²½¡¦¥¢ー¥È¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¾ì¥®¥ã¥é¥êー¤Î±¿±Ä¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼Ò ÄØ¤ä
¢£½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¶ð·Á1-10-4
¢£Email¡§info@tsubakiya.info
¢£HP¡¡https://www.tsubakiya.info/
¢£Instagram¡¡https://www.instagram.com/tsubaki_label/