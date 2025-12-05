¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ìIII¡Ù POP UP SHOP in ¥Þ¥ë¥¤¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ìIII¡Ù POP UP SHOP in ¥Þ¥ë¥¤¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ìIII¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ìIII¡Ù POP UP SHOP in ¥Þ¥ë¥¤¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤è¤ê½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ìIII¡Ù POP UP SHOP in ¥Þ¥ë¥¤¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ìIII¡Ù¤è¤ê¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ëÂ¾¡¢¤ªÇã¾å¤²ÃêÁª²ñ¤Ê¤É¤Î¼Â»Ü¤ä¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ìIII¡Ù POP UP SHOP in ¥Þ¥ë¥¤¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)～2026Ç¯1·î4Æü(Æü)
¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ç¯Æâ¤Ï12/30(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
12/31(¿å)～1/3(ÅÚ)¤ÏµÙ¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢1/4(Æü)¤Ï11:00¤è¤ê±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¡¡7F
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00
¡öÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¢§¡Ö¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ìIII¡Ù POP UP SHOP in ¥Þ¥ë¥¤¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://event.amnibus.com/ragnarok-0101/
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡Ú¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ìIII¡Ù POP UP SHOP in ¥Þ¥ë¥¤¡×Æâ¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Å¹Æâº®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ñ¾ì¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¥Þ¥ë¥¤ÆÃÀß¥Úー¥¸¡¢X¤Ë¤Æ²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¿Â´¤´Íý²ò¡¢¤´Î»¾µ¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¥â¥Ç¥£ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=138882&article_type=sto&hashtag=animeen(https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=138882&article_type=sto&hashtag=animeen)
¡Ö¥Þ¥ë¥¤¥Î¥¢¥Ë¥á ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¡§https://x.com/marui_anime
¡Ö½ÂÃ«¥â¥Ç¥£ ¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¡§https://x.com/marui_shibuya_a
¡Ú¤ªÇã¾å¤²ÃêÁª²ñ¾ðÊó¡Û
¢§¾ò·ï
´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤«¤Ä¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤ÇÅö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬Æþ²ñÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏB¾Þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ
A¾Þ¡¡¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡¡¢¨¥µ¥¤¥º¡§F3¹æ¡Ê²£220mm¡ß½Ä273mm¡Ë
B¾Þ¡¡¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡¡¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È
C¾Þ¡¡¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡¡¥é¥ó¥À¥à1Ëç
¢¨A¾Þ¤Ï¹¥¤¤ÊÊÁ¤¬ÀèÃå¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ï¤´ËÜ¿ÍÍÍ°Ê³°¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿·µ¬¤´Æþ²ñ¤â²ñ¾ì¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿·µ¬Æþ²ñÆÃÅµ¤ÏÅö¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´Æþ²ñ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨WEB¤«¤é¤Î¤´Æþ²ñ¤ÏÆÃÅµÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¿³ºº¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÃêÁª¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï1²ñ·×1²ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÇ¹þ3,000±ß¤´¤È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´Àº»»¤ò2²ó°Ê¾å¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Äó¼¨¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª»ÙÊ§ÊýË¡¤Ï¸½¶â¤â¤·¤¯¤Ï¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É·èºÑ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ï¤ª²ñ·×»þ¤Ë¤´Äó¼¨²¼¤µ¤¤¡£¤ª²ñ·×»þ°Ê³°¤Ë¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÃêÁª¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ªÇã¾å¤²ÅöÆü¤Î¥ì¥·ー¥È¤Î¤ßÍ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¡Û
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§605±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§7,260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Frame¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· 75mm¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ÆÃÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ10,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾ìÌÌ¼Ì¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§605±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§7,260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊªÈÎ¾¦ÉÊ¤ÏÍ½Äê¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨¸åÆü¡¢EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¤Þ¤¿¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¤Î¼õÃí¤¬ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¡¡¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ØÆþÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À©¸Â¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯²ò½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¤ËÄÉ²ÃÆþ²Ù¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêBOX¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Ç¡¢¼¡¤Î¾¦ÉÊ¤òBOX¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÀèÃå¤ÇÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÆü¡¢EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ³¨ÊÁ¤ÎÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕÂ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
1BOX¹ØÆþ¤Ç¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ¥Ï¥Ç¥¹ ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· »Ï¹ÄÄë ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾ìÌÌ¼Ì¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´10¼ï¡Ë
1BOX¹ØÆþ¤Ç¡Ö»Ï¹ÄÄë ¾ìÌÌ¼Ì¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥Ç¥¹&¥Ý¥»¥¤¥É¥ó ¾ìÌÌ¼Ì¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÍ½Äê¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸åÆü¡¢EC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡Û
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ìIII¡Ù POP UP SHOP in ¥Þ¥ë¥¤¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È&¡ÖAMNIBUS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖAMNIBUS ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¡§https://x.com/AMNIBUS
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹Ì¾¡§½ÂÃ«¥â¥Ç¥£
URL¡§https://www.0101.co.jp/721/
¢§¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤
¢¨°Ê²¼¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦Å¹Æâ¤Ç¤Î¥°¥Ã¥º¸ò´¹¡¦¶âÁ¬¤òÍÑ¤¤¤¿¾ùÅÏ
¡¦Êª¤ò¾²¤Ë¹¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù
¡¦ÄÌÏ©¾å¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Ç¤Î¤ªÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»
¢§AMNIBUS¡Ê¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://amnibus.com
https://x.com/AMNIBUS
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë3F
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§pr@armabianca.com
È¯¹Ô¸µ¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«
Web¡¡¡¡¡¡¡¡http://armabianca.com/
(C)¥¢¥¸¥Á¥«¡¦ÇßÂ¼¿¿Ìé¡¦¥Õ¥¯¥¤¥¿¥¯¥ß¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹, ½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ìIIIÀ½ºî°Ñ°÷²ñ