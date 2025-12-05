¡Ú¥·¥êー¥ºÎß·×16ËüÉôÄ¶¤¨¡ÛSNS¤ÇÄ¶ÏÃÂê¤Î»ùÆ¸½ñºÇ¿·ºî¡ØÆ¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡ª¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ë3¡ÙÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡ØÆ¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡ª¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ë3¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î5ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢Âè3ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
4ºÐ¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ë¡×¥·¥êー¥º¡£¡Ö¥¦¥Á¤Î»Ò¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¹âÎð¤ÎÊì¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤Ì¤ê³¨¤Î¤·¤«¤¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
Â³ÊÔ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢Âè3ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¡¢¥·ー¥ë¤ÎÅ½¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤í¡×¤È¡Ö¤«¤¿¤Á¡×¤Î¥»¥ó¥¹¤¬³«²Ö¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤ÊÇØ·Ê¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ë¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥·ー¥ë¤«¤é¼«Í³¤Ë¿§¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¥·ー¥ë¤Î·Á¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿§ºÌ´¶³Ð¤ä·Á¤Î´¶³Ð¤¬°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Æ»¶ñ¤¤¤é¤º¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë£±.¥·ー¥ë¤ÈÂæ»æ¤ò½àÈ÷
¢¥Âæ»æ¤È¥Ñ¥º¥ë¥·ー¥ë¤Ï¡¢¥ß¥·¥óÌÜ¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤»¤Þ¤¹¡£
Âæ»æ¤ÈÆ±¤¸ÈÖ¹æ¤Î¥Ñ¥º¥ë¥·ー¥ë¤òËÜ»ï¤«¤éÃµ¤·¤Æ¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Âæ»æ¤È¥Ñ¥º¥ë¥·ー¥ë¤Ï£±ÂÐ£±ÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².Æ±¤¸¿ô»ú¤Î¥·ー¥ë¤òÃµ¤·¤ÆÅ½¤ë
¥·ー¥ëÂæ»æ¤Ë¤¢¤ë¿ô»ú¤È¡¢Æ±¤¸¿ô»ú¤¬¤Õ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥·ー¥ë¤òÃµ¤·¤ÆÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸ÈÖ¹æ¤Î¥·ー¥ë¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤È¤¤ä¡¢¿§°ã¤¤¤Î¥·ー¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
£³.´°À®¡ª
¿§ºÌË¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬´°À®¡ª
£´.¡Ö¤«¤¶¤ê¥·ー¥ë¡×¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë¡ª
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢Å½¤ë¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤«¤¶¤ê¥·ー¥ë¡×¤Î¤Ä¤¤¤¿ºîÉÊ¤â¡£¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤»×¤¤¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ËºîÉÊ¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ11ÅÀ
¥·ー¥ë¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê640Ëç¡£¡Ö¿§ºÌ¡×¤ò´¶¤¸¤ë11ºîÉÊ¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤âËþÂ¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤ä¤µ¤·¤¤¥Ñ¥º¥ë¤«¤é¡¢Æñ¤·¤á¤Î¥Ñ¥º¥ë¤Þ¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºîÉÊ¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
´°À®¤·¤¿¤é¡¢¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢ÊÉ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
¢£¿¿¤Ã¹õ¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
£±.¿§¤Î´¶À¤¬°é¤Ä
¹õ¤¤ÇØ·Ê¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥·ー¥ë¤Î¶¯¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
£².½¸ÃæÎÏ¤¬°é¤Ä
ÇØ·Ê¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½¸Ãæ¤¬¤½¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£11ºîÉÊ·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
£³.Ã£À®´¶¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤
¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ã£À®´¶¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ë¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÈÈþ¤·¤¤³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÁÛÁü¤ÎÍã¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£¡ØÆ¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡ª¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ë3¡Ù
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2026Ç¯2·î5Æü
È½·¿¡§230¡ß230mm¡¿48¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·
ISBN¡§978-4-05-206245-2
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1020624500(https://hon.gakken.jp/book/1020624500)
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡¦Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062450/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062450/)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18466712/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466712/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,991²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡§82¼Ò¡Ê2025Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«