¡ÚWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¡ßSINN PURETE¡Û¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬12/5(¶â)È¯Çä³«»Ï¡ªÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ø¥¢¡õ¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤È¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¡ÖPOWDER&SMOKE¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ØSINN PURETE¡Ê¥·¥ó¥Ô¥å¥ë¥Æ¡Ë¡Ù¡ÊÀ½ÈÎ¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ê¥¤¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒJIMOS¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2¼ïÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SPECIAL COLLABORATION
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¡ßSINN PURETE
¡Ö¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿À¤³¦´Ñ¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¤È¡¢
¡Öµ¤»ý¤Á¤ÈÈ©¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤µ¤ò³ð¤¨¤ë¡×SINN PURETE¤Ë¤è¤ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤¬¸òºø¤·¤¿¿·¤·¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¡Ö¹õ¡×¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥âー¥É¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÄÉµá¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤âÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤é¤·¤¤¡È¤«¤¹¤ì¡É¤äÆÈÆÃ¤Î¼Á´¶¤ò°Õ¼±¤·¡¢¡ÖÉÔ´°Á´¤µ¡×¤Ë½É¤ëÈþ³Ø¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¹á¤ê¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³µÍ×
¢£°ìÈÌÈ¯Çä¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¡¡
¡¦SINN PURETE¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://sinnpurete.com/¡Ë
¡¦É´²ßÅ¹¡¢¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢Cosme Kitchen°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢ÈþÍÆ¼¼¡¦¥µ¥í¥ó½ç¼¡È¯Çä
¡¦WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://wildside-online.jp/)
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ÏÆ±ÆüPM12:00¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡¦WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA(ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÅì¿´ºØ¶¶1-19-15¡¡TEL:06-7662-8038¡Ë
¡¦WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-11-6 ¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É1F¡¡TEL:03-6455-5515)
¡¦Yohji YamamotoºåµÞMEN¡ÇS TOKYO (ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-5-1 2F¡¡TEL:03-6252-5329)
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼è°·¾õ¶·¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¥Ø¥¢¡õ¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë
¥È¥¥ー¥°¥Ã¥É ¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥ª¥¤¥ë¡¡POWDER&SMOKE¡¡50mL ¡Ã \4,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ó ¥Ô¥å¥ë¥Æ¡¿¥È¥¥ー¥°¥Ã¥É ¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥ª¥¤¥ë¡¡POWDER&SMOKE
¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë
Ñ³¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡È¥Ñ¥¦¥À¥êー¥Õ¥íー¥é¥ë¥¦¥Ã¥Ç¥£¡É¤Î¹á¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á¥ª¥¤¥ë
È±¤Ë¤âÈ©¤Ë¤â¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤ó¤Ç¿»Æ©¤·¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¥±¥¢¤¹¤ëÈþÍÆ¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¸å¤Î¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î±ð¤äÊÝ¼¾¤Ë¤â¡¢Á´¤Æ¤Î¥·ー¥ó¤ËToo Good¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â»À²½½¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë½èÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
POINT1¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·ー¥ó¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥Þ¥ë¥Á¥ª¥¤¥ë
¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥ª¥¤¥ë¤Ë¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î±ð¤äÊÝ¼¾¤Ë¤â¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
POINT2¡¡È±¤äÈ©¤Ë¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤à¡£¿»Æ©À¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿¥ª¥¤¥ë¤ÈÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¸·Áª
¡È¹á¤ê¡¦¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡¦ÊÝ¼¾¡¦Â«´¶ ¡É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³ð¤¨¤ë¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¡£
POINT3¡¡Ñ³¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡È¥Ñ¥¦¥À¥êー¥Õ¥íー¥é¥ë¥¦¥Ã¥Ç¥£¡É¤Î¹á¤ê¡£¥á¥ó¥º¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¡Ö¥Ñ¥¦¥Àー¡õ¥¹¥âー¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¤äÃËÀ¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥Ï¥ó¥ÉÈþÍÆ±Õ
¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¡¡¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¡¡POWDER&SMOKE¡¡45g ¡Ã \3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ó ¥Ô¥å¥ë¥Æ¡¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¡¡¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¡¡POWDER&SMOKE
½êºî¤Ë½É¤ë¡¢¿´ÏÇ¤ï¤¹Ñ³¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¡£
ÈþÍÆ±Õµé¤Î¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é½á¤¤¤ò¡£
¤×¤ë¤×¤ë¤È¤·¤¿Éü¸µÀ¤Î¤¢¤ëÃÆÎÏ¥¸¥§¥ë¤¬¡¢È©¤Ø¿¤Ð¤¹¤È¶ù¡¹¤Þ¤Ç½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥íー¥·¥ç¥ó¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¡£ÈþÍÆ±Õ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ò¥È¥Ç¥¨¥¥¹¢¨¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ìÔÂôÀ®Ê¬¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¹á¤ê¤¬½êºî¤ËÈþ¤·¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³¤¿å¡¢¥µ¥Ý¥Ë¥ó¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó
POINT1¡¡ºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤¥Ò¥È¥Ç¥¨¥¥¹¤ò¹âÇÛ¹ç¡ª
¥ì¥Á¥Îー¥ëÄ¶¤¨¡©¤ÈÏÃÂê¤Î¡¢ºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤¥¸¥å¥Ù¥ó¥¿¥¤¥É¢¨¤òÈþÍÆ±Õ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÇ»ÅÙÇÛ¹ç¡£
POINT2¡¡É¬Í×¤Ê½á¤¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤áÄ¹»þ´Ö¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¡£¶ù¡¹¤Þ¤Ç½á¤¦¤Î¤Ë¤Ù¤¿¤Ä¤«¤Ê¤¤»ÈÍÑ´¶¡£
¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¤¬È©¤ËÁÇÁá¤¯¿»Æ©¡¢½á¤¤¤Î¥ô¥§ー¥ë¤¬Ä¹»þ´Ö¤·¤Ã¤È¤êÂ³¤¯¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¼êÈ©¤Ë¡£
POINT3¡¡¹³¶Ý¡ßÊÝ¼¾¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯À®Ê¬ÇÛ¹ç
¥¨ー¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹¡¢¥»ー¥¸ÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥«¥ß¥Ä¥ì²Ö¥¨¥¥¹
POINT4¡¡Ñ³¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡È¥Ñ¥¦¥À¥êー¥Õ¥íー¥é¥ë¥¦¥Ã¥Ç¥£¡É¤Î¹á¤ê¡£¥á¥ó¥º¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¡Ö¥Ñ¥¦¥Àー¡õ¥¹¥âー¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¤äÃËÀ¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¤Î¹á¤ê
POWDER&SMOKE¡Ê±ì¤ÈËºµÑ¤Î´Ö¡Ë
POWDER&SMOKE¡Ê±ì¤ÈËºµÑ¤Î´Ö¡Ë
Ñ³¤µ¤ÈÀöÎý¤òÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¹á¤ê¡£¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¥Ñ¥¦¥À¥êー¤Ê´Å¤µ¤È¥«¥·¥å¥á¥é¥ó¤Î²¹¤â¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¤È¥Ñ¥Á¥å¥ê¤Î¥¹¥âー¥ー¤Ê¿¼¤ß¤Ë°Ü¤í¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ë¥é¤È¥à¥¹¥¯¤¬¤ä¤µ¤·¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
Top: Iris, Cashmeran
Middle: Rose, Nutty
Base:Sandalwood, Patchouli, Vanilla, Amber, Musk
¢£WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É ¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¡Ë
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É ¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È)¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢ー¥È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¨¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿À¤³¦´Ñ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤Î»ý¤ÄÈ¿¹üÀº¿À¤È¤¤¤¦DNA¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢´º¤¨¤ÆÂ¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£SINN PURETE¡Ê¥·¥ó¥Ô¥å¥ë¥Æ¡Ë
SINN PURETE¡Ê¥·¥ó¥Ô¥å¥ë¥Æ¡Ë
SINN PURETE(¥·¥ó ¥Ô¥å¥ë¥Æ)¤Ï¡¢MINDFUL BEAUTY(R)¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ê¥Á¥å¥é¥ë½èÊý¤ÈÇ¾ÇÈ²òÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹á¤ê¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¤Ë¸ÄÀ¤Î¾Ú¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤Î¾Ú¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢µ¤ÇÛ¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¡¢SINN PURETE¤Î¹á¤ê¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç°ÕÌ£¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥á¥¤¥¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¿´¤òË¤«¤ËÆ³¤¡¢¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
➤ SINN PURETE¡Ê¥·¥ó ¥Ô¥å¥ë¥Æ¡Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://sinnpurete.com/
➤¸ø¼° X¡§https://twitter.com/sinn_purete/
➤¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/sinnpurete/
➤ ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡TEL¡§0120-465-952¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 10:00～17¡§00¡Ë