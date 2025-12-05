¡ØFate/Grand Order¡Ù¤è¤ê¡¢¥¢ー¥Á¥ãー/¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡õ¥ô¥£¥¤¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¡¡¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡È¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¡É¿·¤·¤¤Êª¸ì¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKDcolle¡ÊKADOKAWA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡ØFate/Grand Order¡Ù¥¢ー¥Á¥ãー/¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡õ¥ô¥£¥¤¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢¥«¥É¥¹¥È¡¢¥¥ã¥é¥¢¥Ë.com¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¸ÂÄê¤Ç12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØFate/Grand Order¡Ù¤Ï¡¢¡Ø·îÉ±¡Ù¡¢¡ÖFate¡×¥·¥êー¥º¡¢¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥ÉTYPE-MOON¤¬Â£¤ë¥¹¥Þ¥ÛRPG¡£¹ñÆâ3200Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢ー¥Á¥ãー/¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡õ¥ô¥£¥¤ 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥«¥ë¥Ç¥¢¡¦¥µ¥Þー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ª¡×¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¹Ä½÷ÍÍ¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¤¥áー¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËºÆ¸½¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ëÀ°¤Ã¤¿¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½éÅÐ¾ì»þ¤Î¥¯ー¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤âÌ¥ÎÏÅª¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤ä¥ô¥£¥¤¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤«¤É¹¡¢º½ÉÍ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÂæºÂ¤Ê¤É¤âÃúÇ«¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥É¥¹¥È(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302305004561)¡¢¥¥ã¥é¥¢¥Ë.com(https://www.chara-ani.com/details.aspx?prdid=B25B02427)¤Ç¤Ï¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤ÆËË¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿º¹¤·ÂØ¤¨É½¾ð¥Ñー¥Ä¡Ö¥à¥¹¥Ã¤È´é¡×¤¬ÉÕÂ°¡£´ðËÜ¾õÂÖ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¹Ä½÷ÍÍ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡üº¹¤·ÂØ¤¨É½¾ð¥Ñー¥Ä¡Ö¥à¥¹¥Ã¤È´é¡×¤¬ÉÕÂ°
¢£¥¢ー¥Á¥ãー/¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡õ¥ô¥£¥¤ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ØFate/Grand Order¡Ù¥¢ー¥Á¥ãー/¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡õ¥ô¥£¥¤
¡¦»ÅÍÍ¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ
¡¦¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë
¡¦Á´¹â¡§Ìó235mm¡ÊË¹»Ò¡¢ÂæºÂ´Þ¤à¡Ë
¡¦¸¶·¿¡§¤æ¤¦¤³～¤ó¡ÊKnead¡Ë
¡¦ºÌ¿§¡§¤¿¤±¤¦¤Á¥Ï¥à
¡¦´ë²è¡¦À©ºî¡§KDcolle¡ÊKADOKAWA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¦È¯Çä¸µ¡§KADOKAWA
¡¦²Á³Ê¡§28,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Í½ÌóÄùÀÚÆü¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
¡¦¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡§2026Ç¯7·îÍ½Äê
¡¦¥«¥É¥¹¥È¡¢¥¥ã¥é¥¢¥Ë.comÆÃÅµ¡§º¹¤·ÂØ¤¨É½¾ð¥Ñー¥Ä¡Ê¥à¥¹¥Ã¤È´é¡Ë
¢£KDcolle¡ÊKADOKAWA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¤Ï
～¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò³§ÍÍ¤Ë～
KADOKAWA¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉKDcolle¡ÊKADOKAWA¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡£¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿KADOKAWA¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë´ë²è¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ç¡¢¡È¤ï¤¯¤ï¤¯¥É¥¥É¥¡É¤µ¤»¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÀ¤³¦¤Î¿Í¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£KDcolle¤¬Â£¤ë¿·¤·¤¤Êª¸ì¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª