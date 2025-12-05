折りたたみトランポリン「zepan-bc-02」が新登場！「楽天SINSANKAI」にて販売開始。
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、楽天市場内の自社ショップ「楽天SINSANKAI」にて、2025年12月4日より『zepan-bc-02』の販売を開始します。本製品は工具不要の折りたたみ式トランポリンで誰でも簡単に組み立てが可能。高性能なゴムバンド24本を使用し、使用時の安全性と静穏性を両立しています。3段階の高さ調整可能のハンドルと柔らかくて滑りにくいグリップ素材を採用し、お子さまが安心してお使いいただける設計になっています。
【商品概要】
商品名：zepan折りたたみ式トランポリン
型番：zepan-bc-02
重量：約7.4kg
カラー：ブラック、グリーン
サイズ：約106×90.5×25cm（使用時）
約24.5×24.5×77.5cm（折りたたみ時）
ハンドル高さ：約103～113cm（地面から）
材質：スチール、PVC、ナイロン、PP、NBR
耐荷重：約275kg
販売ページURL：https://item.rakuten.co.jp/sinsankai/zepan-zdbc-ss/
【本製品の特徴】
・高耐荷重、約275kgで安心
大人の方や、お子さまと一緒に使っても安心な耐荷重設計
・高性能ゴムバンドを使用
24本のゴムバンドを使用し、安全性と静穏性を両立
・簡単に折りたためる
工具不要で折りたたみが可能。使わない時はコンパクトに収納ができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336255&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336255&id=bodyimage2】
【販売店舗情報】
ショップ名：楽天SINSANKAI
運営会社：鑫三海株式会社
ショップURL： https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/
Instagram（@sinsankai_jp）：https://www.instagram.com/sinsankai_jp/
X（@SINSANKAI）：https://x.com/SINSANKAI
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336255&id=bodyimage3】
