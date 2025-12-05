ERPC¡¢Solana Bundle ¥×¥é¥ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤òÄó¶¡³«»Ï¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¹âÂ®²½¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤È Validators DAO ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ERPC ¤Ï¡¢Solana ¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë Shared Plan Bundle ¤ª¤è¤Ó Stream Bundle¡Ê°Ê²¼¡¢Áí¾Î¤·¤Æ¡ÖSolana Bundle ¥×¥é¥ó¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥óÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¤´ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Solana ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®ÅÙ¤È°ÂÄêÀ¤Ï¡¢¥³ー¥É¤ä RPC ÀßÄê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤É¤ÎÃÏ°è¤«¤é¡¢¤É¤Î¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î¥Îー¥É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤µ¤ì¤ë Web3 ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢½é´üÃÊ³¬¤«¤é¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¹½À®¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ Solana Bundle ¥×¥é¥ó¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ø¸½¼ÂÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤ÇÅ¸³«¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¹âÂ®²½¤ËÉ¬Í×¤Ê¥êー¥¸¥ç¥ó¿ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤Î¥Ïー¥É¥ë¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿»Üºö¤Ç¤¹¡£
Solana ¤Î¥êー¥Àー¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÃÏµå¤ò½ä²ó¡£Validator Map ¤Ç¸«¤ë¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó¤ÎÉ¬Á³À
Solana ¤Î¥êー¥Àー¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤ò½ä²ó¤·¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ä¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥àÉÕ¶á¤¬¤â¤Ã¤È¤âÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÌ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ä¥·¥«¥´¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅìµþ¤ä¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
Validator Map ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¯¤¬²¤½£¡¦ËÌÊÆ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ë¹¤¯Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¬ÉÛ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂÎ´¶Â®ÅÙ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±°ì¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î¤ß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¹½À®¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¹âÂ®¤Ç¤â¡¢ÊÌ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¥êー¥Àー¤«¤é±ó¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔÍø¤Ê¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Solana ¤ä Web3 ¤Î¥æー¥¶ー¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë»¶ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¶á¤¤¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç½èÍý¤¬´°·ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ UX ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢³«È¯½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡ÖEU / US / APAC ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï 2～3 ¥êー¥¸¥ç¥ó¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó¹½À®¤Î¤´ÁêÃÌ¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê
¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó¹½À®¤ò¤È¤ëºÝ¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¥êー¥¸¥ç¥ó¿ô¤òÂ·¤¨¤ë¤Û¤É·î³Û¥³¥¹¥È¤¬ÎßÀÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ½Í×·ï¤ÈÍ½»»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇº¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- EU / US / APAC ¤Î 3 ÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¤¬¡¢¸ÄÊÌ¤Ë·ÀÌó¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤è¤ê¥³¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
- ËÜÈÖ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¡¾ÚÍÑ¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑÅÓ¤Î¥êー¥¸¥ç¥ó¤â³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤
- Business ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¥Èー¥¯¥ó¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤¬¡¢Pro ¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¤ÈÂ¾¤Î¾ò·ï¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë
- ÃÏ°è¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¥×¥é¥ó¤ò°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÁí³Û¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
ERPC ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë Solana Bundle ¥×¥é¥ó¡ÊShared Plan Bundle / Stream Bundle¡Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊ£¿ô¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã±ÂÎ¥µー¥Ó¥¹¤ò¸ÄÊÌ¤Ë·ÀÌó¤¹¤ë¤è¤ê¤â¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¹½À®¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥êー¥¸¥ç¥ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¹ç·×¶â³Û¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¿ô¤Þ¤Ç¹¤²¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖËÜÅö¤ÏÊ£¿ô¥êー¥¸¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤¿¤¤¤¬¡¢¶â³ÛÌÌ¤Ç°ìÊâÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Solana Bundle ¥×¥é¥ó¤òÊ£¿ô¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï RPC ¥Èー¥¯¥ó¤¬¹ç»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
- ¥êー¥¸¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é
- ¥Èー¥¯¥óÎÌ¤â¤Þ¤È¤á¤ÆÁý¤ä¤·
- ÉÔÂ¤·¤¿¤È¤¤À¤±É¬Í×¤Ê¤Ö¤ó¤À¤±ÄÉ²Ã¤¹¤ë
¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¹½À®¤È¥³¥¹¥È¤ò°ìÂÎÅª¤ËÀß·×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Shared Plan Bundle ¤Î³µÍ×
Shared Plan Bundle ¤Ï¡¢RPC¡¢gRPC¡¢Direct Shreds Connect ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£Solana ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦¸¡¾Ú¡¦ËÜÈÖ±¿ÍÑ¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤Þ¤È¤á¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Standard¡¢Business¡¢Pro ¤Î 3 ¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍÑÅÓ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Standard: PoC ¤ä½é´üÃÊ³¬¤Î³«È¯¤ËÅ¬¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥êー¥ì¥Ù¥ë
- Business: ËÜÈÖ±¿ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ãæµ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸þ¤±
- Pro: ¹âÉÑÅÙ¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¹â¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÁÛÄê¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸þ¤±
Shared Plan Bundle ¤òÊ£¿ô¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó³ä°ú¤Ë¤è¤êÆ±¤¸Í½»»¤ÎÃæ¤Ç¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¥êー¥¸¥ç¥ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö²¤½£ 2 ¥êー¥¸¥ç¥ó¡ÜËÌÊÆ 1 ¥êー¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ç¤â¡¢³ä°ú¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥Èー¥¯¥óÎÌ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Stream Bundle ¤Î³µÍ×
Stream Bundle ¤Ï¡¢Shredstream¡ÊUDP / gRPC¡Ë¡¢Geyser gRPC¡¢Solana RPC¡ÊHTTP / WebSocket¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ SWQoS ¤òÅý¹çÅª¤Ë°·¤¨¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£¹âÂ®¤Ê¥Çー¥¿¸¡ÃÎ¤ÈºÇ½ªÅª¤ÊÀµ³ÎÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤¤´ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍÑÅÓ¤ÇºÎÍÑ¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¹âÂ®¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥óÁ÷¿®¤ä¥¢ー¥Ó¥È¥éー¥¸
- ¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Æ°ÇäÇã¥·¥¹¥Æ¥à
- ¹âÉÑÅÙ¼è°ú¡ÊHFT¡Ë¥¤¥ó¥Õ¥é
- »ÙÊ§¤¤¡¦·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É
- ¼è°ú½ê¤ä¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´ÑÂ¬
³ÆÃÏ°è¤Î gRPC ¥Îー¥É¤Ë¤ÏºÇ´ó¤ê¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î Shreds ¤¬¥Õ¥£ー¥É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó¹½À®¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤âºÇ´ó¤ê¤Î Shreds ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¾õÂÖ¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó³ä°ú¤Ë¤è¤ê¡¢EU ¤Ë²Ã¤¨¤Æ US ¤ä APAC ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤ò¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤ÇÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Shared / Stream Bundle ¶¦ÄÌ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó
º£²óÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢Shared Plan Bundle ¤È Stream Bundle ¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- 2 ¥êー¥¸¥ç¥óÍøÍÑ¡§5% OFF
- 3 ¥êー¥¸¥ç¥óÍøÍÑ¡§8% OFF
- 5 ¥êー¥¸¥ç¥óÍøÍÑ¡§10% OFF
- Á´¥êー¥¸¥ç¥óÍøÍÑ¡§15% OFF
¤É¤Î Bundle ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢RPC ¥Èー¥¯¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ç»»¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2 ¤Ä¤Î Business Bundle ¤ò 2 ¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Èー¥¯¥óÎÌ¤ò¸ÄÊÌ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ç·×¥Èー¥¯¥ó¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢
- ³«È¯´Ä¶ÍÑ¤Î Bundle ¤ÈËÜÈÖ´Ä¶ÍÑ¤Î Bundle ¤òÊ¬¤±¤¿¤¤
- ÃÏ°è¤´¤È¤Ë Bundle ¤òÇÛÃÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Èー¥¯¥ó¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¥×ー¥ë¤È¤·¤Æ°·¤¤¤¿¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ë¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¤Ë Solana Bundle ¥×¥é¥ó¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥êー¥¸¥ç¥ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç Bundle ¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤´ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢Validators DAO ¸ø¼° Discord ¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ÄÊÌ¤Î¤´·ÀÌó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÍÑÊýË¡¤äÅ¬ÍÑ³«»Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Validators DAO ¸ø¼° Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó³èÍÑÎã¤È¥æー¥¹¥±ー¥¹
¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤ò¸½¼ÂÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤Ç¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- EU / US / APAC ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë 3 ¥êー¥¸¥ç¥ó¹½À®
²¤½£¡¦ËÌÊÆ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×¥æー¥¶ー¤ò¤½¤ì¤¾¤ìºÇ´ó¤ê¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç½èÍý¤·¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤â¶Ñ¼Á¤Ê±þÅúÂ®ÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ²¤½£¤ò¸ü¤¯¤·¤Ä¤ÄËÌÊÆ¤â¥«¥Ðー¤¹¤ë 5 ¥êー¥¸¥ç¥ó¹½À®
FRA¡¦AMS¡¦LON ¤Ê¤É²¤½£¤Î¼çÍ×µòÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢NY¡¦CHI ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Solana ¥Ð¥ê¥Çー¥¿Ê¬ÉÛ¤ÎÃæ³Ë¤ò¹âÌ©ÅÙ¤Ë¥«¥Ðー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥¸¥¢¹âÂ®¹½À®¡Ü¥°¥íー¥Ð¥ë³ÈÄ¥
TY¡¦SGP ¤ò¼´¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Î¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤òºÇ¾®²½¤·¤Ä¤Ä¡¢AMS ¤ä NY ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ëÍøÍÑ¤ËÈ÷¤¨¤¿¹½À®¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
- HFT / MEV / ºÛÄê¼è°úÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥é
- ¹âÂ®¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥óÁ÷¿®¤ä·èºÑ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥æー¥¶ー¤òÊú¤¨¤ë Web3 ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó
- Ê¬ÀÏ¡¦´Æ»ë¡¦¥¢¥éー¥È´ðÈ×¤ä¥Çー¥¿¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー
¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤È¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤Îº¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó¹½À®¤ÎÍÌµ¤¬Âç¤¤ÊÍ¥°ÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ERPC¡¢SLV¡¢Validators DAO ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó´ðÈ×
ERPC ¤È SLV¡¢¤½¤·¤Æ Validators DAO ¤Ï¡¢Solana NFT ¥«ー¥É¥²ー¥à Epics DAO ¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ÷Î¥¤È·ÐÏ©¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼çÍ×¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤ËºÇÃ»¤ÇÅþÃ£¤Ç¤¤ë¹½À®¤ò·ÑÂ³Åª¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Solana ¤ÎÄÌ¿®¥ì¥¤¥äー¤Ïº£¸å¤â Alpenglow ¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ERPC ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÎÁªÂò»è¤È¹½À®¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò°ú¤Â³¤¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¶Ñ¼Á¤Ç¹âÂ®¤Ê Solana ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ERPC ¤È Validators DAO ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Þ¥ë¥Á¥êー¥¸¥ç¥ó³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
- ERPC ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://erpc.global/ja
- SLV ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://slv.dev/ja
- elSOL ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://elsol.app/ja
- Epics DAO ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://epics.dev/ja
- Validators DAO ¸ø¼° Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR