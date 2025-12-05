¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬½É¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWSP¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¨¥¹¥Ôー¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸ / ¥Ö¥é¥ó¥É´ú´ÏÅ¹¡Ê¶äºÂËÜÅ¹¡Ë¤âÆ±Æü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒWSP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§é®Ìî ¿¿µª»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤È¾¢¤Îµ»¤ò·ë½¸¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWSP¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¨¥¹¥Ôー¡Ë¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë´ú´ÏÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖWSP¡×¶äºÂËÜÅ¹¤âÆ±Æü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWSP¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¨¥¹¥Ôー¡Ë¡×¤¬Â£¤ë¤Î¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤È ÏÂ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÀöÎý¤ò¶Ë¤á¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¡£
¼è¤ê°·¤¦¤Î¤Ï ½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬´¬¤¤Î¶¯¤µ¤ä¾È¤ê¤Î¤è¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¡¢¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¾å°Ì¶Ï¤«¤ÊºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¤â¤Î¤Î¤ß¡£¥Ñー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¡¢ÏÂ¤Î¥â¥À¥Ë¥Æ¥£¤¬Â©¤Å¤¯¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
³¤¤ÎÊõÀÐ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡ÖWSP¡×¤Î¿¿¼î¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
1991Ç¯¤Ë¿¿¼î¤Î²·Çä»ö¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Åö¼Ò¤¬¡¢ÆüËÜ»º¤Î¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼«¼Ò¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWSP¡Ê¥À¥Ö¥ë¥¨¥¹¥Ôー¡Ë¡×¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÈJapanʼs Finest Akoya Pearl Jewelry¡ÊÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¹âµé¥¢¥³¥ä¥Ñー¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¡É¡£
¡ÖWSP¡×¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÆüËÜ»º¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤Î¤ß¡£
Âî±Û¤·¤¿¿³Èþ´ã¤ò¤â¤Ä¥Þ¥¹¥¿ー¥»¥ì¥¯¥¿ー¤¬¡ÖWSP¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤ò¸·Áª¡£¤½¤Î¸·³Ê¤Ê´ð½à¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖWSP¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¥Ñー¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°Ì5%Ì¤Ëþ¤Î¶Ï¤«¤Ê¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¤«¤é»Ò¤Ø¡¢»Ò¤«¤éÂ¹¤Ø¤È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ñー¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ÐÇ¯¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤Î¤è¤µ¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥â¥À¥Ë¥Æ¥£¤¬Â©¤Å¤¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
KOKORO¡¡¿´
KOKORO¡¡¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¡\693,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
KOKORO¡¡¥Ô¥¢¥¹¡¡\550,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÈKOKORO¡É¤Ï¡¢ÏÂ²Î¤òÄÖ¤ëÏ¢ÌÊÂÎ¡Ê¤ì¤ó¤á¤ó¤¿¤¤¡Ë¤Î¤«¤ÊÊ¸»ú¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¿´¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤ÊÊ¸»ú¤ò¥¸¥å¥¨¥êー¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿ ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢°ì²è°ì²è¤ò·Ò¤²¤¿Î®Îï¤Ê¤¯¤º¤·»ú¤Ç¡Ö¤³¤³¤í¡× ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡£³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤Î¸÷Âô¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¤Îµ±¤¤¬¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¤¡¢Å»¤¦¿Í¤ÎÆâÌÌ¤äÁÛ¤¤¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UNERI¡¡¤¦¤Í¤ê
UNERI¡¡¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¡\1,705,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
UNERI¡¡¥Ô¥¢¥¹¡¡\385,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
±ïµ¯¤Î¤è¤¤µÈ¾ÍÌæ¤ò¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÈUNERI¡É¡£
¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤¬ËöÄ¹¤¯ Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÀÄ³¤ÇÈ¡Ê¤»¤¤¤¬¤Ï¡Ë¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥³¥ì¥¯ ¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀÅ¤±¤µ¤Î¤Ê¤«¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿±ü¹Ô¤¤È¤¿¤æ¤Þ¤Ì¿å¤ÎÎ®¤ì¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ ¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤Î½À¤é¤«¤Ê¸÷Âô¤¬ºÝÎ©¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÇÈ¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤Ë¡¢ÀÅëí¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£
YUI¡¡·ë
YUI¡¡¥í¥ó¥°¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¡\2,640,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÈYUI¡É¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÃãÆ»¤Ç»È¤ï¤ì¤ëµþÁÈÉ³¤¬¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¥½ー¥¹¡£
ÃãÆþ¤ì¤Î »ÅÊ¤¡Ê¤·¤Õ¤¯¡Ë¤Î½ï¤ä³Ý¤±¼´¤ÎÂïÌÚ¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¹©·ÝÉÊ¤ò¡¢¥´ー¥ë¥É¤Ç ¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Ê£»¨¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¸¨»å¤ò¶âºÙ¹©¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¡£ Í¥Èþ¤ÊÊ¸ÍÍ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÆ©¤«¤·¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥´ー¥ë¥É¤¬¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥¢¥³¥ä¿¿¼î¤òÏ¢¤Í¤¿ ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥ó¥×¥ë²Á³Ê¤Î°Ù¡¢°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ü WSPÄ¾±Ä¥¹¥È¥¢¡ÊÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¶áÆüÈÎÇäÍ½Äê¡£
WSP¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://wsp.ne.jp/c/wsp
WSP Ginza Flagship Store -¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó-¿¿¼î¤¬Êü¤ÄÉáÊ×Åª¤Êµ±¤¤È ÆüËÜ¤ÎÍÍ¼°Èþ¤¬¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦¶õ´Ö
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥íー¥ó¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖWSP¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¶äºÂËÜÅ¹¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡£
¿ùºà¥Õ¥ìー¥à¤ËÏÂ»æ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀãÆ¶¾ÈÌÀ¤Î½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¾ö¤¬Éß¤«¤ì¤¿ÇòÌÚ¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹Æâ¤Ë¥¸¥å¥¨¥êー¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖºÂ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò¿¿Ùõ¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¥Á¥§¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ»ººàÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤È¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤¬Â©¤Å¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¡ÖÂè¼·éË°Ø»Ò¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿´Ý°Ø»Ò¤Ê¤É¡¢Å·Á³ÁÇºà¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î²È¶ñ¤¬¿ï½ê¤ËÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥¸¥å¥¨¥êーÁª¤Ó¤¬¤Ç¤¤ëÂ¤¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ñ¾µ¤ÈÉáÊ×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÈþ³Ø¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¾ì½ê
¹ØÆþ¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¡£»åÂØ¤¨¤ä¼îÈ´¤¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬±Êµ×ÌµÎÁ¤Ë¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥Ñー¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤È¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯Èþ³Ø¡£WSPÅìµþ¶äºÂËÜÅ¹¤Ï¡¢·Ñ¾µ¤ÈÉáÊ×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÈþ³Ø¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
- Ginza Flagship Store Reopening Fair -
2025Ç¯12·î5Æü(¶â) ～
WSP¶äºÂËÜÅ¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë
¿¿¼îËõÃã¡ÖAkari¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ÊÀèÃå～Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤È¾¢¤Îµ»¤ò·ë½¸¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤¹¤ë¡ÖWSP¡×¡£
¿¿¼î¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ë¡£
¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¾å¼Á¤µ¤È¡¢¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¡ÈËÜÊª¡É¤Îµ±¤¤ò
¤¼¤Ò´ú´ÏÅ¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¸Þ´¶¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
WSP Åìµþ ¶äºÂËÜÅ¹
½»½ê¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3ÃúÌÜ14-1 ¶äºÂ»°ÃúÌÜ¥Ó¥ë1³¬
ÅÅÏÃ¡¡03-6264-7821
±Ä¶È»þ´Ö¡¡11»þ～19»þ
ÄêµÙÆü¡¡ÌµµÙ¡Ê²Æµ¨¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
Instagram¡§https://www.instagram.com/wsp_jewelry/
Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.wsp.ne.jp/f/store
¡ÖWSP¡×Online Store -¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë-
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤ê¡¢WSP¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡ÖWSP¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¯³Ø¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Èー¥êー¤äÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¡£
WSP¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁí¹ç¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÛ¤¤¤òËÂ¤°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢¾¢¤Îµ»¤ò·ë½¸¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥é¥¤¥ó¤«¤éÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢WSP¤¬ÄÉµá¤¹¤ë"¿¿¼î¤¬¤â¤¿¤é¤¹Èþ¤Èµ±¤"¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡§¡ÖWSP¡×¡ÖPearl for Life¡×¡ÖMARLENA¡×
WSP Online Store :
https://www.wsp.ne.jp
³ô¼°²ñ¼ÒWSP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1991Ç¯¤ËÂçºå¤Ë¤Æ¿¿¼î¤Î²·¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¿¿¼î¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¦µæ¤«¤éÆÀ¤¿ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¿¿¼î¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤ËÍ³Íè¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ø¤È»ö¶È¤òÅ¸³«¤µ¤»¤ë¡£¼çÎÏ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥Ñー¥ë¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー°Ê³°¤Ë¡¢MARLENA(¥Þ¥ë¥ì¥Ê)¡¢Pearl for Life (¥Ñー¥ë¥Õ¥©ー¥é¥¤¥Õ)¡¢²½¾ÑÉÊ¤Îmadama¡¦hada¡Ê¤Þ¤À¤Þ¤Ï¤À¡Ë¡¢ÈþÍÆ»¨²ß¤ÎPEARLDAYs(¥Ñー¥ë¥Ç¥¤¥º)¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼è¤ê°·¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï¿¿¼î¤¬À¸»º¤µ¤ì¤ë³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWSP¡Ê¥«¥Ö¥·¥¥¬¥¤¥·¥ã ¥À¥Ö¥ë¥¨¥¹¥Ôー¡Ë
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§é®Ìî¿¿µª»Ò
½êºßÃÏ¡§
¡ÊÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3-10-1¡¡¶äºÂ¥°¥é¥ó¥Ç¥£ー¥ë¥Ó¥ë 3³¬
ÁÏÎ©¡§1991Ç¯¡ÊÀßÎ©¡§1994Ç¯12·î¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Êõ¾þÉÊ¤ÎÀ½Â¤²·ÈÎÇä¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¢¿¿¼î¥µ¥×¥ê¤Î³«È¯
URL¡§https://www.wspcorp.jp/