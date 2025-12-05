Yahoo!ショッピングに長崎県公式オンラインストア 『ながおしセレクト』がオープン！
「角煮まんじゅう」や「長崎県産とらふぐの刺身」など “長崎が推す逸品を全国へ”
Yahoo!ショッピングに長崎県公式オンラインストア『ながおしセレクト』がオープン！
長崎県はデジタルマーケティングを活用した県産品の認知拡大と購買促進を目的に、12月1日(月)に長崎県公式オンラインストア「ながおしセレクト」をLINEヤフー株式会社が運営するインターネット・ショッピングモール「Yahoo!ショッピング」内にオープンしました。
9月にオープンした楽天市場店に続き2店目となります。
ストアには農畜水産物をはじめとした加工品やスイーツ、お酒、陶磁器まで、長崎らしいこだわりの126種類、176商品を販売しています。今後も続々と魅力ある商品が追加されていく予定です。現在、楽天市場店と共通のキャンペーンなども実施中。
長崎県が推す逸品を全国へ。歴史と豊かな自然が紡いだ長崎の魅力を、ぜひご自宅でご堪能ください。
※開店直後は繋がりにくい可能性がありますので、ご了承ください。
店舗名/URL
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nagaoshi-select/
長崎県公式オンラインストア「ながおしセレクト」の目的
・「美食と絶景の街、長崎。」をコンセプトに食を中心とした県内地域の魅力を発信する「ながおし」ブランドによる戦略的なプロモーションにより、県産品の購買促進を図る。
・デジタルマーケティングを活用した購買・顧客分析を行い、より効果的な県産品の情報発信や選ばれる商品づくりに繋げる。
・大手ECモールを活用した県産品の魅力発信を行う。
Yahoo!ショッピングオープン記念キャンペーン
より多くの方に県産品の魅力を知っていただけるよう5つのキャンペーンを実施します。
ぜひこの機会にご利用ください。
楽天市場店・Yahoo!ショッピング店共通
1. 5,000円以上購入者限定クーポン配布
2. レビューキャンペーン
3. 公式LINEお友達登録キャンペーン
Yahoo!ショッピング店限定
4. 超PayPay祭り中（12/1～15）全商品ポイント10倍
楽天市場店限定
5. 楽天スーパーセール中（12/4～11）全商品ポイント10倍
キャンペーンの詳細については各ストアにてご確認ください。
■楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/nagaoshi-select/
■Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/nagaoshi-select/
「ながおし」について
「ながおし」とは、長崎県「食」の魅力発信総合ポータルサイト「ながおし」を起点に『美食と絶景の街。長崎』をコンセプトのもと、県外消費者へ長崎の食・県産品の魅力を戦略的に届けるために、デジタルマーケティングを活用しながら情報発信の効果を分析・検証・改善し、よりよい情報発信の方法を追及しているブランドです。
あわせて約2.6万人のフォロワーを有する公式Instagram(@nagaoshi_nagasaki)とも連携し、長崎県内各地の「食」の魅力を日々発信しています。
ポータルサイトとInstagramに加え、長崎県公式オンラインストア「ながおしセレクト」を連携しデジタルマーケティングを活用していくことで、より購買に近い場で戦略的に情報発信を行うことを狙いとしています。
■長崎県「食」の総合ポータルサイト「ながおし」（リンク）
■ながおし公式Instagram @nagaoshi_nagasaki (リンク)