¹Êó¤Ë¤é¤µ¤2025Ç¯12·î¹æÈ¯¹Ô¡ªÀ¤³¦¤¬É¾²Á¤·¤¿¡ÈÊæºä¥ï¥¤¥ó¡É¤Î²÷µó¤òÆÃ½¸
Ç£ºê»Ô¤Î¹Êó»ï¡Ö¹Êó¤Ë¤é¤µ¤¡×2025Ç¯12·î¹æ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç£ºê»ÔÊæºäÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ë¥¹Êæºä¥ï¥¤¥Ê¥êー¡£
À¤³¦Åª¤Ê¥ï¥¤¥ó¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡¢Ç£ºê¤¬¸Ø¤ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥¹Êæºä¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¡Ö¥·¥ã¥Èー¥Þ¥ë¥¹Êæºä»°Ç·Â¢¥ëー¥¸¥å2020¡×¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊIWSC¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥é¥Þ¥¹¥¿ー2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥Èー¥Þ¥ë¥¹¹Ã½£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ー¥Ë¥ç2024¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Êæºä¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬À¤³¦¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê¤äÊæºä¤ÎÉ÷ÅÚ¡¢¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î3Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¾ã³²¼Ô½µ´Ö¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â·ÇºÜ¡£
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ø¤Î°åÎÅ¤ä½¢Ï«»Ù±ç¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢»ÔÌ±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ°è¤ÎÆ°¤¤òÅÁ¤¨¤ë¾ðÊó¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£
¡Ö¹Êó¤Ë¤é¤µ¤¡×12·î¹æ¤Ï¡¢»ÔÆâ¸ø¶¦»ÜÀß¤Î¤Û¤«¡¢Ç£ºê»Ô¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÊæºä¤Î¥ï¥¤¥ó¤È¡¢Ç£ºê¤Î¡Èº£¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿12·î¹æ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
広報紙が手元にない方、市外の方はこちら
【デジタルブック】広報にらさき2025年12月号
情報カレンダー
広報にらさき全ページ
12月号音声版 前半
12月号音声版 後半
»³Íü¸©Ç£ºê»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¡ÃËÜË·¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¥ë¥¹Êæºä¥ï¥¤¥Ê¥êー¢ö
»Íµ¨Ë¤«¤ÊÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò³è¤«¤·¤¿À¤³¦¤ËÄÌ¤¸¤ë¥ï¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÍ¥²í¤Ê·°¤ê¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ ÎÉ¼Á¤Ê¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤ò¿ôÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó20¼ïÎà¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëÍÎÁ¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ðー¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¥Þ¥ë¥¹Êæºä¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î»î°û¤ä¹©¾ì¸«³Ø¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
詳しくはこちら
マルス穂坂ワイナリーの公式サイトはこちら
