¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¤¬1·î17Æü(ÅÚ)namco TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª

5¼¡¸µ¡Ê2¼¡¸µ+3¼¡¸µ¡Ë¥¢¥¤¥É¥ë±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¤¬1·î17Æü(ÅÚ)¡¢namco TOKYO¡ÊÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー3³¬¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ö¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¤Ç¤Ï¡¢MC¤Ë¡ÖDearDream¡×¤«¤éÀµÌÚ °ê¡Êas:ÂôÂ¼ Àé¸¹¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¡Ù¥·¥êー¥º¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÀ©ºîÈëÏÃ¤ä¡¢»öÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½¸¤á¤¿¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ê¤É¡¢¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡ª
¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ö¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Èー¥¯¥·¥çー¡×³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û
2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)
1²óÌÜ13:00³«±é¡¿2²óÌÜ16:00³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡Ûnamco TOKYO¡ÊÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ïー3³¬¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ü1DRINK
¡ÚÆþ¾ìÆÃÅµ¡Û
¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤Æþ¾ìÆÃÅµ¤ÎÂ¼Ìî´ÆÆÄÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò£±¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X¤Ç¤ÎÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
Â¼Ìî Í¤ÂÀ¡Ê¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¡Ë
²ÃÆ£ ÍÛ°ì¡Ê¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡Ë
Ê÷´ß ¸ù¡Ê¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
±±ÁÒ ÎµÂÀÏº¡Ê¥¢¥Ë¥á²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
MC¡§ÀµÌÚ °ê¡Êas:ÂôÂ¼ Àé¸¹¡Ë
¡Ú¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¹ØÆþ¤´¤È¤ËÆÃÅµ¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X¤Ç¤ÎÂ³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤ー¥×¥é¥¹¡¦¥×¥ì¥ªー¥ÀーÀè¹Ô ¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/dream-fes/
¢¨²ñ¾ì¤Ë¤ÆÊÌÅÓ1DRINK°Ê¾å¤Î¥ªー¥Àー¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3ºÐÌ¤ËþÉ¨¾å´Õ¾ÞÌµÎÁ¡ÊºÂÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨ÅÐÃÅ¥²¥¹¥ÈÅù¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¤ª¼ê»æ¡¢¤ª²Ö¤äº¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¤Ï¤ª¼õ¤±¼è¤ê½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Èー¥¯¥·¥çーÃæ¤ÎÅÓÃæÆþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Èー¥¯¥·¥çーÃæ¤Î»£±Æ¡¦Ï¿²»¡¦¼Ì¿¿»£±Æ¹Ô°Ù¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ª¤è¤Ó¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ï¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¶ÛµÞ»öÂÖÅù¤ËÈ¼¤¦¼çºÅ¼ÔÂ¦È½ÃÇ¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤Î¾ì¹çÅù¤ò½ü¤¡¢¤´¹ØÆþ¼ÔÍÍ¤Ë¤è¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë»ö¾ð¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤´¹ØÆþ¡¦¤ª°ú´¹¸å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ªµÒÍÍ¤ÎÅöºÅ»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¡Ê¾ÓÁü¸¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´Æþ¾ì¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾åµ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤´Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¾ðÀª¤Ë¤è¤ê¡¢¾åµÂÐ±þ¤ËÄÉ²Ã¤äÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤´Íè¾ìÁ°¤ËÉ¬¤º¸ø¼°X¤Ë¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¤È¤Ï¡©
2¼¡¸µ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È3¼¡¸µ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¹â¤á¹ç¤¦¡¢5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¡£
2016Ç¯¤è¤ê»ÏÆ°¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¡Ö¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ªR¡×¡¢¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡¢¥³¥ó¥µー¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ËÅ¸³«¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§http://www.dream-fes.com/
¢¡ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º(ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£¹°¹¬)¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ½ºî²ñ¼Ò¡£2015Ç¯4·î¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ê¸½³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤«¤é¤ÎÊ¬¼Ò²½¤Ë¤è¤êÀßÎ©¡£¥ìー¥Ù¥ëÌ¾¤Ï¡ÖBN Pictures¡×¡£
¼ç¤Ë¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¡Ø¥Ð¥È¥ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¡ØTIGER ¡õ BUNNY¡ÙÅù¤Î¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°Å¸³«¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ø¶äº²¡Ù¡Ø¥±¥í¥í·³Áâ¡ÙÅù¤Î¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÀ½ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼ÒHP
https://www.bn-pictures.co.jp/
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï 2025Ç¯12·î5Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£