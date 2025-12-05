¡Ú¥Ë¥È¥ê¡Û¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤ÈµÛÃå¡ª ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¥·¥êー¥º¤ÈQi2ÂÐ±þ¥Á¥ãー¥¸¥ãー¤ò¿·È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§»¥ËÚ»ÔËÌ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§»÷Ä» ¾¼Íº °Ê²¼¡§¥Ë¥È¥ê¡Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯11·îÃæ½Ü¤«¤é°ìÉô¥Ë¥È¥êÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡× ¤È¡¢¡ÖQi2ÂÐ±þ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Á¥ãー¥¸¥ãー¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ò4¼ïÎàÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¹¥¯¤ä¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¡¢ÀöÌÌ½ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡Ê¢¨1¡Ë¡¢³ÑÅÙ¤ÎÄ´À°¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¼ÖÍÑ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥ÉSC01¤Î¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ï¼ù»éÀ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌÇä¤ê¤ÎQi2ÂÐ±þ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Á¥ãー¥¸¥ãー¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬½¼ÅÅ´ï¤Ø¤ÈÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ¬³ÊQi2¤Ë½àµò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£½¼ÅÅ´ï¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤ÈµÛÃå¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê°ÌÃÖ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡Ê¢¨2¡ËQi2ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£Qi2¥í¥´¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ñ¥ïー¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ Íá¼¼¡¢²¹¼¼¤Ê¤É¤Î¹â²¹Â¿¼¾¤Î¾ì½ê¤ä¡¢¿å¤Î¤«¤«¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÏQi2ÂÐ±þ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Á¥ãー¥¸¥ãー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ÐºÒ¤ä´¶ÅÅ¡¢¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ë¥È¥ê¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ç¡¢ËèÆü¤Î½¼ÅÅ¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ë¥È¥ê¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤âÊë¤é¤·¤òÊØÍø¤Ë¡¢²÷Å¬¤ËºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ßÉ½µ
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þÂî¾åÍÑ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É(SD01)
¡Ú²Á³Ê¡Û1,990±ß¡¡´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡§1,890±ß
¢¨2025Ç¯11·î28Æü～2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡ÛÉý100mm¡ß±ü¹Ô100mm¡ß¹â¤µ150mm
¡Ú¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054677s/
¥Ç¥¹¥¯¤ä¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ç¼ê·Ú¤Ë½¼ÅÅ¡£¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ»þ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤â¤Ê¤êÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þµÛÈ×¼°¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É(SS01)
¡Ú²Á³Ê¡Û1,490±ß¡¡´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡§1,290±ß
¢¨2025Ç¯11·î28Æü～2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡ÛÉý100mm¡ß±ü¹Ô72mm¡ß¹â¤µ60mm
¡Ú¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054684s/
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¶À¤ä¥¬¥é¥¹ÌÌ¤ËµÛÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¡¢ÀöÌÌ½ê¤Î¶À¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿È»ÙÅÙÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¼§ÀÐ¼°¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É(SM01)
¡Ú²Á³Ê¡Û1,490±ß¡¡´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡§1,290±ß
¢¨2025Ç¯11·î28Æü～2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡ÛÉý59mm¡ß±ü¹Ô59mm¡ß¹â¤µ39mm
¡Ú¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054691s/
ÎäÂ¢¸Ë¤ä¶âÂ°¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥Üー¥É¤Ê¤É¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¯¾ì½ê¤Ç¡£Æ°²è»ëÄ°¤ä¥ì¥·¥Ô¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¼ÖÍÑ¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É(SC01)
¡Ú²Á³Ê¡Û1,490±ß¡¡´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡§1,290±ß
¢¨2025Ç¯11·î28Æü～2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡ÛÉý59mm¡ß±ü¹Ô67mm¡ß¹â¤µ80mm
¡Ú¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054707s/
¥«ー¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥ëー¥Ðー¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡£±¿Å¾Ãæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄê°ÌÃÖ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛQi2ÂÐ±þ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Á¥ãー¥¸¥ãー(WC01)
¡Ú²Á³Ê¡Û1,990±ß¡¡´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê¡§1,890±ß
¢¨2025Ç¯11·î28Æü～2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡ÛÉý59mm¡ß±ü¹Ô59mm¡ß¹â¤µ11mm
¡Ú¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054660s/
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Û¥ï¥¤¥È
¡ÚÆþÎÏ¡ÛPD(Power Delivery)20W°Ê¾å¡¢QC(Quick Charge)18W°Ê¾å
¡Ú½ÐÎÏ¡Û5W/7.5W/10W/15W¡ÊºÇÂç¡Ë
¡ÚÆþÎÏ¥³¥Í¥¯¥¿¡ÛUSB Type-C
¡Ú¼ÁÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡Û40g
¡Úºà¼Á¡ÛABS¼ù»é
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ÊUSBÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢USB¥³ー¥É¤ÏÊÌÇä¤ê¡Ë
¡ÚÅ¬¹çµ¬³Ê¡ÛQi2¡ÊQi1ÂÐ±þµ¡´ï¤ÏÆ°ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼§µ¤¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤ä¹âÂ®½¼ÅÅ¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¢¨ºÇÂç15W¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ë¤Ï¡¢PD¡ÊPower Delivery¡Ë20W°Ê¾å¡¢QC¡ÊQuick Charge¡Ë18W °Ê¾å¤ËÂÐ±þ¤·¤¿USBÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÊÊÌÇäÉÊ¡Ë¤È¤½¤Îµ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿USB¥³ー¥É¡ÊÊÌÇäÉÊ¡Ë¤ò¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ã¤·¤¤¿¶Æ°¤ä¾×·â¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Íî²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÎ¥Åç¤Ç¤Î¤ªÇã¾å¤²¤Þ¤¿¤Ï¤ªÆÏ¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£