¤¢¤Ê¤¿¤Î°ì¸À¤¬Á´¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¡ª ¼¢²ì¤ØÍ¶¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥ºÊç½¸
¡¡ÎáÏÂ£¹Ç¯¡Ê2027Ç¯¡Ë10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¼¢²ì¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¼¢²ì£Ä£Ã¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤òÁ´¹ñ¤«¤éÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¼¢²ì¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥ºÊç½¸¤Î³µÍ×
£±¡¡Êç½¸´ü´Ö
¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯(2025Ç¯)12·î£±Æü¡Ê·î¡Ë13»þ～ÎáÏÂ£¸Ç¯(2026Ç¯)£±·î£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£²¡¡Êç½¸ÆâÍÆ
¡¦¡¡¼¢²ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÎ¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò°õ¾ÝÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤òÁ´¹ñ¤«¤éÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¡ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯¡Ê2026Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤éÎáÏÂ10Ç¯¡Ê2028Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î£³Ç¯´Ö¡¢¼¢²ì£Ä£Ã¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤Î£Ð£Ò¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢£Ê£Ò£¶¼Ò¤Î¼ÖÆâ¡¢±Ø¹½Æâ¤ä¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î·ÇºÜÅù¡¢¸©Æâ³°¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¡É½¾´Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡ºÎÍÑºîÉÊ¤Î±þÊç¼Ô¤Ë¤ÏÃÎ»öÉ½¾´¤ò¹Ô¤¤¡¢¾Þ¶â£µËü±ß¡Ü¶á¹¾ÊÆ£±Ç¯Ê¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤Ë¼¢²ì¸©¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
£´¡¡±þÊçÊýË¡Åù
¡¦¡¡¼¢²ì£Ä£Ã¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡¡¤ª°ì¿ÍÍÍºÇÂç£³ÅÀ¤Þ¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¡ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñÀÒ¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤Ê¤É°ìÀÚÌä¤ï¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¥×¥í¥¢¥ÞÉÔÌä¡Ë¡£
¢¨¡¡±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±þÊçµ¬Ìó¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡±þÊç¼Ô¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢±þÊçÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ¸¢¼Ô¤Î¾µÂú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£µ¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Î±þÊç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
①¡¡³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢»Â¿·¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
②¡¡¼¢²ì¸©¤òË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÁÊµáÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È
③¡¡¼¢²ì£Ä£Ã¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¡¡¡ÚÃí°ÕÅÀ¡Û
¡¡Ž¥¡Ö¼¢²ì¡Ê¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¡¢¥íー¥Þ»ú¡ÊSHIGA¡Ë¡Ë¡×¤òÉ¬¤ºÆþ¤ì¤¿15Ê¸»úÄøÅÙ
¡¡Ž¥ »ÈÍÑ²ÄÇ½Ê¸»ú¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥Ê¡¦´Á»ú¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¦µ¹æ¡ÊÁ´³Ñ¡Ë
¡¡Ž¥ ÆÉ¤ß²¾Ì¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆþÎÏÊ¸»ú¿ô¤Ç¥«¥¦¥ó¥È
¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ï
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
¡¡¡¡¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢£Ê£Ò£¶¼Ò(ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìÆüËÜ¡¢Åì³¤¡¢À¾ÆüËÜ¡¢»Í¹ñ¡¢¶å½£)¤ÈÃÏ°è¤¬Ï¢·È¤·¤Æ³«ºÅÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤éÍ¶µÒ¤ò¹Ô¤¦Âç·¿´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¼¢²ì£Ä£Ã¼Â»Ü´ü´Ö
¡¡¡¡ÎáÏÂ£¹Ç¯¡Ê2027Ç¯¡Ë10·î～12·î¡¡
¡¡¡¡¡ÊÎáÏÂ£¹Ç¯ËÜÈÖ¤ÎÁ°Ç¯¤ò¥×¥ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÍâÇ¯¤ò¥¢¥Õ¥¿ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ£³Ç¯´Ö¤Ç½¸ÃæÅª¤ÊÍ¶µÒ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡Ê£³¡Ë¼¢²ì£Ä£Ã¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¡¡¡¡Ø¤á¤°¤ë¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤Ò¤í¤¬¤ë ¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ëÎ¹¡Ù
¡¡¡¡¼¢²ì¤Ë¤Ï¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëË¤«¤Ê¼«Á³¡¢±ü¿¼¤¤Îò»Ë¡¦Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬¤á¤°¤ê¡¢
¡¡¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼¢²ìÆÈÆÃ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¤Ò¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¼¢²ì¤ò¤á¤°¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤ä»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´¶Æ°¤äÈ¯¸«¡¢Ìþ¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯
¡¡¤ä¥É¥¥É¥¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¿Í¡¢Êë¤é¤¹¿Í¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ Well-being ¤ò´¶¤¸¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬
¡¡¤Ò¤í¤¬¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÍ½Äê
¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î²¼½Ü¡¡Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º·èÄê¢ª·èÄê¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤ò¤â¤È¤Ë¥í¥´¤òÀ©ºî
¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î²¼½Ü¡¡¼¢²ì¸©¥·¥¬¥ê¥º¥à¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñÁí²ñ¤Ë¤ÆÉ½¾´¼°¤ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³«ºÅ¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤È¥í¥´¤ò¤ªÈäÏªÌÜÍ½Äê¡£
¡¡¡ã»²¹Í¡ä
¡¡¼¢²ì£Ä£Ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://shiga-dc.biwako-visitors.jp
¡¡¿ï»þ¡¢¼¢²ì£Ä£Ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹‼