ÂçÀã»³¤ÎÏ¼¡¦ÁØ±À¶®²¹Àô³¹¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹´ë²è¡ÖArtist in ¡íIce¡í Residence 2026 -Åò¼£½É¤Î¤Õ¤æ¤´¤â¤ê- ¡×¤ò1·î¤Ë³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¿åÀ±¡ÊÂåÉ½¡§Î¶ºêæÆ»Ò¡Ë¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Åò¼£½É¡Ö¥Û¥Æ¥ë±À°æ¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÁØ±À¶®²¹Àô³¹¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹´ë²è¡ÖArtist in ¡ÈIce¡É Residence 2026 -Åò¼£½É¤Î¤Õ¤æ¤´¤â¤ê-¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢1·î23Æü～2·î6Æü¤ÎÌó2½µ´Ö¡¢¥Û¥Æ¥ë±À°æ¤ËÂÚºß¤·¤ÆºîÉÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁØ±À¶®¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÂçÀã»³¹õ³Ù»³Ï¼¤Î¿¼¤¤·ÌÃ«¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°ì¹ÈÍÕ¤¬Áá¤¤¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Åß¤Ë¤ÏÉ¹ÅÀ²¼20¡î¤Î¸·Åß¤Î¼«Á³´Ä¶¤¬¹¤¬¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¶ËÃ¼¤Êµ¨ÀáÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸Å¤¯¤«¤éÎ¹¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÁØ±À¶®²¹Àô¡£³«Âó¤Î»þÂå¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿Í¡¹¤ÏÇÀ´×´ü¤ËÀã¿¼¤¤»³´Ö¤ÎÃÏ¤Ç1Ç¯Ê¬¤ÎÈè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤òÅò¼£¤òÄÌ¤¸¤ÆÌþ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¡¡
¼«Á³¤Î¸·¤·¤µ¤È²¹Àô¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡¢É¹ÅÀ²¼¤ÎÀÅ¼ä¤ÈÅò¤±¤à¤ê¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡£¸¶»Ï¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÂç¼«Á³¤¬¹¤¬¤ë³°³¦¤È¡¢Åò¤´¤â¤ê¤ÎÀÅÍÜ¤Î±ýÉü¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´¶À¤Ë¶¯¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÁØ±À¶®¤Î¼«Á³´Ä¶¤È¥Û¥Æ¥ë±À°æ¤Î»×ÁÛ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÅß¤Î·Ý½Ñ´ë²è¤È¤·¤Æ¡ÖArtist in ¡ÈIce¡É Residence 2026 -Åò¼£½É¤Î¤Õ¤æ¤´¤â¤ê-¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü～2·î6Æü¤ÎÌó2½µ´Ö¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·ÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï1·î24Æü～3·î8Æü¤ËÆ±ÃÏ°è¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁØ±À¶®²¹ÀôÉ¹ßÆ¤Þ¤Ä¤ê¡×´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢´ÛÆâ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤¹¤ëÂ¾¡¢¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¾Ò²ðÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÜ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¡ÈÎòÂå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊÅ¸¡É¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤ØÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£
Êç½¸¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï·Ý½ÑÁ´ÈÌ¡£ÂçÀã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¼«Á³´Ä¶¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºî¶È¶õ´Ö¡¦ÂÚºß¾ì½ê¤Ê¤É¤ò¥Û¥Æ¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤·¡¢À©ºî¤Î¤¿¤á¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥¤¥È¥á¥ó¥È
ËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÀã»³¤ÎÏ¼¤Î¿¼¤¤¿¹¤Î±ü¡¢ÂÀ¸Å¤ÎÎØ³Ô¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»Ä¤¹ÁØ±À¶®¡£
Ãì¾õÀáÍý¤ÎÈþ¤·¤¯¤â¹Ó¡¹¤·¤¤ÃÇ³³¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¯¿áÀã¡¢ÐÊ¤àÌÚ¡¹¤Î¤¶¤ï¤á¤¨¡¨¡
¤³¤³¤Ë¤Ï¼«Á³¤Î»ý¤Ä°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¸Å¤¯¤«¤éÈè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤òÅò¼£¤òÄÌ¤¸¤ÆÌþ¤·¡¢
ºÆ¤ÓÊâ¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿ÁØ±À¶®²¹Àô¡£
¿´¿È¤òÀ°¤¨¡¢¤Þ¤¿¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ø¤È½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤Ê±Ä¤ß¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖArtist in ¡ÈIce¡É Residence¡×¤Ï¡¢ÁØ±À¶®²¹Àô¤Ëº¬¤¶¤¹¥Û¥Æ¥ë±À°æ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿ÈÂÎ¤ÈÁÏºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Á³¡×¤È¡Ö¿Í´Ö¼Ò²ñ¡×¤ÎÀÜÅÀ¤òÂª¤¨Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡È³°¤Ë¹¤¬¤ëÂç¼«Á³¡É¤È¡ÈÆâ¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÅÍÜ¡É¤ò±ýÉü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Îµ²±¤äÎò»Ë¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¼«¤é¤Î´¶À¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÈþ¤Î¸À¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¤³¤Î¾ì¤¬¡¢¼«Á³¤È¿Í´Ö¤Î¶¦Â¸¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ö·Ý½Ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë±À°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Û¥Æ¥ë±À°æ¤Ï¡¢ÂçÀã»³¤ÎÏ¼¡¢ÁØ±À¶®²¹Àô¤ËÐÊ¤à²¹Àô½É¡£¸Å¤¯¤«¤é¤³¤ÎÃÏ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿²¹Àô½É¡¦¥Û¥Æ¥ë±À°æ¤ò¡¢¡Ö±ì¤Ë´¬¤«¤ì¤¿Åò¼£½É¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô³¹¤Î·öÁû¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿»³´ÖÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë±ÀÌÏÍÍ¤È»³¡¹¤Îí÷¤·¤¤´äÈ©¡¢¤½¤·¤Æ¿·ÎÐ¤ä¹ÈÍÕ¡¢Àã·Ê¿§¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¼«Á³¤¬¤¢¤ê¡¢100¡ó¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÎ²²«Àô¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë±À°æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.hotelkumoi.com/(https://www.hotelkumoi.com/)
ÁØ±À¶®²¹Àô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁØ±À¶®²¹Àô¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¾åÀîÄ®¤Ë¹¤¬¤ëÂçÀã»³¹ñÎ©¸ø±à¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²¹ÀôÃÏ¤Ç¤¹¡£Ãì¾õÀáÍý¤¬Â³¤¯ÁÔÂç¤Ê·ÌÃ«Èþ¤ä»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³·Ê´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½©¤Ë¤ÏÆüËÜ°ìÁá¤¤¹ÈÍÕ¡¢Åß¤Ë¤ÏÁØ±À¶®É¹ßÆ¤Þ¤Ä¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àô¼Á¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤Ç½À¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤ÎÃ±½ãÀô¤Þ¤¿¤ÏÎ²²«Àô¤Ç¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ»³¡¦¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¹¥ー¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖArtist in "Ice" Residence 2026 -Åò¼£½É¤Î¤Õ¤æ¤´¤â¤ê- ¡×´ë²è³µÍ×
¢£¼Â»Ü´ü´Ö
ÂÚºß´ü´Ö¡§2026/1/23～2/6¡ÊÌó2½µ´Ö¡Ë
Å¸¼¨·Ç½Ð¡§2026/1/24～3/8¡ÊÉ¹ßÆ¤Þ¤Ä¤ê²ñ´üÃæ¡Ë
¢£Å¸¼¨¾ì½ê
¥Û¥Æ¥ë±À°æ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Ó¥ê¥äー¥É¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤òÁÛÄê
¡Ê¢¨Å¸¼¨ÊýË¡¡¦¾ì½ê¡¦´ü´Ö¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ä¤´°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÀßÃÖ¥¤¥áー¥¸¤äÀßÃÖ¾ì½ê¡¢ÀßÃÖ¼êË¡¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌÌÃÌ»þ¤ËÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡ºà¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢Àß±Ä¤Þ¤Ç¤´¼«¿È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢£À©ºî¾ì½ê
´ü´ÖÃæ¤Ï¥Û¥Æ¥ë±À°æÎ¢¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÀ©ºîÍÑ¥¢¥È¥ê¥¨¤È¤·¤Æ³«ÊüÍ½Äê
¢£ÂÚºßÃæ¤Î¥µー¥Ó¥¹
½ÉÇñÉô²°¤Î2½µ´ÖÌµ½þÄó¶¡ / ¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¤ÎÆþ¤êÊüÂê
¡Ê¢¨ÏÅ¤¤¤Ï1Æü1²ó¤Þ¤Ç500±ß¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼«¿æ¤¬¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2½µ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÂÚºß¤Ï¡¢2½µ´Ö°Ê¹ß¤«¤é¤ÏÍ½þ¤Ç¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£Êç½¸Ê¬Ìî
·Ý½ÑÁ´ÈÌ
¢£Êç½¸¿Í¿ô
4Ì¾Á°¸å¤òÁÛÄê¡Ê¢¨Êç½¸¿Í°÷¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼Â»Ü¤ò¸«Á÷¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£±þÊç»ñ³Ê
¡¦É¹ÅÀ²¼¤ò²¼²ó¤ë´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ëÊý
¡¦¸¶Â§2½µ´Ö¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¥Û¥Æ¥ë±À°æ¤ËÂÚºß¤·¡¢³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¸Ä¿Í
¡¦ÂÚºß´ü´ÖÃæ¡¢Ä®Ì±¤äÂ¾»²²Ã¼Ô¤È¤Î¸òÎ®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦°ÕÍß¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦ÆüËÜ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý
¡¦ÅÏ¹ÒÈñ¡¢¸òÄÌÈñ¡¢À¸³èÈñ¡¢ºîÉÊÀ©ºî¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¤ò¤´¼«¿È¤ÇÄ´Ã£¤Ç¤¤ëÊý
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ëー¥ë¤ò¸·¼é¤¹¤ë»Ý¤òÀÀÌó¤Ç¤¤ëÊý
¡¦¥Ï¥¦¥¹¥ëー¥ë¤ò¼é¤ê¡¢Â¾¤ÎÂÚºß¼Ô¤ä´ÉÍý¿Í¤ÈÎÉ¹¥¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊý
¡¦³èÆ°¡¦À©ºîÉ÷·Ê¤Î»£±Æ¡ÊWEB¥µ¥¤¥È¤äSNSÈ¯¿®¤ËÍøÍÑ¡Ë¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¢£À®²ÌÊª
¥Æー¥Þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ÏÆÃ¤ËÄê¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥Æ¥ë±À°æ/ÁØ±À¶®¥¨¥ê¥¢¤ÇµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÁÏºî³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Ç¥Û¥Æ¥ë±À°æ/ÁØ±À¶®¥¨¥ê¥¢¤Ø¤È´Ô¸µ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨À®²ÌÊª¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¸µ¤ËÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢£À®²ÌÊª¤Î´ÉÍý¡¦ÈÎÇäÊýË¡
¡¦ËÜ´ë²è¤ÇºîÀ®¤¤¤¿¤À¤¤¤¿À®²ÌÊª¤Î¤¦¤Á1ÅÀ¤ò¡¢º£¸å¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤¿¤á¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤´´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¾ºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Å¸¼¨´ü´ÖÃæ¤Ï±À°æ¤ÇÅ¸¼¨¤·¡¢¤´½ÉÇñ¼ÔÍÍ¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎºÝ¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Î10¡ó¤òÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºîÉÊ¾ÚÌÀ / ºÊñ»ñºà¤Ê¤É¡¢ÈÎÇä¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñºà¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÂ¦¤Ç¤´½àÈ÷¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ºÊñ¡¦È¯Á÷ºî¶È¤Ï¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾
Åö»ÜÀß¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥²¥¹¥È¤Ë²÷Å¬¤Ë¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅþÃå¸å¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹»þ¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ëー¥ë/À¸³è¥ëー¥ë¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÀÀÌó½ñ¤Ë¤´Æ±°ÕÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖArtist in "Ice" Residence 2026 -Åò¼£½É¤Î¤Õ¤æ¤´¤â¤ê- ¡×±þÊçÊýË¡
¿³ºº¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê°Ê²¼¡¢a-c¤Î¤´ÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¿½¹þ¡º¡§12/20¡ÊÅÚ¡Ë¡Ë¡£
¡¡Á÷ÉÕÀè¡§sounkyo.kumoi@gmail.com
a. ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤´µºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/8AHopSQi9T3J1qdC6
b. ¤´¼«¿È¤ÎºîÉÊ¡¦ºîÉ÷¤¬¤ï¤«¤ë»ñÎÁ¤ò¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¤ÈÁ÷ÉÕ
¡Ê¢¨¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ä³Æ¼ï¥Çー¥¿Åù¡¢·Á¼°¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¡Ê¢¨Äó½Ð»ñÎÁ¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥ê¥ó¥¯¤ä²èÁüÅù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
c. Áª¹ÍÄÌ²á¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤ß¤³¤Á¤é¤«¤é12/21¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤Î¾å¡¢»öÁ°ÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
Áª¹Í¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦¿½¤·¹þ¤ß¡º¡§12/20¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦»öÁ°ÌÌÃÌ¤Î¤´Ï¢Íí¡º¡§12/24¡Ê¿å¡Ë
¡¦»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î·èÄê¡§2025Ç¯Ãæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ïÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Û¥Æ¥ë±À°æ Artist in "Ice" Residence 2026 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¡§º´Æ£¡Êsounkyo.kumoi@gmail.com¡Ë