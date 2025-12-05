¡Ø¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¤Ï²¶ÁÀ¤¤¡ª¡©¡Ù¥×¥ê¥ó¥È¤¯¤¸¤é ÈÎÇä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ¾®³Ø´Û¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¤¯¤¸¤é¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ø¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¤Ï²¶ÁÀ¤¤¡ª¡©¡Ù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°õºþÈÖ¹æ¤òWeb¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¥×¥ê¥ó¥È¡ª
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥íー¥½¥ó ¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤Ç¡¢°õºþ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¤Ï²¶ÁÀ¤¤¡ª¡©¡Ù¥×¥ê¥ó¥È¤¯¤¸¤é
¡Ø¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¤Ï²¶ÁÀ¤¤¡ª¡©¡ÙºÇ¿·6´¬¤¬12·î5Æü¤ËÈ¯Çä¡ª¡¡¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¤¢¤Ú¤³ÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤È¥·ー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ºÇ¿·6´¬¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤âºÇÂ®¤Ç¥°¥Ã¥º²½¡ª¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:59¤Þ¤Ç
ÈÎÇä²Á³Ê¡§LÈ½¼Ì¿¿»æ300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡LÈ½¥·ー¥ë»æ400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://print.onlinekujira.com/lp/ikebohaishinsha/
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊLÈ½¼Ì¿¿»æ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Á´8¼ï¡¡300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÉ÷¥·ー¥ë¡ÊLÈ½¥·ー¥ë»æ¡Ë¡¡Á´2¼ï¡¡400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ª¹¥¤¤Ê³¨ÊÁ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¤Ï²¶ÁÀ¤¤¡ª¡©¡ÙºÇ¿·6´¬Æ±»þÈ¯Çä¡ª
Å®°¦¥¤¥±¥ÜÇÛ¿®¼Ô¡ßÎ®¤µ¤ì·ÏÂç³ØÀ¸¤Î¤¦¤Ö¥¨¥íBL¤ÎºÇ¿·´¬¤¬È¯Çä¡ª
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/76744/
ÇòÀô¼Ò¥Þ¥ó¥¬Park¤ÇËè½µÌÚÍËÆüÏ¢ºÜÃæ¡ª¡§https://manga-park.com/
¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¤¯¤¸¤é¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¤¯¤¸¤é¡×¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁª¤ó¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥íー¥½¥ó ¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Ç°õºþ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ä¥·ー¥ë¡¢¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ç¡×¼ê·Ú¤Ë°õºþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã ÍøÍÑÊýË¡¡ä¢¨²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
1. ¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¤¯¤¸¤é¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹
2. °õºþ¤·¤¿¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈÈÖ¹æ¤Þ¤¿¤ÏQR¥³ー¥É¤ò³ÎÇ§
3. ¥×¥ê¥ó¥ÈÈÖ¹æ¤òÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥íー¥½¥ó ¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î¥³¥Ôーµ¡¤ËÆþÎÏ¡¢¤Þ¤¿¤ÏQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê
4. ¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¡¢°õºþ´°Î»¡ª
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¤¯¤¸¤é¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¤¯¤¸¤é¡×¥µー¥Ó¥¹³«»ÏµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª¡ª
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢Twitter¤Ç¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷printkujira(https://x.com/printkujira)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡õÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É2Ëü±ßÊ¬¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄùÀÚ¡§2025Ç¯12·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¤Þ¤Ç
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://print.onlinekujira.com/campaign/opening/
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¥×¥ê¥ó¥È¤¯¤¸¤é
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://print.onlinekujira.com/
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§¡÷printkujira(https://x.com/printkujira)
¸¢ÍøÉ½µ¡§
(C) SHOGAKUKAN MUSIC & DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.
(C)¤¢¤Ú¤³¡¿ÇòÀô¼Ò
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò ¾®³Ø´Û¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
Email¡§printkujira@smde.co.jp