ºäËÜ¸øÀ®¡¢¿¹Íµ»Ò¼çºË¡¡Monochrome Circus¤¬¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼ê¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤È¶¦±é¡¡¡Ø¥ì¥ß¥ó¥°/Song of Chaos¡Ù¾å±é·èÄê
Monochrome Circus¡Ø¥ì¥ß¥ó¥°/Song of Chaos¡Ù¤¬2026Ç¯2·î21Æü (ÅÚ)～2·î22Æü (Æü)¤ËµþÅÔÉÜÎ©Ê¸²½·Ý½Ñ²ñ´Û¡ÊµþÅÔÉÜ µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è »ûÄ®ÄÌ¹¾®Ï©²¼¥ëÅìºùÄ® 1¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ :
http://confetti-web.com/@/lemming-song
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://monochromecircus.com/
¸ø¼°X
https://x.com/MonochromeCircu
¿ÈÂÎ¤ËÀø¤àÌîÀ¸¤¬¼ÀÁö¤¹¤ëÂ¨¶½Åª·²Éñ
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¤¥ó¥×¥í¥ô¥£¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ä½¸ÃÄÅªÂ¨¶½¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿MC¤ÎÂåÉ½Åª·²ÉñºîÉÊ¤Î¡Ø¥ì¥ß¥ó¥°¡Ù¤È¡¢¿·ºî¡ØSong of Chaos¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤ò¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼ê¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤È¾å±é!!
¡Ø¥ì¥ß¥ó¥°¡Ù
¥ì¥ß¥ó¥°¤ÏÈË¿£¤¹¤ë¤ÈÂç·²¤Ç°ÜÆ°¤·¿ë¤Ë¤Ï½¸ÃÄ¼«»¦¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬¤¢¤ëóö»õÎà¤ÎÆ°Êª¡£2007Ç¯¤Î½é±é°ÊÍè¡¢¹Åç¡¢ÇîÂ¿¡¢ÊÌÉÜ¡¢¹áÀî¡¢²¬»³¡¢¿À¸Í¡¢µþÅÔ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¥¦¥£ー¥ó¤È¤½¤ÎÅÔÅÙ¸½ÃÏ¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·ºÆ±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡ØSong of Chaos¡Ù
¥Ý¥¹¥È¡¦¥â¥À¥ó¥À¥ó¥¹¤ÎÈ¯À¸¤è¤êÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËÅÁÇÅ¤·¤¿¡Ö¥¹¥³¥¢¤Î¤¢¤ëÂ¨¶½¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£ºî¶Ê¤Ë»³ÃæÆ©¤ò¾·¤º®ÌÂ¤ò¿¼¤á¤ë¸½Âå¤òÉÁ¤¯¡£
Monochrome Circus¤È¤Ï
1990Ç¯·ëÀ®¡£¼çºË¡¢ºäËÜ¸øÀ®+¿¹Íµ»Ò¡£¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Éー¥È¥ó¥Ì(Ê©)¡¢º®Íá²¹ÀôÀ¤³¦¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡¢SI ¥À¥ó¥¹¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë(´Ú¹ñ)¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤ò¤á¤°¤ë¡¿¿ÈÂÎ¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¦¥¤¥ó¥×¥í¥ô¥£¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ÎÉáµÚ¤ä³«È¯¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢·à¾ì¶õ´Ö¡¢·úÃÛ¡¢ÅÔ»Ô¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¤½¤Î¼ÍÄø¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡Ö¼ý³Ïº×¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ºîÉÊ¤Ë¡Ö¾¸ÊÔ¥À¥ó¥¹½¸¡×10ºîÉÊ¡¢graf¤Î²È¶ñ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ØTROPE¡Ù¡¢³Ë¤ÎÌäÂê¤ò°·¤Ã¤¿¡ØHAIGAFURU-Ash is falling¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£ºäËÜ¤ÏÊ¿À®19Ç¯ÅÙµþÅÔ»Ô·Ý½Ñ¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£
¸ø±é³µÍ×
Monochrome Circus¡Ø¥ì¥ß¥ó¥°/Song of Chaos¡Ù
¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü (ÅÚ)～2·î22Æü (Æü)
²ñ¾ì¡§µþÅÔÉÜÎ©Ê¸²½·Ý½Ñ²ñ´Û¡ÊµþÅÔÉÜ µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è »ûÄ®ÄÌ¹¾®Ï©²¼¥ëÅìºùÄ® 1¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô
¿·°æÈþ½ï¡¢±§ÄÅÌÚÀéÊæ¡¢¸åÆ£Ä÷µ©¡ÊSuper D¡Ë¡¢ÃÝ²¼Ì¤ºé±Ç¡¢ÃæÈøÍ¥Î¤¡¢Ä¹ÌîÎ¤²»¡¢¥Í¥³¥¶¥´ー¥¹¥È¡¢ÇÈÂ¿Ìî±ß¹á¡¢Æ£ÅÄºÌ²Â¡¢Á°ÀîÍ§Ë¨¹á¡Ê¤ä¤ë¡Ë¡¢¥á¥¤ ¡¢¿¹Íµ»Ò
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
Áí¹ç±é½Ð¡ÃºäËÜ¸øÀ®
±é½Ð½õ¼ê¡Ã¿¹Íµ»Ò
³Ú¶ÊÀ½ºî¡Ã»³ÃæÆ©
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡ÃÅÏÀîÃÎÉ§
¾ÈÌÀ¡¦²»¶Á¡ÃÅÏÀîÁÈ
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡Ã¾¾ºê·ë°á¡Ê¥¢ー¥È¥¯¥ê¥Ã¥¯¡Ë
¼Ì¿¿¡Ã¶â¥µ¥¸
±ÇÁüµÏ¿¡Ã±üÅÄ¥±¥ó
À©ºî¡ÃµÜÅÄÄ¾¿Í¡Ê¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Õ¥é¥È¥ì¥¹¡Ë
¿¶ÉÕ²È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ã¸åÆ£Ä÷µ©
¼çºÅ¡Ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¥À¥ó¥¹¥¢¥ó¥É¥¨¥ó¥ô¥¡¥¤¥í¥á¥ó¥È
½õÀ®¡Ã·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½´ð¶â¡¡ÉñÂæ·Ý½ÑÁÏÂ¤ÉáµÚ³èÆ°
¡¡¡¡¡¡µþÅÔ»Ô¡ÖArts Aid KYOTO¡×Êä½õ»ö¶È
µþÅÔ·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ーÀ©ºî»Ù±ç»ö¶È
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2026Ç¯
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡17:00～
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡14:00～
¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°
¢¨¾å±é»þ´Ö¡§Ìó60Ê¬
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
°ìÈÌ¡§3,500±ß
³ØÀ¸¡§3,000±ß
¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡§1,000±ß
¡ã¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¸ÂÄê¡¦1,000±ß³ä°ú¡ª¡ä
°ìÈÌ 3,500±ß ¢ª ¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£ÀÊ 2,500±ß¡ª
³ØÀ¸ 3,000±ß ¢ª ¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£ÀÊ 2,000±ß¡ª
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
https://service.confetti-web.com