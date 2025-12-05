¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¶È³¦¤Î¼ûµëÊ¬ÀÏ¡§ÈÎÇäÎÌ¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¡¢¶¡µëÇ½ÎÏ¤È»Ô¾ìÍ½Â¬2026-2032
2026Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¥ì¥Ýー¥ÈÈ¯É½¡§¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾ ― ¾ÃÈñÆ°¸þ¤È´ë¶ÈÆ°¸þ¤ÎÅ°ÄìÊ¬ÀÏ
QY Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2026～2032¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»Ô¾ì¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÍ×ÅÀÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¡¦¹ñÊÌ¤Î¼ûÍ×¹½Â¤¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤ÎÀ®Ä¹ÎÎ°è¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢2021～2032Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë»Ô¾ìµ¡²ñ¡¢¥ê¥¹¥¯¡¢µ»½ÑÆ°¸þ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¼ÂÍÑÅª¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢»ëÎÏ¶ºÀµµ¡Ç½¤È¿³Èþµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»ëÎÏÊäÀµÍÑ°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤¢¤ë¡£Ãå¿§ÁØ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆúºÌ¤Î¿§¤ä°õ¾Ý¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢ÌÜ¸µ¤Î±é½Ð¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¡£¹â´Þ¿åÎ¨ÁÇºà¡¢»ÀÁÇÆ©²áÀÁÇºà¡¢À¸ÂÎÅ¬¹çÀºàÎÁ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁõÍÑ´¶¤È°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÍÑÅÓ¤«¤é°åÎÅÍÑÅÓ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¹½Â¤
¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¡¢ÍÑÅÓ¡¢ÃÏ°è¡¢´ë¶È¤Î4¤Ä¤Î¼´¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¶¥ÁèÍ×ÁÇ¤òÀ°Íý¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¹½Â¤Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êÊ¬ÀÏ
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§Daily Color Lenses¡¢ Monthly Color Lenses¡¢ Others
¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î³ÆÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¡¢¼ûÍ×³ÈÂç¥¨¥ê¥¢¡¢µ»½ÑÅªÆÃÄ§¤òÈæ³Ó¤·¡¢À½ÉÊÊÌ¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ÈÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢¼ý±×¹½Â¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤À½ÉÊÊ¬Ìî¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÉ¾²Á
ÂÐ¾ÝÍÑÅÓ¡§Online¡¢ Offline
¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÍÑÅÓ¤´¤È¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¡¢Æ³Æþ¾ãÊÉ¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¶È³¦¤Î¥Ëー¥ºÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î»Ô¾ì¿»Æ©¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÀ°Íý¤·¡¢³Æ¼ïÍÑÅÓ¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë ¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ
Ä´ººÂÐ¾Ý´ë¶È¡§Johnson &Johnson Vision Care¡¢ Alcon¡¢ Bausch + Lomb¡¢ CooperVision¡¢ OLENS¡¢ T-Garden¡¢ Seed¡¢ Hydron¡¢ moody¡¢ 4INLOOK¡¢ Horien¡¢ CoFANCY¡¢ ANW Co.,Ltd.¡¢ Pia Corporation¡¢ Kilala¡¢ Clalen¡¢ GEO Medical Co., Ltd.¡¢ Urban Layer¡¢ Kazzue¡¢ Lens Town¡¢ Lensme
³Æ´ë¶È¤Î¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢¶¥ÁèÀïÎ¬¤òÈæ³Ó¤·¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¿·µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¡¢Äó·È¤ª¤è¤ÓÅê»ñÆ°¸þ¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ÃÏ°è¤´¤È¤Î¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¼ûÍ×ÆÃÀ¡¢µ¬À©´Ä¶¡¢À®Ä¹Í×°ø¤ò¾Ü½Ò¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤¬»ý¤Ä»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬ÃÏ°èÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë»Ô¾ìÈæ³Ó¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡³µÍ×¡Û
Âè1¾Ï¡§»Ô¾ìÁ´ÂÎÁü¤ÈÀ®Ä¹¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÀ°Íý
¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎ¹½Â¤¤ò¼¨¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä°Ü¡¢Çä¾å¡¦ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¦Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤ÎÊÑ²½¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¡¢ÍÞÀ©Í×°ø¡¢»º¶È´Ä¶¡¢À¯ºöÆ°¸þ¡¢¥ê¥¹¥¯¹àÌÜ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2032Ç¯¡Ë
Âè2¾Ï¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¶¥ÁèÎÏÊ¬ÀÏ
¥È¥Ã¥×5¼Ò¤ª¤è¤Ó¥È¥Ã¥×10¼Ò¤Î¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»Ô¾ì½ç°Ì¡¢Çä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥·¥§¥¢¤ò´ð¤Ë¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Î¼ÂÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤´¤È¤ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¢À½Â¤µòÅÀ¡¢À½ÉÊÀïÎ¬¡¢µ»½Ñ³«È¯¡¢²Á³ÊÀßÄê¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢M&AÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Î¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î¹½Â¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026Ç¯¡Ë
