À¤³¦¤ÎÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥Á»Ô¾ìÆ°¸þ¡§¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢¥ê¥¹¥¯É¾²Á¥ì¥Ýー¥È2026
ÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Î¿ä°Ü¤ÈÊý¸þÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ¿·Ê¬ÀÏ¤òÈ¯É½¡ª
YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸Ë¾¤òÀ°Íý¤·¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¼çÍ×´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¥Áè´Ä¶¤äµ»½Ñ³×¿·¡¢À½ÉÊ³«È¯¡¢»²Æþµ¡²ñ¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸»º¡¦¾ÃÈñÃÏ°è¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¥³¥¹¥È¹½Â¤¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆÃÄ§¤âÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÍý²ò¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤òº£¤¹¤°Æþ¼ê¡§https://www.yhresearch.co.jp/reports/1257870/power-tool-switches
¥°¥íー¥Ð¥ëÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Î¹½Â¤¤ÈÆ¶»¡
ÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¡¢ÍÑÅÓ¡¢¼çÍ×´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂ¿ÁØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ä¶¥Áè´Ä¶¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î»Ô¾ìÀïÎ¬ºöÄê¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. À½ÉÊÊÌÊ¬ÀÏ¡§DC and AC Speed Control Switch¡¢ Single Speed Switch¡¢ Micro Switch¡¢ Trigger Switch¡¢ Rocker Switch¡¢ Others
³ÆÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥ÁÇä¾å¹â¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢CAGR¤òÌÖÍåÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ³×¿·¤ä¿·À½ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¹Í»¡¤·¡¢¹âÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊÊ¬Ìî¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§Metal Cutting Power Tools¡¢ Grinding Power Tools¡¢ Assemble Power Tools¡¢ Railway Power Tools¡¢ Others
ÍÑÅÓÊÌ¤Î¼ûÍ×µ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹·¹¸þ¡¢ºÎÍÑ¾õ¶·¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÊÌ¡¦¥·ー¥óÊÌ¤Î»Ô¾ì³ÈÂçµ¡²ñ¤ä»²Æþ¾ãÊÉ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÍÑÅÓÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼çÍ×´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡§Defond¡¢ Huazhijie¡¢ Kedu¡¢ Marquardt GmbH¡¢ Weida¡¢ Jiaben Electronic¡¢ Fade Electrical Appliance¡¢ CPX Switch¡¢ Elrad¡¢ Yongkang Chuanmu Electric¡¢ Tyco Electronics¡¢ Jlevel Electrical¡¢ Changzhou Yunjie Electrical Appliances¡¢ Guosheng Instrument¡¢ TACLEX¡¢ Omron¡¢ Yanlun Electric¡¢ Zhejiang Changlong Electric¡¢ Bremas¡¢ Zhejiang Kailong Precision Electronics¡¢ Wenzhou Temeishi Electric¡¢ Superior Electric¡¢ Ruian Shunfa
¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥Á»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¡¢Çä¾å¥·¥§¥¢¤òÈæ³Ó¡¦É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È´Ö¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¶¥Áè¹½Â¤¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ËÌòÎ©¤ÄÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
4. ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¡§ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
ÃÏ°è¤´¤È¤Îµ¬À©´Ä¶¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¡¢»º¶È´ðÈ×¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°èÆÃÀ¤È»Ô¾ìÀ®½ÏÅÙ¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢½ÅÅÀÃÏ°è¤ÎÅê»ñ¡¦»ö¶ÈÅ¸³«ÀïÎ¬¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î³èÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÊ¬ÀÏ»ëÅÀ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ª¤è¤ÓÆüËÜÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤ÈÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»Ô¾ìÍý²ò¤È¼ÂÌ³³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÇÄ°®
²áµî¥Çー¥¿¡Ê2021～2025Ç¯¡Ë¤È¾ÍèÍ½Â¬¡Ê2026～2032Ç¯¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¥¹¥¤¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¡¢¹½Â¤ÊÑ²½¤òÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì³ÈÂç¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤âÊ»¤»¤ÆÄó¼¨¤·¡¢ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤Î´ðÈ×¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
