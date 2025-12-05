¡ÚÆÊÌÚ¸©½é¾åÎ¦¡Û12/16 ÎáÏÂ¤Î·ã°Â ¡È°û¤á¤ëÁ¬Åò¡É¤¬ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¥ª¥ê¥ª¥óÄÌ¤ê¤ËÆ²¡¹¥ªー¥×¥ó¡ª
»¥ËÚ～Ê¡²¬¤Þ¤ÇÁ´¹ñ17Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÂç½°¼òÀô¥Æ¥ë¥Þ¥¨¤¬ÆÊÌÚ¸©½é½ÐÅ¹¡ªÆÊÌÚ¸©¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¥ª¥ê¥ª¥óÄÌ¤ê¤ËÌ¤¤À¤Ê¤¤·ã°Â²Á³Ê¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÂç½°Á¬Åò¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¡¢¼Ø¸ý¤«¤é¼ò¤¬½Ð¤ë°û¤ßÊüÂê¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢Á¬ÅòÉ÷¥á¥Ë¥åー¤òÂ·¤¨¡¢12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÁ¬Åò¤ÎÃ¦°á½ê¡É¡¡Âç½°Á¬Åò±é½Ð¤Î¤³¤À¤ï¤ê¶õ´Ö
Âç½°¼òÀô¥Æ¥ë¥Þ¥¨¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î¼ò¤ÎÀô¡Ö¼òÀô¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¿®¤¸¤¿¥Æ¥ë¥Þ¥¨ÂâÄ¹¤¬Á´À¤³¦¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÃÏ²¼¤«¤é¼òÀô¤òÈ¯·¡¤·Âç½°¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤ªÅ¹¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¼Ò¸ò¾ì¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÇÆø¤ï¤¦¸Å¤ÎÉ¤Âç½°Á¬Åò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢ÆâÁõ¤«¤é¾®Êª¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¡ÈÁ¬Åò¤é¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¡£
ÈóÆü¾ï´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤È¿ì¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤Ï¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê¤Ë¤·¡¢Ã¦°á¥«¥´É÷¤Î²ÙÊª¥«¥´¤ÇÁ¬Åò´¶¤ò±é½Ð¡£
Á¬Åò¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ä°û¤ßÊüÂêÀìÍÑÉ÷Ï¤²³¤â¤´½àÈ÷¡£
É÷Ï¤²³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Á¥Ã¥×¥¹¤ä¿åÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎÎä¤ä¤·¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¡¢Á¬Åò¥¤¥áー¥¸¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¡£
¢£°û¤ßÊüÂê1»þ´Ö398±ß¤Î¾×·â¡ª¼Ø¸ý¤ò¤Ò¤Í¤ì¤Ð¤ª¼ò¤¬½Ð¤ë¡ª¡©
¡¡¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¼Ø¸ý¤ò¤Ò¤Í¤ì¤Ð¤ª¼ò¤¬½Ð¤ë¡ª
¡¡¡¦13¼ïÎà¤Î¼Ø¸ý¤«¤é¤ª¼ò°û¤ßÊüÂê
¡¡¡¦¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¤À¤±¹¥¤¤ÊÎÌ¤òÃí¤²¤ë¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤â¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¶¯¡ª
¡¡°û¤ßÊüÂê1»þ´Ö398±ß～¤Î°µÅÝÅª¥³¥¹¥Ñ
¡¡°û¤ßÊüÂê¥×¥é¥ó¤Ï3¼ïÎà¡Ê1»þ´Ö398±ß/698±ß/998±ß¡Ë
¡¡°û¤ßÊüÂê»þ´Ö¤Ï3¼ïÎà¡Ê60Ê¬/90Ê¬/120Ê¬¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È1ÇÕ¡×¤«¤é¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê°û¤ß¡×¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ø¸ý¤ò¤Ò¤Í¤ì¤Ð¤ª¼ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë!?°û¤ßÊüÂê¤´ÃíÊ¸¤Ç¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
13¼ïÎà¤Î¼Ø¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ª¼ò¤ÏÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç100ËüÄÌ¤ê¡ª
¢£DX²½¤ÇÄã²Á³Ê¤òÎ¾Î©
¡ãÄã²Á³Ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎDX²½¤È¾Ê¿Í²½¡ä
Âç½°¼òÀô¥Æ¥ë¥Þ¥¨¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞÀß·×¡¦±¿±Ä²þ³×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Âî¾åQR¥³ー¥ÉÃíÊ¸¤Ç¥ªー¥Àー»þ´ÖÃ»½Ì
¡¦¥»¥ë¥Õ·¿¤Î°û¤ßÊüÂê¡ÊÊÉ°ìÌÌ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¼Ø¸ý¤«¤é¡Ë¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯Äó¶¡¤¬ÉÔÍ×
¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í·ïÈñ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÎ¾Î©¡£
°û¿©¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó²ÝÂê¤Ø¤Î°ì¤Ä¤Î²ò·èºö¡¢¿·¤·¤¤±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£SNS¤òÍøÍÑ¤·¤¿°µÅÝÅª½¸µÒ
¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤äSNS¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²è±Ç¤¨¤·¤ä¤¹¤¤Å¹Æâ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÎÁÍý¤òÂ¿¿ôÀß¤±¡¢¥°¥ë¥á¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×£Ó£Î£ÓÆ°²è¤Ï100Ëü²óºÆÀ¸Â¿¿ôÆÍÇË¡£
¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Æ°²èÅê¹Æ³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÇä¾å¤Ï3ÇÜ¤È¤Ê¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Çä¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ßÄã²Á³Ê¡Ù
～ÎáÏÂ¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¹³¤¦¡È³Ê°Âµï¼ò²°¡É¤òÂç½°¼òÀô¥Æ¥ë¥Þ¥¨±§ÅÔµÜ¥ª¥ê¥ª¥óÄÌ¤êÀô¤ÇÂÎ¸³～
¼«Ê¬¤Ç¤ª¼ò¤òºî¤ë³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡
Á¬Åò´¶ËþºÜ¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð
¥Æ¥ë¥Þ¥¨¶ú 1ËÜ70±ß(ÀÇÈ´) 20ËÜ°Ê¾å¤ÇÉ÷Ï¤²³¤ÇÄó¶¡
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹Ì¾¡§Âç½°¼òÀô¥Æ¥ë¥Þ¥¨±§ÅÔµÜ¥ª¥ê¥ª¥óÄÌ¤êÀô
½»½ê¡§
¢©320-0802
ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¹¾ÌîÄ®3-5
TEL¡§028-612-1266
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìÉð±§ÅÔµÜÀþ¡¦ÅìÉð±§ÅÔµÜ±ØÅì¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§
·î～¶â¡¦½ËÁ°Æü: 16:00～Íâ0:00 ¡ÊÎÁÍýL.O. 23:00 ¥É¥ê¥ó¥¯L.O. 23:30¡Ë
ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü: 12:00～Íâ0:00 ¡ÊÎÁÍýL.O. 23:00 ¥É¥ê¥ó¥¯L.O. 23:30¡Ë
¢¨¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óÁ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¿¤á±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://terumae-official.com/
¸ø¼°Instagram¡§¡÷terumae.official(https://www.instagram.com/terumae.official?igsh=MTFtOGk2cWZiMTE2bA%3D%3D&utm_source=qr)
¥á¥¤¥ó²èÁü½Ð±é¡§YUKI¤µ¤ó(https://mixch.tv/u/15758276)¡Ê¥ß¥¯¥Á¥ã¥é¥¤¥Ðー¡Ë
