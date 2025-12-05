Î¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ØNEWT¡Ê¥Ë¥åー¥È¡Ë¡Ù¡¢¥¿¥¤¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£¡¦Ê¡²¬»öÌ³½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò»ÏÆ°
³ô¼°²ñ¼ÒÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ÄÄÍ ¹§ºÈ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤«¤·¤³¤¤¡¢¤ª¥È¥¯¡¢Î¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ØNEWT¡Ê¥Ë¥åー¥È¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£¡¦Ê¡²¬»öÌ³½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ê¡²¬¤«¤é¥¿¥¤¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¶õ¹ÁÈ¯¡¦¥¿¥¤¤Î3ÅÔ»Ô¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¦¥¯¥é¥Ó¡Ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë10,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¥È¥¯¤Ë¥¿¥¤Î¹¹Ô¤ò·×²è¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¿Íµ¤ÅÔ»Ô¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¡×¡Ö¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡×¡Ö¥¯¥é¥Ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ò4Ì¾Êç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢»²²ÃÈñ0±ß*¤Ç¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¹¤Ç¤ÎÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ØNEWT¡Ê¥Ë¥åー¥È¡Ë¡Ù¤È¥¿¥¤¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷Ä£¡¦Ê¡²¬»öÌ³½ê¤¬Â£¤ë¡¢¥¿¥¤¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ËÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥¿¥¤¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¡§https://newt.net/ftr-tha-fuk-2025
*ÌµÎÁÅÏ¹Ò¤Ë¤Ï½ôÀÇ¤Î¤ßÊÌÅÓÈ¯À¸
*¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î±þÊç¾ò·ï¤È¤·¤ÆSNSÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Î¤ßÂÐ¾Ý
◼︎¡Ö¥¿¥¤¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¶áÇ¯¡¢Ã»´ü¤Ç¹Ô¤±¤ë¶áµ÷Î¥¥¢¥¸¥¢¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÅÔ»Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÅÔ»ÔÉô¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ë¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤ä¡¢¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥Ó¤Ê¤É¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤«¤é¤ÎÄ¾¹ÔÊØÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¶å½£¤«¤é¥¿¥¤¤Ï¤è¤ê¿È¶á¤ÊÎ¹Àè¤È¤Ê¤ê¡¢½µËöÎ¹¹Ô¤äÃ»´üµÙ²Ë¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢NEWT¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥¿¥¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ê¡²¬¶õ¹ÁÈ¯¥¿¥¤¤Î3ÅÔ»Ô¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¦¥¯¥é¥Ó¡Ë¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê10,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷À¯ÉÜÄ£¡¦Ê¡²¬»öÌ³½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥¿¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª½Ð¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçÅÔ»Ô¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ÅÅÔ¤ÎÉ÷¾ð¤¬°î¤ì¤ë¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¢Èþ¤·¤¤¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¯¥é¥Ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÌµÎÁ¤Ç¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÅù¿ÈÂç¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ø¤Î¡È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¿¥¤¤ÎÎ¹¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. Ê¡²¬¶õ¹ÁÈ¯¥¿¥¤Á´°è¤Ç»È¤¨¤ë10,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ
£².¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Û¥¨¥ê¥¢¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¾Ò²ð
£³. ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÊç½¸
£´. SNS¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥¿¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®
◼︎Ê¡²¬¶õ¹ÁÈ¯¡ª¥¿¥¤Î¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÊç½¸Í×¹à
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤Ï¡©
¥¿¥¤¤Î3ÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶À¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÉÎ¹¤Î¶¦Æ±¥Ñー¥È¥Êー¡É¤Ç¤¹¡£Áª¤Ð¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¦¥¯¥é¥Ó¤ØÌµÎÁ¤Ç¤´¾·ÂÔ¡£¸½ÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿·Ê¿§¡¦¥°¥ë¥á¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´¶¤¸¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¿¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡¦¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇSNS¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¡§https://newt.net/ftr-tha-fuk-2025(https://newt.net/ftr-tha-fuk-2025)
