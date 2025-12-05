¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¥Ö¥¤Åô´ï»Ô¾ì¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó²òÀÏ¡§¾åÎ®¡¢²¼Î®¡¢¼ý±×¥â¥Ç¥ëÊ¬ÀÏ2026-2032
YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥¤Åô´ï¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥¤Åô´ï»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¹½Â¤¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¡¢À½ÉÊÄêµÁ¤äÊ¬Îà¡¢ÍÑÅÓ¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¶È³¦¤Îµ»½Ñ¿Ê²½¤ä¥³¥¹¥È¹½Â¤¡¢µ¬À©Æ°¸þ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍåÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ°è¤Î¶¡µë¡¦¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¡¢¾ÃÈñ¼ÔÆ°¸þ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Î»Ô¾ì¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¿·µ¬»²ÆþÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¾å¤Ç¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î»²Æþ¼Ô¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://www.yhresearch.co.jp/reports/1257842/buoy-lanterns
1¡¥¥Ö¥¤Åô´ï¾Ò²ð
¥Ö¥¤Åô´ï¤È¤Ï¡¢³¤¾å¹Ò¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¥Ö¥¤¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÀìÍÑ¤Î¾ÈÌÀÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥é¥ó¥¿¥ó¤Ï¸÷¤òÈ¯¤·¡¢Á¥Çõ¤¬¥Ö¥¤¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤ê¡¢¥Ö¥¤¤Î¼ïÎà¤ò¼±ÊÌ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¥Ö¥¤¤¬¼¨¤¹¹Ò¹Ô¾ðÊó¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÌë´Ö¤äÌ¸¡¦¹ë±«¤Ê¤É»ë³¦ÉÔÎÉ¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê¹Ò¹Ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
2¡¥»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÈÊ¬ÀÏ¥Õ¥ìー¥à
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¼´¤Ë´ð¤Å¤»Ô¾ì¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡Ú´ë¶ÈÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
SPX Technologies¡¢ Tideland Signal ¡ÊOrga¡Ë¡¢ Pharos Marine Automatic Power¡¢ Woori Marine¡¢ ITO Navaids¡¢ Mesemar¡¢ New Marine Engineering¡¢ Shanghai Nanhua Electronics¡¢ Gisman¡¢ Zeni Lite Buoy¡¢ Shanghai Rokem¡¢ Ecocoast¡¢ Wealth Marine¡¢ CR Control Systems¡¢ Resinex¡¢ Floatex¡¢ Ryokuseisha¡¢ Jiangsu Xingbo Beacon Technology¡¢ Hi-Tech Elastomers¡¢ Shenzhen Green Source Light Equipment
¡¦Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤äÀïÎ¬¤ÎÆÃÄ§¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¦´ë¶ÈÊÌ¤ËÃÏ°èÅ¸³«¡¦À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¦¸¦µæ³«È¯Æ°¸þ¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¡£
¡ÚÀ½ÉÊÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
Self-Contained Type¡¢ Standalone Type
¡¦À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Ë¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¦²Á³ÊÆ°¸þ¡¦ÈÎÇä¿ôÎÌ¤òÀºåÌ¤ËÊ¬ÀÏ¡£
¡¦¹âÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¶»¡¤âÄó¶¡¡£
¡ÚÍÑÅÓÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
Offshore¡¢ Coastal & Port¡¢ Others
¡¦ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÍøÍÑ¥È¥ì¥ó¥É¡¢À®Ä¹Î¨¤ò²Ä»ë²½¡£
¡¦³Æ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÆ³Æþ²ÝÂê¤äº£¸å¤Î³ÈÄ¥²ÄÇ½À¤âÊ»¤»¤Æ¸¡Æ¤¡£
¡ÚÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¡Û
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§
- ËÌÊÆ¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë
- ²¤½£¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²¤½£ÃÏ°è¡Ë
- ¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡Ë
- ÆîÊÆ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆîÊÆÃÏ°è¡Ë
- ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
¡¦³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Â®ÅÙ¡¢¾ÃÈñÆ°ÂÖ¡¢¶¥¹ç´ë¶È¤ÎÅ¸³«¤òÈæ³Ó¡¦Ê¬ÀÏ¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤·Ð±ÄÁØ¡¦ÀïÎ¬´ë²èÉôÌç¡¦Åê»ñ²È¡¦¶È³¦¸¦µæ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
3¡¥¡ÚÁíÌÜÏ¿¡Û
Âè1¾Ï¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥¤Åô´ï¤ÎÀ½ÉÊÈÏ°Ï¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¦Çä¾å¡¦Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¡¢²ÝÂê¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¡¢À¯ºö´Ä¶¤òÊñ³çÅª¤Ë²òÀâ¡£
Âè2¾Ï¡§À¤³¦¤Î¼çÍ×¥Ö¥¤Åô´ï´ë¶È¡Ê2021～2026Ç¯¡Ë¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤ª¤è¤Ó¶È³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡£
Âè3¾Ï¡§ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥Ö¥¤Åô´ï´ë¶È¡Ê2021～2026Ç¯¡Ë¤ÎÇä¾å¡¢²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°Åù¤ò¾ÜºÙ¤ËÈæ³Ó¡£
