JIG-SAW¤È¼ò°æ½Å¹©¶È¤Ë¤è¤ë¼«Æ°Áà½ÄÉ¸½àµ¡³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÁ°ÅÄÆ»Ï©¤Î»²²è¤¬·èÄê
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336253&id=bodyimage1¡Û
JIG-SAW³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼ JIG-SAW¡Ë¤È¼ò°æ½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼ ¼ò°æ½Å¹©¶È¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¥íー¥É¥íー¥é¸þ¤±¼«Æ°Áà½ÄÅù¤Îµ¡Ç½¤ò¼ÂÍÑÅëºÜ¤¹¤ë¶È³¦É¸½àµ¡¡ÖAuto-Drive Synchronized Control System¡ÊÎ¬¾Î¡§ASCS¡Ëfor Compaction Equipment¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¢¨¤Ë¡¢º£·î¡¢Á°ÅÄÆ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢°Ê²¼ Á°ÅÄÆ»Ï©¡Ë¤Î»²²è¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¡¦»ö¶ÈÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¶È³¦É¸½àµ¡¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¤¿·úÀß²ñ¼Ò¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î7¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁ°ÅÄÆ»Ï©¤Î»²²è¤Ë¤è¤ê¡¢¹ç·×8¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÎÓÁÈ
³ô¼°²ñ¼Ò°ÂÆ£¡¦´Ö
ÂçÀ®·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò·§Ã«ÁÈ
À¶¿å·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¿
³ô¼°²ñ¼ÒÉÔÆ°¥Æ¥È¥é
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336253&id=bodyimage2¡Û
¢¨ASCS for Compaction Equipment¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢i-ConstructionÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¹ÅÚÅù¤ÎÅÚÌÚ¹½Â¤Êª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÉÊ¼Á¡Ê¹äÀ¡¦Ì©ÅÙÅù¡Ë¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ëÄù¸Ç¤á¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÄù¸Ç¤áµ¡³£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Î§À©¸æÊÂ¤Ó¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¼«Æ°Áà½ÄÅù¤Îµ¡Ç½¤ò¼ÂÍÑÅëºÜ¤¹¤ë¶È³¦É¸½àµ¡¤Î³«È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JIG-SAW¤È¼ò°æ½Å¹©¶È¤Ï¡¢2015Ç¯¤è¤ê¡¢¶¦Æ±¤Ç¥íー¥É¥íー¥é¸þ¤±¤Î¼«Î§Áö¹Ô¡¦Áà½Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯µÚ¤Ó¼Â¾Ú¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ò°æ½Å¹©¶È¤Î·úµ¡¡Ê¥íー¥É¥íー¥é¡Ë¤ÈJIG-SAW¤¬³«È¯¤¹¤ë¼«Î§Áö¹Ô¡¦Áà½Ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÏ¢·È²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÂÍÑ²½¡¦À½ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸¦µæ³«È¯µÚ¤Ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÁö¹Ô¡¦²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¾ì¤Ç¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶È³¦É¸½àµ¡¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê´ØÏ¢¶È³¦³Æ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢2019Ç¯6·î¡¢JIG-SAW¤È¼ò°æ½Å¹©¶È¤Ï¡¢Äù¸Ç¤áµ¡³£¸þ¤±¼«Æ°Áà½Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖAuto-Drive Synchronized Control System¡ÊASCS¡Ëfor Compaction Equipment¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢2024Ç¯10·î¤è¤ê¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤«¤«¤ë¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥íー¥é¡ÊARMs¡Ë¡×¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÊÞÁõÍÑÄù¸Ç¤áµ¡³£¤Ø¤â¿þÌî¤ò¹¤²¡¢º£¸å¤â¤è¤ê¹ÈÏ°Ï¤Ç¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤·úÀß²ñ¼Ò¤Î»²²èÅù¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥íー¥é¡ÊARMs¡Ë¡×¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
JIG-SAW¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JIG-SAW¤Ï¡¢IoT/¥¯¥é¥¦¥É/AI¥Çー¥¿Åù¤ÎÀ©¸æ¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£±¿ÍÑµ»½Ñ ¡ÊOT¡Ë ¤ÈIT¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ¤³¦Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥é¥¦¥É－¥¨¥Ã¥¸¡Ê¥¨¥ó¥É¥È¥¥ー¥¨¥ó¥É¡§E2E¡ËIoT¥Çー¥¿¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥µー¥Ó¥¹
¡¦ÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ëÁ´¼«Æ°IoT¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Çー¥¿À©¸æ¡¦¥¨¥Ã¥¸¥³¥Í¥¯¥È¥µー¥Ó¥¹
¡¦ºÇÀèÃ¼¥Á¥Ã¥×³«È¯¤ª¤è¤Ó³Æ¼ïÄÌ¿®À©¸æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ³«È¯
¡¦´ðÈ×µ»½Ñ¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¤ª¤è¤Ó²èÁüÀ©¸æÊ¬ÌîÅù¤Ø¤Î±þÍÑ
²ñ¼Ò³µÍ×
JIG-SAW³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.jig-saw.com/
ÅìµþËÜ¼Ò/ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§£²ÃúÌÜ£²ÈÖ£±¹æ
¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥»¥ó¥¿ー/ »¥ËÚ£²µòÅÀ¡ÊN83 & N44¡Ë¡¢ËÌÊÆ£±µòÅÀ¡ÊTCC¡Ë
ÊÆ¹ñË¡¿Í/¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥µ¥ó¥Î¥¼¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹
¥«¥Ê¥ÀË¡¿Í/¥È¥í¥ó¥È
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§JIG-SAW³ô¼°²ñ¼Ò
