ÆÉ¤ßÀÚ¤êÌ¡²è£µºîÉÊ¸ø³«¡Ò¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È¤¬Seasons¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡Ó

³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§ÈÓ·¦À®¹¬¡Ë¤ÎWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡ÖSeasons¡×¤¬¡¢11·î15Æü¤Ë1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÈÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÉ¤ßÀÚ¤ê£µºîÉÊ¤¬¡¢ËÜÆü12·î5Æü¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SeasonsÏ¢ºÜ¿Ø¤«¤é¤Î1¼þÇ¯¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È
¢£¿´¤È¤¤á¤¯¡ÈÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡É¥Æー¥Þ¤Î¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤¿¤Á
WEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡ÖSeasons¡×¤¬¡¢11·î15Æü¤Ë1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ï¢ºÜºî²ÈÁíÀª29Ì¾¤Ë¤è¤ë¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¡õ¥³¥á¥ó¥È¸ø³«¡¢ÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢£´ºîÉÊ¤Î¿·Ï¢ºÜ¡¢¤Þ¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»öÅù¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤ò³Æ¼ï¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤Ï5ºî¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¡£
Seasons½éÅÐ¾ì¤Îºî²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÈÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËºîÉÊ¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò´©¹Ô¾®ÀâºîÉÊ¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤«¤é¡¢´üÂÔ¤Î¿·¿Í¤Ë¤è¤ë°ÕÍßºî¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô550ËüÄ¶¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È¤µ¤ó¤Î¿·ºîÃ»ÊÔ¤¬ËÜÆü12·î5Æü¸ø³«¡ª
Seasons¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«Ï¢ºÜºîÉÊ¤â´Þ¤á¡¢¸ø³«ÏÃ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ°ìÍ÷¡ä
¡Ø¥³ー¥É¥Íー¥à¤ÏÊÝÎ±¡Ù
¸¶ºî¡§»ûÃÏ¤Ï¤ë¤Ê
Ì¡²è¡§µ×²æ»³¤Ü¤ó
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¥í¥ó¥êー¥Ê¥¤¥È¡Ù
Ì¡²è¡§Íî¹ç¼Â·î
¡Ø°²²°¤¯¤ó¤Ï¤ª¸«ÄÌ¤·¡Ù
Ì¡²è¡§ÎëÀî¤Õ¤¦¤ß
¡Øº£Ìë¡¢¥¨ー¥Æ¥ë¤ÇÂÔ¤Á¤¢¤ï¤»¡Ù
Ì¡²è¡§¥è¥ó
¡ØÎø¤Ï¥®¥Ö¡õ¥â¥¢¡Ù
Ì¡²è¡§¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È
¢££±¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª
ÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¿·Ï¢ºÜ¤ä£±¼þÇ¯¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¡õ¥³¥á¥ó¥È¡¢¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¤µ¤ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤¬¡¢¸½ºß¤âSeasons¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://comic-seasons.com/¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª
¤¯¤Þ¤µ¤¤µ¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¦Ãø¼Ô¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥«¥Ðー¿§¹»¡¦ÆÃÀ½QUO¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¡¢Seasons¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://x.com/comic_seasons/¡Ë¤Ç¼Â»ÜÃæ¡£
12·î14Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè£±ÃÆ¡Ó¤¯¤Þ¤µ¤¤µ¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¡Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè£²ÃÆ¡ÓÃø¼Ô¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§¹»¡¦ÆÃÀ½QUO¥«ー¥É
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¼¤ÒSeasons¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Seasons¤È¤Ï¡¡
Seasons¤Ï2024Ç¯11·î15Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿½÷À¸þ¤±WEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡£
¡Ö¿Íµû¤Î¤¢¤ïÎø¡×¡Ê¸¶ºî¡§³ÜÌÚ¤¢¤¯¤ß¡¿Ì¡²è¡§¥¿¥à¥é·½¡Ë¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥Þ¥µ¥à¥Í·¯¡×¡Ê¥è¥Í¥Þ¥¤¡Ë¡¢¡Ö°ÌòÎá¾î¤Î¤ª²Ç¤µ¤Þ¡×¡Ê¤«¤ï¤Î¤¢¤¤³¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤òÂ¿¿ô·ÇºÜÃæ¡ª
¢ãËè½µ¶âÍË¤Ò¤ë12»þ¹¹¿·¢ä
