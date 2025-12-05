¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¸ÉÆÈ¤ÏÈþ¤·¤¤¡£Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖTeracy 1.0¡×¥ê¥êー¥¹
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖTeracy¡Ê¥Æ¥é¥·ー¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ëTeracy³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹°æ ½Ù²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¸Ä¿Í¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÖTeracy 1.0¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢
- ¥¢¥×¥êÉÔÍ×¤ÇÂ¨ºÂ¤ËTeracy¾å¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÖWeb¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡×
- ¸òÎ®¤Î¾ì¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹¡×
- Ãç´Ö¤Îºî¶È²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥µ¥¦¥ó¥É¡×
¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¡ÖÁÏÂ¤¤Î¤¿¤á¤Ë°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤ÏÍß¤·¤¤¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿´Íý¤Ë¤è¤ê¤½¤¤¡¢Ë×Æ¬¤È°Â¤é¤®¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¿·¤·¤¤ºî¶È¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚTeracy 1.0¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ¡§6¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¡Û
£±. ¥é¥¤¥Ö¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥µ¥¦¥ó¥ÉÃç´Ö¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤ë¡¢BGM¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¸À®
- ¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢¥ー¥Üー¥É¤òÃ¡¤¯²»¤ä¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë²»¤Ê¤É¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀ¸À®
£². ¥Õ¥©ー¥«¥¹¥ëー¥à¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤Ë×Æ¬¤È½¸Ãæ¡¢²ñÏÃ¤Ê¤·¤Î¶¦Æ±½¸ÃæÉô²°
- 6Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¸ÉÆÈ¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò²èÌÌ¤ÎÇØ·Ê¤ËºÎÍÑ
- ´ðËÜÀßÄê¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥«¥á¥éOFF¡£ÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÇÓ½ü
- ½¸ÃæÍÑBGM¤È¥Ý¥â¥Éー¥í¥¿¥¤¥Þー¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÆþ¼¼¤«¤é¡¢½¸Ãæ¤ò»Ù±ç
£³. Web¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¤È¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½¸¤Þ¤ë
- PC¤ÎWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÉÔÍ×¤Ë
- Ã¯¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò¸ø³«¤·¡¢Ãç´Ö¤È¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë½¸¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
£´. Âç¿Í¿ô¤Ø¤ÎÂÐ±þÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¡¢µï¾ì½ê¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¯
- Ê£¿ô¤Î¥¹¥Úー¥¹¤òÂ«¤Í¡¢¥°¥ëー¥Ô¥ó¥°´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë
- ºÇ¾®Ã±°Ì¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò30¿ÍÄøÅÙ¤Î¡Ö´é¤¬¸«¤¨¤ë²÷Å¬¤Ê¿Í¿ô¡×¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÏÁÈ¿¥Æâ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò¼«Í³¤Ë±ýÍè¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Áー¥à¤Ç¤â¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤òÊÝ¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£µ. Poke¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥£ー¥ÉÍýÍ³¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
- ¥¢¥Ð¥¿ー¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÁ÷¤ì¤ë¹ç¿Þ¡ÖPoke¡Ê¥Ýー¥¯¡Ë¡×
- ³Æ¥¹¥Úー¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿·Ç¼¨ÈÄµ¡Ç½¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥£ー¥É¡×
£¶. ÇØ·Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥àÇØ·Ê¡×🖼️🖌️
¥¹¥Úー¥¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÁÛ¤Îµï¾ì½ê¤ò¡¢»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤ËºÌ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤«¤é¡¢ÇØ·Ê¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê¡§ÁÏÂ¤¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤È¡Ö¸ÉÎ©¡×¡Û
²¿¤«¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹»þ¡¢³Ø¤Ö»þ¡¢¿¼¤¯»×¹Í¤¹¤ë»þ¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆâÂ¦¤Ë¿¼¤¯Àø¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤½¤Î¡ÖÁÏÂ¤¤Î¤¿¤á¤Î¸ÉÆÈ¡×¤Ï¡¢ÉÔ²Ä·ç¤Ê»þ´Ö¤À¤ÈTeracy¥Áー¥à¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸ÉÆÈ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¸þ¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤Ï¤º¤Î¸ÉÆÈ¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¡Ö¸ÉÎ©¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Teracy 1.0¤Ï¸ÉÆÈ¤Ë¤è¤ê¤½¤¤¡¢¸ÉÎ©¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Û
Teracy³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹°æ ½Ù²ð
¿¼Ìë¡¢°ì¿Í¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤ÈÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Teracy¤ò³«¤¤¤Æ¡¢ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÃ¯¤«¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¡Ø¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¸ÉÆÈ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡Öµ¤ÇÛ¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£Teracy 1.0¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚTeracy¥×¥í¥À¥¯¥È³µÍ×¡Û
Teracy¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤±¤Ð¡¢Ãç´Ö¤¬¤½¤³¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÆ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â¸½¤·¡¢°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤¿¤ê¡¢ÄÌÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤¬¼«Æ°¤ÇTeracy¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤ª¡¢¤¢¤Î¿Í¤â¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥óºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¡£¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ï¢ÂÓ´¶¤È¶¦´¶¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥í¥À¥¯¥ÈÌ¾¡§Teracy¡Ê¥Æ¥é¥·ー¡Ë
- URL¡§https://teracy.io
- ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Web¥Ö¥é¥¦¥¶¡¿Mac¡¿Windows¡¿iOS
- Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯7·î31Æü
- ÍøÍÑ¹ñ¡§À¤³¦70¥«¹ñ°Ê¾å
- Îß·×ºîÀ®¥¹¥Úー¥¹¡§1,000°Ê¾å
- ·ÑÂ³Î¨¡§7Æü·ÑÂ³Î¨60%
Teracy¤Ï´ûÂ¸¤Î¡Öºî¶ÈÄÌÏÃ¡×¤ä¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¿Í¤ÎÂ¸ºß´¶¡¦µ¤ÇÛ¤ò¶¦Í¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÂÎ¸³¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏµþÅÔ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢µ¯¶È²È¤¬½¸¹ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û- ²ñ¼ÒÌ¾¡§Teracy³ô¼°²ñ¼Ò
- ½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÏÂÀôÄ®529
- ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹°æ ½Ù²ð
- ÀßÎ©¡§2021Ç¯ ¡Ê2019Ç¯¤è¤ê³«È¯³«»Ï¡Ë
- »ñËÜ¶â¡§1²¯3398Ëü1460±ß
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖTeracy¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä