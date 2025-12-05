¡Ú12·î8Æü(·î) 20:00～¡ÛEKATO 5¼þÇ¯µÇ° ¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö³«ºÅ ～ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë ÇÐÍ¥ Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì ～
¥×¥í¤Ë¤è¤ëÈ©¤ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò¼«Âð¤Ç³ð¤¨¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎEKATO¡Ê¥¨¥«¥È¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¥íー¥ó¥Á¤«¤é5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢2025Ç¯12·î8Æü(·î)20:00¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÃº»À¥¬¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ272ËÜ¤Î»É¤µ¤Ê¤¤ïª¤Ç¤Ç¤¤¿¥Ëー¥É¥ë¥íー¥éー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë1½µ´Ö¸ÂÄê¤Î¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡££µ¼þÇ¯¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢EKATO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ÂÎ¸³¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Æü20:00¤«¤é¤Ï¡¢EKATO¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£Æüº¢¤è¤êEKATO¤ò¤´°¦ÍÑ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë ÇÐÍ¥¡¦ESS by ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢½¬´·¤ä¡¢Èþ¤ÎÈë·í¡¢°¦ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£EKATO¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¤¢¤êÊý¤ò¡¢£µ¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
EKATO¤Ïº£¸å¤â¡¢Æü¡¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£6Ç¯ÌÜ¤ÎEKATO¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ EKATO 5TH ANNIVERSARY Instagram¥é¥¤¥Ö ³µÍ× ¢¡
ÇÐÍ¥¡¦ESS by ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¤µ¤ó
Instagram¥é¥¤¥Ö ¾ÜºÙ
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë20:00～
¥²¥¹¥È¡§ÇÐÍ¥¡¦ESS by ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¤µ¤ó
¢§ ÇÛ¿®¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àURL¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.instagram.com/ekato.jp
¢¡ EKATO 5TH ANNIVERSARY ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó ¢¡
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¡¦Á´¾¦ÉÊ10%OFF
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃæ¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é10%OFF¡ª
¡¦Äê´ü¹ØÆþ15%OFF
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃæ¤ÏÄÌ¾ï½é²ó7～10%OFF¤Î¤È¤³¤íÁ´ÉÊ½é²ó15%OFF¡ª
¡öÄê´ü¹ØÆþ¤Ï½é²ó¤Î¤ßÆÃÊÌ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î³ä°úÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦µÇ°¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´ÖÃæ¡¢\20,000°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ïー¥È¥Ýー¥Á¡ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î8Æü(·î) 20:00 ～ 12·î14Æü(Æü) 23:59
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
EKATO¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://ekato.online
¡ÚEKATO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥×¥íµé¤ÎÈ©¤È¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤¬¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÃÂÀ¸¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£ Ãº»À¥¬¥¹¤¬£¶£°Ê¬´Ö¤â»ýÂ³Åª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÃº»À¥¬¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¿ÈÂÎ¤ÎºÙÉô¤ò»É·ã¤¹¤ë272ËÜ¤Î¿Ë¾õÆÍµ¯¤Ç¤Ç¤¤¿¥Ëー¥É¥ë¥íー¥éー¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤Î¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤À½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ä¡×¤Ë½Ð²ñ¤¦Èþ¤ÎÎ¹Ï©¤Ë³Î¤«¤Ê¼«¿®¤òÅº¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜÍ³Íè¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÊÑ²½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¡Û
±Ñ¸ìÉ½µ¡§¡¡EKATO
¥«¥¿¥«¥ÊÉ½µ¡§¡¡¥¨¥«¥È
¢¨¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï±Ñ¸ìÉ½µ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¡¡https://ekato.online
¡Ú¥×¥ì¥¹¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
and beauty ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡EKATO
E-mail: pr@andbeauty.co.jp
and beauty³ô¼°²ñ¼Ò
and beauty ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡EKATO
E-mail: pr@andbeauty.co.jp