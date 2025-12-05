¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÄãÃÙ±äÀ©¸æ¤¬¼¡À¤Âå¼Ö¤òÆ°¤«¤¹¨¡¨¡¼ÖºÜRISC-V MCU»Ô¾ì¡¢CAGR23.8%¤ÇµÞ¿
¼ÖºÜ¸þ¤±RISC-V¥Á¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤¼¼¡À¤Âå¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤«
¼ÖºÜµ¬³ÊÂÐ±þRISC-V¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¤äSoC¤Ê¤É¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢RISC-V¥ªー¥×¥óÌ¿Îá¥»¥Ã¥È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Æ°¼ÖÀìÍÑ¥Á¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¸·³Ê¤ÊAEC-Q100¤ª¤è¤ÓISO 26262µ¡Ç½°ÂÁ´µ¬³Ê¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£RISC-V¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î³«ÊüÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÇ½¤È¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àß·×¥³¥¹¥È¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤Îºï¸º¤â¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¼«Æ°¼ÖÍÑÅÓ¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤³¤ì¤é¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢¹â¤¤·×»»Ç½ÎÏ¡¢½ÀÆð¤Ê³ÈÄ¥À¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¿®¹æ½èÍý¤òÄó¶¡¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Î¹âÂ®¼Â¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¥â¥¸¥åー¥ë²½Àß·×¤È³ÈÄ¥²ÄÇ½¤ÊÌ¿Îá¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄãÃÙ±äÀ©¸æ¤ä¹âÀºÅÙ¥Çー¥¿½èÍý¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ»½ÑÍ×·ï¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¼ÖºÜ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹âÀÇ½²½¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³Ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
¼ÖºÜ¸þ¤±RISC-V MCU¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Î¼«Æ°¼ÖÁü
RISC-V¥Ùー¥¹¼ÖºÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¤äSoC¤Ï¡¢¥ªー¥×¥óÌ¿Îá¥»¥Ã¥È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¼«Æ°¼ÖÀìÍÑ¥Á¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥×¥í¥×¥é¥¤¥¨¥¿¥êMCU¤ËÂÐ¤¹¤ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢¸·³Ê¤ÊAEC-Q100µ¬³Ê¤äISO 26262µ¡Ç½°ÂÁ´É¸½à¤Ë½àµò¤·¡¢¹â¿®ÍêÀ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ä¹âÅÙ±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³Ëµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£RISC-V¤Î³«ÊüÀ¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³«È¯¤äÀÇ½ºÇÅ¬²½¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏÄã¸º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢Àß·×¥³¥¹¥È¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈñÍÑ¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢¼ÖºÜÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ²½¤¹¤ë·×»»¥Ëー¥º¤äÀ©¸æÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¾å¤ÇÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×ÁÇ
ºÇ¿·¤ÎLP Information¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢RISC-V¥Ùー¥¹¼ÖºÜMCU»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤äÅÅÆ°¼ÖÎ¾¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦¹âÅÙ¤Ê±é»»¡¦À©¸æ¥Ëー¥º¡¢¼ÖºÜ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÊ£»¨²½¡¢ÄãÃÙ±ä¡¦¹âÀºÅÙÀ©¸æ¤Ø¤ÎÍ×µá¤ÎÁý²Ã¤¬»Ô¾ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ÎÃ¦ÃºÁÇÀ¯ºö¤ä°ÂÁ´´ð½à¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤È°ÂÁ´À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼ÖºÜÈ¾Æ³ÂÎ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶ÈÇ¯Êó¤äÀ¯ÉÜ´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼çÍ×¥áー¥«ー¤¬RISC-V¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÖºÜMCU¤Î³«È¯¡¦À½ÉÊ¥é¥¤¥ó³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¡µëÂ¦¤È¼ûÍ×Â¦¤ÎÁÐÊý¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦RISC-V¥Ùー¥¹¼ÖºÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/564909/risc-v-based-automotive-mcu¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬23.8%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëRISC-V¥Ùー¥¹¼ÖºÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï12.56²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. RISC-V¥Ùー¥¹¼ÖºÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥éÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤ÎRISC-V¥Ùー¥¹¼ÖºÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×9´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢RISC-V¥Ùー¥¹¼ÖºÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Renesas Electronics¡¢Microchip Technology¡¢LinkedSemi ¡ÊXiamen¡Ë Co., Ltd¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó105.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
