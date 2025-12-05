¥«¥¿¥ó»Ë¾å½é¡Ö¥«¥¿¥ó³ØÀ¸Âç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¢¨²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤Ë¤ÆºîÀ®
¢¡³«ºÅ¾ðÊó
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥«¥¿¥ó³ØÀ¸Âç²ñ
Æü»þ¡§2026/4/26(Æü) 10:00-17:30
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ー ÂæÅì´Û
¿Í¿ô¡§100¿Íµ¬ÌÏ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡¡
¢¨ÀèÃå½ç¡¡¢¨´°Çä»þ¤Ë¤ÏÂè2¼¡Êç½¸¤òÍ½Äê
±þÊçÊýË¡¡§¥Üー¥É¥²ー¥à¥Ù¥¢(https://www.bear.cool/board-game/event/89695/info)¡¢12·î£¶Æü¤Î12»þ¤«¤éÊç½¸¥¹¥¿ー¥È
https://www.bear.cool/board-game/event/89696/info
¢¨ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Âç²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥¿¥ó»Ë¾å½é¤Î³ØÀ¸¤À¤±¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡»²²Ã»ñ³Ê
¡¦ ¥«¥¿¥ó ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉÈÇ¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡¦³«ºÅÆü»þÅÀ¤Ç12～22ºÐ¡£
¡¦Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¡¢ÀìÌç³Ø¹»¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¢¨¾®³ØÀ¸ÉÔ²Ä¡£ÅöÆü¡¢³ØÀ¸¾Ú¤ò³ÎÇ§¡£
¢¡³µÍ×
¿Íµ¤¥Üー¥É¥²ー¥à¡Ø¥«¥¿¥ó¡Ù¤ò³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢
Ãæ¹âÀ¸¡¦Âç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¥«¥¿¥ó³ØÀ¸Âç²ñ¡×¤ò¡¢
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ë¥Üー¥É¥²ー¥àÉô¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥Üー¥É¥²ー¥à¥«¥Õ¥§¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É
³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥«¥¿¥ó¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥¿¥óÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¤Ë¤â³ØÀ¸¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢
¡Ö³ØÀ¸¤À¤±¤Î¥«¥¿¥óÂç²ñ¡×¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êç½¸¤ò12/6¤ÎÃë12»þ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¾ÜºÙÈ¯É½¤ò½ç¼¡Âç²ñ¸ø¼°¥Úー¥¸¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025¥«¥¿¥óÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï10-20Âå¤¬Ìó36¡ó¡Ê2024¤ÏÌó30¡ó¡Ë¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î»²²Ã¤¬Áý²Ã
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000051468.html
¢¡É½¾´
¾å°Ì£³Ì¾¤Þ¤Ç¤òÉ½¾´¡£
£±°Ì¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸¥«¥¿¥ó²¦¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î¥«¥¿¥óÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢·è¾¡Âç²ñ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¸¢¤È¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥¿¥óÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÀ©Äê¤·¤¿¥ëー¥ë¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
http://www.gp-inc.jp/catan/catan_championship2025/rule.html
¢¡¼èºà¡¦»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÆü¤Ï¡¢¼èºà¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä»î¹çÃæ¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»£±ÆÉÔ²Ä¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª´é¤¬±Ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÌÅÓÌÜ°õ¤ò¤ªÇÛ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼õÉÕ¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤Ç¡¢»£±Æ¡õÇÛ¿®¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï»öÁ°¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤Ê¤ª¡¢»£±ÆÉÔ²Ä¤ÎÊý¤Ç¤âÆþ¾Þ¼Ô£³Ì¾¤Ï´é¼Ì¿¿¤È¤ªÌ¾Á°¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à²Ä¡Ë¤ò¹Êó¤È¤·¤ÆÉ¬¤ºÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Ôー¡¡Ã´Åö¡§ÊÆÀî¡¢ÏÂÅÄ
http://www.gp-inc.jp/
Tell¡§03-6273-9245¡¡MAIL¡§mail@gp-inc.jp