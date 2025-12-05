¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¡§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢À®Ä¹Í½Â¬2026-2032
2026Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¥ì¥Ýー¥ÈÈ¯É½¡§¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾ ― ¾ÃÈñÆ°¸þ¤È´ë¶ÈÆ°¸þ¤ÎÅ°ÄìÊ¬ÀÏ
QY Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2026～2032¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô»Ô¾ì¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÍ×ÅÀÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¡¦¹ñÊÌ¤Î¼ûÍ×¹½Â¤¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤ÎÀ®Ä¹ÎÎ°è¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢2021～2032Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë»Ô¾ìµ¡²ñ¡¢¥ê¥¹¥¯¡¢µ»½ÑÆ°¸þ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¼ÂÍÑÅª¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô¤Ï¡¢ºÙË¦¡¦ÁÈ¿¥¡¦ÂÎ±ÕÃæ¤ÎÂå¼ÕÊª¤òÌÖÍåÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÀìÍÑ»îÌô¤Ç¤¢¤ë¡£Ãê½Ð¡¢Í¶Æ³ÂÎ²½¡¢°ÂÄê²½¡¢ÆâÉôÉ¸½àÅº²Ã¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¼ÁÎÌÊ¬ÀÏ¡ÊMS¡Ë¤ä³Ë¼§µ¤¶¦ÌÄ¡ÊNMR¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂå¼Õ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë²òÀÏ¤ò¹Ô¤¦¡£ÁÏÌô¸¦µæ¡¢¼À´µ¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ーÃµº÷¡¢¿©ÉÊµ¡Ç½ÀÉ¾²Á¡¢ÆÇÀÉ¾²Á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1609930/metabolomics-reagents
»Ô¾ì¹½Â¤
¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¡¢ÍÑÅÓ¡¢ÃÏ°è¡¢´ë¶È¤Î4¤Ä¤Î¼´¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¶¥ÁèÍ×ÁÇ¤òÀ°Íý¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¹½Â¤Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êÊ¬ÀÏ
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§Targeted Metabolomics¡¢ Untargeted Metabolomics
¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô¤Î³ÆÀ½ÉÊ¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¥¨¥ê¥¢¡¢µ»½ÑÅªÆÃÄ§¤òÈæ³Ó¤·¡¢À½ÉÊÊÌ¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ÈÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢¼ý±×¹½Â¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤À½ÉÊÊ¬Ìî¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÉ¾²Á
ÂÐ¾ÝÍÑÅÓ¡§Biological Companies¡¢ Research Institutions¡¢ Educational Institutions
¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô¤ÎÍÑÅÓ¤´¤È¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¡¢Æ³Æþ¾ãÊÉ¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¶È³¦¤Î¥Ëー¥ºÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î»Ô¾ì¿»Æ©¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÀ°Íý¤·¡¢³Æ¼ïÍÑÅÓ¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë ¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ
Ä´ººÂÐ¾Ý´ë¶È¡§Cambridge Isotope Laboratories¡¢ Biocrates¡¢ IROA Technologies¡¢ Fluidome¡¢ Metabolomix¡¢ Beijing BGI-GBI Biotech Co., Ltd. ¡ÊGBI¡Ë¡¢ Metware Biotechnology¡¢ BIOTERE
³Æ´ë¶È¤Î¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢¶¥ÁèÀïÎ¬¤òÈæ³Ó¤·¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¿·µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¡¢Äó·È¤ª¤è¤ÓÅê»ñÆ°¸þ¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ÃÏ°è¤´¤È¤Î¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô¼ûÍ×ÆÃÀ¡¢µ¬À©´Ä¶¡¢À®Ä¹Í×°ø¤ò¾Ü½Ò¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤¬»ý¤Ä»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬ÃÏ°èÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëºÝ¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë»Ô¾ìÈæ³Ó¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡³µÍ×¡Û
Âè1¾Ï¡§»Ô¾ìÁ´ÂÎÁü¤ÈÀ®Ä¹¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÀ°Íý
¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎ¹½Â¤¤ò¼¨¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä°Ü¡¢Çä¾å¤ÎÊÑ²½¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¡¢ÍÞÀ©Í×°ø¡¢»º¶È´Ä¶¡¢À¯ºöÆ°¸þ¡¢¥ê¥¹¥¯¹àÌÜ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2032Ç¯¡Ë
Âè2¾Ï¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¶¥ÁèÎÏÊ¬ÀÏ
¥È¥Ã¥×5¼Ò¤ª¤è¤Ó¥È¥Ã¥×10¼Ò¤Î¥á¥¿¥Ü¥í¥ß¥¯¥¹»îÌô»Ô¾ì½ç°Ì¡¢Çä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥·¥§¥¢¤ò´ð¤Ë¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Î¼ÂÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤´¤È¤ÎËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¢À½Â¤µòÅÀ¡¢À½ÉÊÀïÎ¬¡¢µ»½Ñ³«È¯¡¢M&AÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Î¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î¹½Â¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2021～2026Ç¯¡Ë
