À¤³¦¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Á¥Ã¥×±ÕÎä¥×¥ìー¥È´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¡§Çä¾å¹â¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏÉ¾²Á2026-2032
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Á¥Ã¥×±ÕÎä¥×¥ìー¥È»Ô¾ì¤Î¶¥Áè´Ä¶¤ÈÀ®Ä¹Í×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿ºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¡ª
±ÕÂÎÎäµÑ¥×¥ìー¥È¡ÊLCP¡Ë¤Ï¡¢¹â¤¤Ç®Éé²Ù¤ò»ý¤ÄÉ½ÌÌ¤«¤é±ÕÎä¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÎäµÑ±Õ¤ØÇ®¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÅÁÃ£¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÕÂÎÎäµÑ¥×¥ìー¥È¤ÎÀÇ½¤Ï¡¢±ÕÎä¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÍ¸úÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Á¥Ã¥×±ÕÎä¥×¥ìー¥È¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021-2032Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Á¥Ã¥×±ÕÎä¥×¥ìー¥È»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤Æ»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È½ç°Ì¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¿·µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¾õ¶·¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤¬ÃæÄ¹´ü¤ÎÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Á¥Ã¥×±ÕÎä¥×¥ìー¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊ¬Ìî¡¢¼çÍ×´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹À¤ä¶¥Áè´Ä¶¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1. À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌÊ¬ÀÏ¡§Copper Type¡¢ Copper+Aluminum Type
³ÆÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Á¥Ã¥×±ÕÎä¥×¥ìー¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢CAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤äÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎÎ°è¤òÆÃÄê¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤äÃíÌÜÊ¬Ìî¤òÌÀ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡§CPU¡¢ GPU¡¢ Others
»º¶ÈÍÑÅÓ¤äºÇ½ª»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤´¤È¤Ë¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Á¥Ã¥×±ÕÎä¥×¥ìー¥È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ³Æþ¾õ¶·¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢À®Ä¹Í×°ø¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀøºßÅª¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ¤ä²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼çÍ×´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡§AVC¡¢ Auras¡¢ Shenzhen Cotran New Material¡¢ Shenzhen FRD¡¢ Cooler Master¡¢ CoolIT Systems¡¢ Nidec¡¢ Forcecon¡¢ Boyd¡¢ KENMEC
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Á¥Ã¥×±ÕÎä¥×¥ìー¥È»Ô¾ì¤Ç¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ÎÇä¾å¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£³Æ´ë¶È¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¶¥Áè¹½Â¤¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
4. ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¡§ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Á¥Ã¥×±ÕÎä¥×¥ìー¥È»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢µ¬À©´Ä¶¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë´ð¤Å¤¯»Ô¾ìµ¡²ñ¤äÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÌÀ¼¨¤·¡¢ÃÏ°èÀïÎ¬ºöÄê¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î³èÍÑ²ÁÃÍ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Á¥Ã¥×±ÕÎä¥×¥ìー¥È»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÍ½Â¬¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤ËÄ¾ÀÜ´ØÏ¢¤¹¤ëÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»Ô¾ìÍý²ò¤È°Õ»×·èÄê¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹À¤Î²Ä»ë²½
²áµî¥Çー¥¿¡Ê2021-2025Ç¯¡Ë¤È¾ÍèÍ½Â¬¡Ê2026～2032Ç¯¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Á¥Ã¥×±ÕÎä¥×¥ìー¥È»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¹½Â¤ÊÑ²½¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ö¶ÈÀïÎ¬ºöÄê¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
