¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀï½ÑÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊIP67¡¢IP68¡¢IPX5¡¢IPX7¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯12·î5Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀï½ÑÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀï½ÑÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥Í¥ëÀï½ÑÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó14²¯6,700ËüÊÆ¥É¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó21²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï6.0¡ó¤È¹â¤¤¿¤Ó¤ò¼¨¤·¡¢·³¡¦·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëÄÌ¿®ÁõÈ÷¶¯²½¤Î¿ÊÅ¸¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥Í¥ëÀï½ÑÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢·³¡¦Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÁ´¤«¤Ä³Î¼Â¤ÊÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢Ê£¿ôÄÌ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ø¤ÎÆ±»þÀÜÂ³¤ä¹â¤¤²»¼Á¡¢·øÏ´À¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À¯ºö´Ä¶¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤Ø¤Î±Æ¶Á
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ª¤è¤Ó³Æ¹ñ¤ÎÄÌ¿®ÁõÈ÷´ØÏ¢µ¬À©¤¬»Ô¾ì¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ÊÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢Àï½ÑÄÌ¿®ÁõÃÖ¤Î¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GSMA Intelligence ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥æー¥¶ー¿ô¤Ï54²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÄÌ¿®»º¶È¤¬¸ÛÍÑ¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤ë¼çÍ×»º¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¼ýÆþ¤¬Á°Ç¯Èæ8¡óÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤Àï½ÑÄÌ¿®µ¡´ï¤Ø¤ÎÅê»ñ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÄÌ¿®»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¡¢Àï½ÑÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Î¹½À®
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼ûÍ×¹½Â¤¤È¶¥Áè´Ä¶¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¿ä°Ü¡¢¶¡µëÂÎÀ©¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤äÀ½ÉÊÎã¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤òÊñ³çÅª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËIPµ¬³Ê¤Ë¤è¤ëÀ½ÉÊÊ¬Îà¤Ï»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤¬ÍÑÅÓÁªÂò¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÆ°¸þ
¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢3M¡¢Opsmen¡¢Setcom¡¢Howard Leight¡¢Recon Brothers¡¢Sordin¡¢Safariland¡¢OTTO¡¢Gentex¡¢TEA ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é´ë¶È¤Ï¡¢ËÉ¿åÀÇ½¸þ¾å¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¡¢ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¸ß´¹À¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ²þÎÉ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë3M ¤ä Gentex ¤Ï·³ÍÑÄÌ¿®ÁõÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Opsmen ¤ä Recon Brothers ¤Ê¤É¤Î¿·¶½´ë¶È¤Ï²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤È·ÚÎÌÀß·×¤òÉð´ï¤Ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢IP67¤ª¤è¤ÓIP68¤Î¹â¤¤ËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤¬·³»öÍÑÅÓ¤Ç¹â¤¤¼ûÍ×¤ò¼¨¤·¡¢IPX5¤äIPX7¥â¥Ç¥ë¤ÏÌ±´ÖÍÑÅÓ¤ä·ÙÈ÷¶ÈÌ³¸þ¤±¤ËºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï·³»öÍÑÅÓ¤¬»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤ÈÂÑ´Ä¶À¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×µá¿å½à¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ì±´ÖÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¡¢»º¶È¸½¾ì¡¢·ÙÈ÷¶ÈÌ³¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÍøÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ËÌÊÆ¤Ï·³»öÄÌ¿®ÁõÈ÷¤Ø¤ÎÅê»ñ³Û¤¬Âç¤¤¯¡¢»Ô¾ì¤ÎÃæ¿´ÅªÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¤Ç¤ÏNATO²ÃÌÁ¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÄÌ¿®ÁõÈ÷¶áÂå²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Àï½ÑÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¼ûÍ×¤¬°ÂÄê¤·¤Æ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏÃæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ç¹ñËÉÈñ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤¬ºÇ¤âÂ®¤¤ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤ª¤è¤ÓÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¼£°ÂÂÐºö¶¯²½¤ÎÎ®¤ì¤¬¼ûÍ×³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
