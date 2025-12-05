¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤â¡Ú¤Í¤³¼ªË¹»Ò¡Û¤¬ÊÔ¤á¤¿¡ª¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È¤æ¤á¤«¤ï¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊÊÔ¤ßÊªÂÎ¸³¤ò¡ª¡Ø¤«¤ó¤¿¤ó¤¢¤ß¤â¤Î¥¥Ã¥È¡¡¤æ¤á¤¢¤ß¡Ù¿·È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥¬ー¥ë¥º¥¯¥é¥Õ¥È¥·¥êー¥º¡Ø¤«¤ó¤¿¤ó¤¢¤ß¤â¤Î¥¥Ã¥È¡¡¤æ¤á¤¢¤ß¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥É½»æ
¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô60ËüÉôÄ¶¤¨¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤Ë¡¢¤«¤ó¤¿¤óÊÔ¤ßµ¡¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡Ë¹»Ò¤ä¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¾®Êª¤¬4¼ïÎà¤Ä¤¯¤ì¤ë2¼ïÎà¤ÎÌÓ»å¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡§É½»æ¤Ï¾®³ØÀ¸¸þ¤±¿Íµ¤»¨»ï¡Ø¥¥é¥Ô¥Á¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î¿¹¤µ¤¢¤ä¤Á¤ã¤ó
¢£ÊÔ¤ßÊª¥Öー¥à¤Îº£¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÊÔ¤ßµ¡¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÊÔ¤ßÊª¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¡¢¤¢¤¤é¤á¤¿¡×¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤Ë¡¢ÊÔ¤ßµ¡¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ê¥¢¥óÊÔ¤ß¤Î¤è¤¦¤ÊÊÔ¤ßÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤®¿Ë¤äËÀ¿Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ÊÃ±¤Ç¡¢¥Ïー¥É¥ë¤¬Äã¤¯¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âË¹»Ò¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÔ¤ßµ¡¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤´¤È¤Ë¼è¤ê³°¤·¤Æ¡¢Âç¤¤µ¤ò¼ê·Ú¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎË¹»Ò¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥4¼ïÎà¤Î¤æ¤á¤«¤ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹
¢£È¯ÇäÁ°¥â¥Ë¥¿ー¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¹¥É¾¡ª
¡ÖÊÔ¤ßÊª¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤äÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¤´°Õ¸«¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½¸ÃæÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Î¥â¥Ë¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ï
¡ý¼«Ê¬¤ÇÌÓ»å¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÔ¤ßµ¡¤Î¥Ë¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÔ¤ßÊª¤Ï¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²æ¤¬²È¤Î7ºÐ¤È10ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤â¡¢²Ä°¦¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï°¦¤·¤µ¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡£
¡ý7ºÐ¤Î»Ò¤Ë¤ÏÊÔ¤ß»Ï¤á¤È½ª¤ï¤ê¤Î»ÏËö¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤òÊÔ¤à¤Î¤Ï¤Û¤Ü1¿Í¤Ç¤Ç¤¤¿¡£ÊÔ¤ßÌÜ¤¬Èô¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤â¡¢ÌÓ»å¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤À¤«¤éÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª 10ºÐ¤Ï¼¡¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç²¿¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
¡ýÊÔ¤ßÊª¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤Î¤â¶µ¤¨¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡£¡Ö¤æ¤á¤¢¤ß¡×¤Ê¤é½é¿´¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËºîÉÊ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è
¡ý¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¤·¡¢ÁÄÉãÊì¤È³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤¤¤è¤Í¡ª
¡ýÆ°²èÍê¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÔ¤ßÊªÌ¤·Ð¸³¤Ç¤â½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ý¤æ¤á¤¢¤ß¤Ç¤Í¤³¼ªË¹»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºý»Ò¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹
¡ýÍî¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤á¤ÎÈï¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¥¥â¥Ë¥¿ー¤µ¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¢£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÌÓ»å¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥äー¥ó¡É¤È¡È¥¥é¥¥é¥äー¥ó¡É¤¿¤Ã¤×¤ê2¸ÄÆþ¤ê
ÉÕÂ°¤ÎÌÓ»å¤Ë¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ø¤Î¹©É×¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¿å¿§¥Þー¥Ö¥ë¤Î¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥äー¥ó¡É¤Ï¡¢ÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢2¸ÄÊ¬¤ÎÌÓ»å¤òÂç¤¤¯1¸Ä¤Î¶Ì¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥é¥¥é¥äー¥ó¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¸÷¤ëºÙ¤¤»å¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤Ë2ËÜ¤É¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2ËÜ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ´¬¤¤¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¡Ö¤Í¤³¼ªË¹»Ò¡×¤ä¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¡¢¥¥é¥¥é¤Î¡ÖÅ·»È¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡×¤È4¤Ä¤Î¤æ¤á¤«¤ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌÓ»å¤Ç¤â¤¹¤¯¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢ÆÃÀ½¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼«Ëý¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÌÓ»å¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¥¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥äー¥ó¤È¥¥é¥¥é¥äー¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¾®Êª¤Ï4¤Ä
¢¥¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î³°¤·Êý¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤ÏÆ°²è¤Ç¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢£¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç²òÀâ¡õÆ°¤¤Î¤ï¤«¤ëÆ°²è¤Ç¤Ä¤¯¤êÊý¤ò¥Õ¥©¥íー
¤Ä¤¯¤êÊý¤Ï¡¢¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤Ä¤¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÎã¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤êÊýÆ°²è¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¤ò¸«¤Æ³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÊÔ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Or5yn7oQ1ng ]
¢¥¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡õÆ°²è¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£¥¬ー¥ë¥º¥¯¥é¥Õ¥È¡Ø¤«¤ó¤¿¤ó¤¢¤ß¤â¤Î¥¥Ã¥È¡¡¤æ¤á¤¢¤ß¡Ù
´Æ½¤¡§¥µ¥ó¤Ù¥·¥Å¥è¡¢kaeru
ÊÔ¡§Gakken
²Á³Ê¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü
È½·¿¡§A4ÊÑ
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·
ISBN¡§978-4-05-750969-3
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1575096900(https://hon.gakken.jp/book/1575096900)
