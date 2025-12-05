¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¶Ë´¨¤ÎÌë¶õ¤Î²¼¡¢¥Õ¥¡¥é¥ª¤Î»Ñ¤Ç¹ßÎ×¡ªACN¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¡¡¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅµÇ°PRÈ¯É½²ñ¤ò¼Â»Ü
¡¡¡ÖACN ¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ª¤è¤ÓNEON JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥¦¥£ー¡¦¥Áー¥·¥ç¥ó¡¢°Ê²¼¡ÖNEON JAPAN¡×¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¹¥É¾³«ºÅÃæ¡ÊÍè¾ì¼Ô35Ëü¿ÍÆÍÇË¡¦2026Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç²ñ´ü±äÄ¹¡Ë¤ÎËÜÅ¸¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ìë¤ÎÇîÊª´Û¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ª¤è¤Ó¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Podcast¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¤¢¤ë¡¢º£Ç¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¡ÊºåËÜ¡¦ÃæÃ«¡Ë ¤¬ÅÐÃÅ¡£ºåËÜ¤µ¤ó¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿§Ì£¤Î¥¹ー¥Ä¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¼«¿®¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢ºåËÜ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ç¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊÖ¤¹¥³¥á¥ó¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸ì¤ëºåËÜ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¡©¡×¤ÈÃæÃ«¤µ¤ó¤¬µ¿¤¤¤ò»ý¤ÄÃæ¤Ç¡¢¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ºåËÜ¡¢°¦Ì¼¤È²á¤´¤¹¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×·×²è
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤òºÌ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ä¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ º£Ç¯¤ª»ÒÍÍ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºåËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À7¥ö·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Çº£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤È¤ª»ÒÍÍ¤Ø¤Î°¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤«¤é¡Ö±³¤Ä¤±¤ªÁ°¡ª²¿¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¡ª¡×¤È·ã¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Çã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¤Î¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°ì¿Í¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¤ë½÷À¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ã¯¤«¤¤¤¤¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈºåËÜ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤½¤³¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤é¤ìÊý¤À¤±¸«¤¿¤é¤À¤¤¤ÖÉÝ¤¤¤è¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤«¤±¤¿±¿»î¤·¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÀ¸²Î¡ÉÈäÏª¡©¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤ÎÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò°ìÂÀè¤ËÂÎ¸³¡£¤¿¤À¤·º£²ó¤Ï¥Þ¥æ¥ê¥«ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¿§¤Î¶Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡È¥Þ¥æ¥ê¥«¤«¤éÍè¾ì¼Ô¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê·Ý¡Ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ë¡£ ÃæÃ«¤µ¤ó¤¬°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆÃµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¶Ì¡×¡£µÞî±¡¢Â¨¶½¤Ç¡Ö¥é¥à¥»¥¹Âç²¦ ³¨ÉÁ¤²Î¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈþÂç½Ð¿È¤Î²èÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥·¥åー¥ë¤Ê³¨¤È²Î¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤Î±²¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ °Õ¿Þ¤»¤º¤ËÂçÎ®¹Ô¡ªÃæÃ«¤µ¤ó¤¬¡Ö3,000Ç¯¸å¤Þ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡×
º£Ç¯¤âÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿Æó¿Í¡£¡Ö3,000Ç¯¸å¤Þ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÁ´¤¯°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯Á°¤Ë¤ä¤Ã¤¿°ì¿Í¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¡Ø¥ª¥¤¥é¤¬¹Ô¤¯¤·¤«¤Í¤¨¤Ê¡Ù¤¬º£¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡¢¡Ê3,000Ç¯¤ÏÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤âËÍ¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¡Ø¥ª¥¤¥é¤¬¹Ô¤¯¤·¤«¤Í¤¨¤Ê¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÍè¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Ø¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¼±¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ²òÀâ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó³§¤µ¤óÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊýºåËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ªµ¤¤Å¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏËÍ¤Ï¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤Î¤³¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÃæÃ«¤µ¤ó¤è¤ê¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ï¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¡Ö¡Ê¤·¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Ç¤â¡Ë¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3,000Ç¯¤âÁ°¤Î¤â¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£À§ÈóÍè¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¥É¾¤Ë¤Ä¤²ñ´ü¤Î±äÄ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿ ¡ÖACN ¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¤Î½ä²ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î±äÄ¹¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤â¤¤¤è¤¤¤è»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¤ÎÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¢¨¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Î¼Â»ÜÆü»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉôÊÑ¹¹¡Ê12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤òºï½ü¡Ë¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ý¼Â»ÜÆü»þ
¡¦12·î5Æü(¶â)¡¦6Æü(ÅÚ)
¡¦12·î13Æü(ÅÚ)
¡¦12·î19Æü(¶â)¡¦20Æü(ÅÚ)
¡¦12·î26Æü(¶â)¡¦27Æü(ÅÚ)
¡¡¢¨»þ´Ö¡§18:00～20:00
¡ý¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó
¡¦¸÷¤Î¥íー¥É¡§¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¤Î¾ÈÌÀ¤ä¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸÷¤ÎÆ»¤òÀßÃÖ¡£
¡¦¥é¥à¥»¥¹¥Ä¥êー¡§¥í¥´¥×¥ìー¥È¤ä¥´ー¥ë¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ç
¡¡Áõ¾þ¤µ¤ì¤¿¹â¤µ2.4m¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ä¥êー¤òÀßÃÖ¡£
¡ýÍè¾ì¼Ô¸þ¤±ÃêÁª²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦»²²Ã¾ò·ï¡§¼õÉÕ¤Ë¤Æ¡¢ÃêÁª·ô¤òÇÛÉÛ¡£SNSÅê¹Æ¤Ç¤µ¤é¤Ë1²ó»²²Ã²ÄÇ½¡£
¡¦¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
¡¡1Åù¡§SOWÎ¹¤ÈÂÎ¸³¥®¥Õ¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê£µËü±ßÁêÅö¡Ë¡Ä³ÆÆü1Ì¾
¡¡2Åù¡§SOWÎ¹¤ÈÂÎ¸³¥®¥Õ¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê£±Ëü±ßÁêÅö¡Ë¡Ä³ÆÆü5Ì¾
¡¡3Åù¡§¡ÖCREVIA ¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥åÅ¸¡×¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È
¡¡4Åù¡§¡ÖACN¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸Åù¡Ë
¡¡5Åù¡§¡ÖACN¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¡ýSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÊX ¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¡Ë
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡¢»ØÄêÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡¦¾ÞÉÊ ¡§¡ÖACN¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â¡×ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦ÅöÁª¿ô ¡§10ÁÈ20Ì¾ÍÍ¡Ê¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È¡Ë
¡ý¥Á¥±¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¡Æþ´Û¤Î¤ß¡§5,000±ß
¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÎ§¤ÎÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¡¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡§10,000±ß
¢¨¥»¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î
Æþ¾ì·ô¡¢VRÂÎ¸³¡¢¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¥¯¥Ã¥ー¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê²»À¼¥¬¥¤¥É¡Ë¡¢°û¤ßÊª
¢¨Î¾¥Á¥±¥Ã¥È¶¦¤ËÌ¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡ÊÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë¡¢³ØÀ¸·ô¼è¤ê°·¤¤Ìµ¤·
¢£¡ØACN ¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¡ãÂç¹¥É¾¡ªÎß·×Íè¾ì¼Ô¿ô3£µËü¿ÍÆÍÇË¡ä
³«Ëë°ÊÍè¡¢Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢Îß·×Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï35Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤âÍè¾ì´õË¾¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î²ñ´ü±äÄ¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈºÇ¤â°ÎÂç¤Ê²¦¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥é¥à¥»¥¹2À¤¤Îµ°À×¤È¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥ÈÊ¸ÌÀ¤Î»êÊõ¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¡¢ÆüËÜ½é¸ø³«¤ÎÅ¸¼¨¤ò´Þ¤àËÜÅ¸¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ã¥é¥à¥»¥¹2À¤¤È¤Ï¡ä
¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤Ï¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È»Ë¾åºÇ¤âÄ¹¤¤67Ç¯´Ö¤â¤Î´Ö¥¨¥¸¥×¥È¤òÅý¼£¤·¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¤â°ÎÂç¤Ê²¦¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£92ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÊ¸ÌÀ¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¿·²¦¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¸¢ÎÏ¤ÈÉÙ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤Ï¡¢¶áÎÙ½ô¹ñ¤È¤ÎÏÂÊ¿¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ºÇ¶¯¤ÎÀï»Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¼«¿È¤ÎµðÂç¤Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤à¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÎÂç¤Ê·úÃÛÊª¤ÎÀ©ºî¤òÂ¿¿ô¼çÆ³¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤Ë100¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃíÌÜÅ¸¼¨¡§¡Ö¥é¥à¥»¥¹2À¤¤Î´½¡×ÆüËÜ½é¸ø³«¡ä
ËÜÅ¸¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¿ù¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥é¥à¥»¥¹2À¤¤Î´½¡×¤Ç¤¹¡£´½ËÜÂÎ¤È³¸¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÀ¯ÉÜ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦½ä²ó¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥êÅ¸¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç47Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¹ñ³°¤ØÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê»êÊõ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥é¥à¥»¥¹2À¤¤ÎµðÁü¤Î¾åÉô¡×¡Ö¥é¥à¥»¥¹2À¤¤ÎµðÁü¤ÎÆ¬Éô¡×¡Ö¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ÎÈ½¤¸³¨¤òÊû¤²¤ë¥é¥à¥»¥¹Áü¡×¤Ê¤É¡¢¥¨¥¸¥×¥È¹ñ³°¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅ¸¤¬½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãVR¡ß¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¡§Ë×ÆþÂÎ¸³¤ÇÁÉ¤ë¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¡ä
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨Êª¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÇ¿·¤ÎVRµ»½Ñ¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¡ÈÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤¬·úÀß¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê·úÂ¤Êª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Ö¡¦¥·¥ó¥Ù¥ë¿ÀÅÂ¡×¤È¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤ÎºÊ¡¢¥Í¥Õ¥§¥ë¥¿¥ê¤ÎÊè¤ò½ä¤ëVRÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎVRÂÎ¸³¤Ï¡¢¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤ÎºÊ¥Í¥Õ¥§¥ë¥¿¥ê¤¬¡¢°¦¤¹¤ëÉ×¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤¦ÍèÀ¤¤Ø¤ÎÎ¹¤ËÍè¾ì¼Ô¤ò¤ªÏ¢¤ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢¥Í¥Õ¥§¥ë¥¿¥ê¤Ï¤³¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤¬¡Ö¾·³¡×¡Ö·úÃÛ²È¡×¡Ö¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î½¡¶µ¤Î¼é¸î¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¥¨¥¸¥×¥È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ³×¤·¤¿¤«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥¢¤Ç¿ÀÅÂ¤äº½Íò¤ÎÃæ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨VRÂÎ¸³¤ÏÆþ¾ìÎÁ¤È¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖACN ¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â¡×³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡§¡¡ ACN ¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â /
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ACN Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs
²ñ¡¡´ü¡¡¡§¡¡ 2025Ç¯3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë*µÙ´ÛÆü¤Ê¤·
²ñ¡¡¾ì¡¡¡§¡¡ ¥é¥à¥»¥¹¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à at CREVIA BASE Tokyo¡ÊË½§¡Ë
½»¡¡½ê¡¡¡§¡¡ ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§£¶ÃúÌÜ£´－£²£µ
¸ò¡¡ÄÌ¡¡¡§¡¡ ¤æ¤ê¤«¤â¤á¡Ö»Ô¾ìÁ°¡×±ØÅÌÊâ3Ê¬
¼ç¡¡ºÅ¡¡¡§¡¡ ¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸ ¥Õ¥¡¥é¥ª¤¿¤Á¤Î²«¶â ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ / NEON JAPAN ³ô¼°²ñ¼Ò
¸å¡¡±ç¡¡¡§¡¡ ¥¨¥¸¥×¥È¥¢¥é¥Ö¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û / ÅìµþÅÔ
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò ACN
¶¨¡¡ÎÏ¡¡¡§ ¡¡¥¨¥¸¥×¥È¹Ò¶õ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥¢¥½¥Ó¥åー¡ª / ART PASS
Á°Çä·ô/Ê¿Æü¡¦Âç¿Í¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë3,800±ß¡¡Ãæ¹âÀ¸2,800±ß¡¢¾®³ØÀ¸2,100±ß
Á°Çä·ô/ÅÚÆü½ËµÚ¤ÓÆÃÄêÆü¡¦Âç¿Í¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë4,000±ß¡¡Ãæ¹âÀ¸3,000±ß¡¡¾®³ØÀ¸2,300±ß
¢¨ÅöÆü·ô¡¢³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡Ê¥íー¥Á¥±¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¡¢¤Ô¤¢Åù¡Ë¡¢Áë¸ý¤ÎÎÁ¶â¤Ï¾åµ¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨VRÂÎ¸³¤ÏÊÌÎÁ¶â¡£VRÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¢¥½¥Ó¥åー¡ª/ ART PASS ¤ÇÈÎÇä¡Ë¤ÏÍ½Ìó¤ò¿ä¾©¡£¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÅöÆü·ô¤âÈÎÇä¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨Æü»þ»ØÄê¿ä¾©
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～¡¡2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿¡¡Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 9¡§00～17¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì16¡§00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÚÆü½ËÆü¡¦ÆÃÄêÆü¡¡¡§ 9¡§00～18¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì17¡§00¡Ë
ÆÃ Äê Æü ¡§2025Ç¯ 9·î22Æü(·î) / 12·î29Æü(·î) / 12·î30Æü(²Ð) / 12·î31Æü(¿å) /2026Ç¯1·î2Æü(¶â)
¥ª¥Õ¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§ https://ramsesexhibition.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡§ 050-5541-8600¡Ê¥Ï¥íー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë