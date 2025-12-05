¿·À½ÉÊ¡§4ËÜ¤Î¥é¥¤¥«M¥ì¥ó¥º¤¬ÅÐ¾ì
¥é¥¤¥«M¥ì¥ó¥º¤ÏÂî±Û¤·¤¿ÀÇ½¡¢½ÏÎý¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤êÀ¤³¦Åª¤ÊÌ¾À¼¤ò¸Ø¤ëÅÁÀâÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç³«È¯¡¦À½Â¤¤µ¤ì¤¿¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¤½¤ÎÀºÅÙ¤ÈÂÑµ×À¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥«¤ÎÅ¯³Ø¤ò¿¿¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä4ËÜ¤Î¥é¥¤¥«M¥ì¥ó¥º¤¬¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ø¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥êー¥Ö¥°¥êー¥ó¤Î¥é¥¤¥«Safari¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä£³ËÜ¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥ë¥Ã¥¯¥¹M f1.4/35 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summilux-m-35mm-f1-4-asph-safari-edition)¡×¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥ë¥Ã¥¯¥¹M f1.4/50 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summilux-m-50mm-f1-4-asph-safari-edition)¡×¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥¯¥í¥óM f2/28 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summicron-m-28mm-f2-asph-safari-edition)¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥í¥Ã¥·ー¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¤¥ó¥È»Å¾å¤²¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥ë¥Ã¥¯¥¹M f1.4/50(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summilux-m-50mm-f1-4-glossy-black)¡×¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥«Safari¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¥é¥¤¥«Safari¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î3ËÜ¤Î¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÄ¹¤¤ÅÁÅý¤òÆ§½±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥ª¥êー¥Ö¥°¥êー¥ó¤ÎÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÅÉÁõ¤Ë¤è¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¥é¥¤¥«M11-P Safari¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø¡¢¥·¥ë¥Ðー¥¯¥íー¥à¤Î¿¿ï«À½»ØÅö¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î¡Ö¥Õ¥£ー¥È¡×¥¹¥±ー¥ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¡Ö¥áー¥È¥ë¡×¥¹¥±ー¥ë¤Ê¤É¤ÎÅÉÁõ¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥é¥¤¥«Safari¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï3ËÜ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥é¥¤¥«M¥ì¥ó¥º¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥ë¥Ã¥¯¥¹M f1.4/35 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summilux-m-35mm-f1-4-asph-safari-edition)¡×¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥ë¥Ã¥¯¥¹M f1.4/50 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summilux-m-50mm-f1-4-asph-safari-edition)¡×¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥¯¥í¥óM f2/28 ASPH.(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summicron-m-28mm-f2-asph-safari-edition)¡×¡£ÀÇ½¤ä¹½Â¤¤ÏºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿³Æ¥·¥êー¥º¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¹³Ñ¡¦¥ë¥Ý¥ë¥¿ー¥¸¥å¡¦É¸½à¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ë¤è¤ê¡¢»£±ÆÉ½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¼«Í³ÅÙ¤È½ÀÆðÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥í¥Ã¥·ー¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¤¥ó¥È»Å¾å¤²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥°¥í¥Ã¥·ー¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¤¥ó¥È»Å¾å¤²¤Ï¡¢¥é¥¤¥«¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥ë¥Ã¥¯¥¹M f1.4/50(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summilux-m-50mm-f1-4-glossy-black)¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¤¥ì¥ó¥º¤Ï¹Ê¤ê³«Êü¤Ç¤Î»£±Æ»þ¤Ë³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥±Ì£¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ì¥ó¥º¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î¡È¥é¥¤¥«¥ë¥Ã¥¯¡É¤È¡¢¾å¼Á¤Ê¥°¥í¥Ã¥·ー¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¤¥ó¥È»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ê¾ÝÄ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯»È¤¤¹þ¤à¤³¤È¤ÇÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¿¿ï«ÁÇºà¤¬ÉôÊ¬Åª¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¤Î¥é¥¤¥«M¥ì¥ó¥º¤Ï³Æ¡¹¤¬¼«¤é¤ÎÊª¸ì¤ò¾¯¤·¤º¤ÄËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥°¥í¥Ã¥·ー¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê´Ý·¿¥ì¥ó¥º¥Õー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«»ö¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥ë¥Ã¥¯¥¹M f1.4/35 ASPH. Safari(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summilux-m-35mm-f1-4-asph-safari-edition)¡×¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥ë¥Ã¥¯¥¹M f1.4/50 ASPH. Safari(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summilux-m-50mm-f1-4-asph-safari-edition)¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥ë¥Ã¥¯¥¹M f1.4/50 ¥°¥í¥Ã¥·ー¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¤¥ó¥È(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summilux-m-50mm-f1-4-glossy-black)¡×¤Ï ¡¢2025 Ç¯12 ·î13 Æü (ÅÚ) ¤Ë¥é¥¤¥«¥¹¥È¥¢¡¢¥é¥¤¥«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥é¥¤¥«¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥«Àµµ¬ÆÃÌóÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥« ¥º¥ß¥¯¥í¥óM f2/28 ASPH. Safari(https://leica-camera.com/ja-JP/photography/lenses/m/summicron-m-28mm-f2-asph-safari-edition)¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥«¥¹¥È¥¢¡¢¥é¥¤¥«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥é¥¤¥«¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥«Àµµ¬ÆÃÌóÅ¹¤Ë¤Æ 2026 Ç¯ 2 ·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥¤¥«¥«¥á¥é¼Ò¤Ï¥«¥á¥é¡¢¥ì¥ó¥º¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥ª¥×¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì´Ó¤È¤·¤Æ»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê´ã¶À¥ì¥ó¥º¤ÈÏÓ»þ·×¤ÎÀ½Â¤¤â¼ê¤¬¤±¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼ÒÀ½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ê¥Ûー¥à¥·¥Í¥Þ»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ä¥éー¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥ô¥£¥é¡¦¥Î¥ô¥¡¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó¤Ë¤ÏÂè2¹©¾ì¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÆÈ¼«¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÈÌó120¤Î¥é¥¤¥«¥¹¥È¥¢¤ò¹½¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥«¤Ï¡¢³×¿·µ»½Ñ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡ÖºÇ¹â¿å½à¤ÎÉÊ¼Á¡×¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡Ö¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÌó30²Õ½ê¤Î¥é¥¤¥«¥®¥ã¥é¥êーÀßÃÖ¡¢¥é¥¤¥«¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î³«ºÅ¡¢¡Ö¥é¥¤¥«¡¦¥Ûー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¥¤¥à¡¦¥¢¥ïー¥É¡ÊLeica Hall of Fame Award¡Ë¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥«¡¦¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ð¥ë¥Ê¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É¡ÊLOBA¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÅª¥¢¥ïー¥É¤Î¼çºÅ¤ò¤Ï¤¸¤á¼Ì¿¿Ê¸²½¤Î¿¶¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Leica Camera Japan
https://leica-camera.com