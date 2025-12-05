¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó2026¡ÊÂè14²óÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡Ë¡×¤ËÈ¼¤¦¸òÄÌµ¬À©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¤ª´ê¤¤
Âçºå¥Þ¥é¥½¥óÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó2026¡ÊÂè14²óÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡Ë¡×¤ËÈ¼¤¤¡¢Âç²ñÅöÆü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ7»þ15Ê¬º¢¤«¤é16»þ35Ê¬º¢¤Þ¤Ç¸òÄÌµ¬À©¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌµ¬À©¼Â»ÜÃæ¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼ÖÅù¤â¥³ー¥¹¤Î²£ÃÇ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´¤ÊÂç²ñ±¿±Ä¤Î¤¿¤á¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌµ¬À©¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.osaka-marathon.com/2026/info/traffic/
¡Ú¸òÄÌµ¬À©¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤»¡Û
¡ûÌä¹ç¤»Àè
Âçºå¥Þ¥é¥½¥óÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É ¸òÄÌµ¬À©¤ªÌä¹ç¤»¥Ç¥¹¥¯
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6655-0641
¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹ÈÖ¹æ¡§06-6655-0642
¡û³«Àß´ü´Ö
2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¤«¤é2·î27Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡ÊÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢2·î21Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡ËµÚ¤Ó2·î22Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤ÏÌä¹ç¤»¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¡û¼õÉÕ»þ´Ö
10»þ30Ê¬¤«¤é17»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
¤¿¤À¤·¡¢°Ê²¼¤Î´ü´Ö¤Ï¼õÉÕ»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶âÍËÆü¡ËµÚ¤Ó2·î21Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡§9»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç
¡¦2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡§7»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç
¢¨ ¸òÄÌµ¬À©¤ªÌä¹ç¤»¥Ç¥¹¥¯³«ÀßÁ°¡Ê2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë¤ÎÌä¹ç¤»¤Ï¡¢Âçºå¥Þ¥é¥½¥óÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡ÊÅÅÏÃ¡§06-6210-9317¡Ë¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ»þ´Ö¡§9»þ¤«¤é17»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡ÊÅÚÍËÆü¡¦ÆüÍËÆü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë¤ò½ü¤¯¡Ë