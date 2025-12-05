º£¤«¤é»Ï¤á¤Æ8³äÁÀ¤¨¤ë¡ª¡ÖÆ°²è¢ª¿Þ²ò¢ª·êËä¤á¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¹¶Î¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¡Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¡ºÇÃ»¥ëー¥È¤Ç´°Á´¹¶Î¬¡ÙÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¡ºÇÃ»¥ëー¥È¤Ç´°Á´¹¶Î¬¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿Íµ¤¶µ°é·ÏYouTuber¡¦mini¤¤¤±ÀèÀ¸¡¢ÂÔË¾¤Î½éÃøºî¡ª
Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤Î¹Âç¤Ê³Ø½¬ÈÏ°Ï¤È¡¢¿·²ÝÄø¤Ë¤è¤ë²ÊÌÜÁý²Ã¤Ç¡Ö¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¼õ¸³À¸¤Ø¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô12Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ömini¤¤¤±ÀèÀ¸¤ÎÎÑÀ¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëmini¤¤¤±ÀèÀ¸¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡×¤À¤±¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡¢ÂÔË¾¤Î½éÃøºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤È¤Ï
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎËÜ»î¸³¤Ç¤Ï127,120¿Í¤¬¼õ¸³¤·¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÊÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÃÎ¼±¤òÌä¤¦ÌäÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¼±¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢»ñÎÁÆÉ²ò¤ä»×¹ÍÎÏ¡¦È½ÃÇÎÏ¤òÌä¤¦ÌäÂê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤¬¹çÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼õ¸³À¸¤òÇº¤Þ¤¹¤Î¤Ï¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤ÎËÄÂç¤Ê½ÐÂêÈÏ°Ï¤È¤½¤ÎÂÐºö¤Ç¤¹¡£
mini¤¤¤±ÀèÀ¸¤Ï»äÎ©¹â¹»¤Ç¸øÌ±²Ê¤Î»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¡¢Á´¹ñÂç³ØÆþ»î²òÀâ¤Î¼¹É®¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤Î½ÐÂê¤Î¥Ä¥Ü¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÄ¾Á°¤Î»þ»öÂÐºöÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤òÅªÃæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤äÆ°²èÇÛ¿®¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶Å½Ì¤·¡¢ËÄÂç¤Ê½ÐÂêÈÏ°Ï¤òºÇÂ®¤Ç¹¶Î¬¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ½ñ¡Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¡ºÇÃ»¥ëー¥È¤Ç´°Á´¹¶Î¬¡Ù¤Ç¤¹¡£
ÃÎ¼±¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤«¤é¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤òºÇÃ»¥ëー¥È¤ÇÆ³¤¯¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¸³²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¼ÂÎÏ¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤òÃ»´ü´Ö¤ÇÍÜÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÆ°²è¢ª¿Þ²ò¢ª·êËä¤á¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç8³ä¤òºÇÃ»¹¶Î¬¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤È¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î³×¿·Åª¤Ê3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î³Ø½¬¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ìó2Ê¬¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç¡Ö¤·¤¯¤ß¡×¤ä¡ÖÎ®¤ì¡×¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È¤Ä¤«¤á¤ë¡ª
Ê£»¨¤ÊÀ¯¼£¤ä·ÐºÑ¤Î¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤ä¡ÖÀ©ÅÙ¤ÎÎ®¤ì¡×¡¢ÎÑÍýÊ¬Ìî¤Î¡Ö»×ÁÛ¤ÎÇØ·Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤ÏÍý²ò¤¬Æñ¤·¤¤¥Æー¥Þ¤ò¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÆ°²è¤Ç²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£mini¤¤¤±ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ä¿Þ²ò¤ò¶î»È¤·¤¿²òÀâ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â»ë³ÐÅª¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÂç¹¥É¾¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡Ê1ËÜ2Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤´¤È¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆ°²è¤Ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¡§»æÌÌ¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¡¢mini¤¤¤±ÀèÀ¸¤Î²òÀâÆ°²è¤ËÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÃ»¤¤Æ°²è¡§ 1¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤Ìó2Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç¡¢Î®¤ì¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡£
¡ü³Ø½¬¸ú²Ì¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¡§Æ°²è¤ÇÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³Ø½¬¡Ê¿Þ²ò¡¢·êËä¤á¡Ë¤Î¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥ë¥«¥éー¤Î¿Þ²ò¤äÇ¯É½¤ÇÃÎ¼±¤òµ²±¤Ë¹ï¤ß¹þ¤à¡ª
Ã»¤¤Æ°²è¤Ç³µÍ×¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÇÌä¤ï¤ì¤ëÉÑ½Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ë³ÐÅª¤ËÀ°Íý¤·¤¿¿Þ²ò¤äÍ×ÅÀ¤Þ¤È¤á¤Ç¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Õ¥ë¥«¥éー¤Î»æÌÌ¤Ë¥¤¥é¥¹¥È&¿Þ²ò¤¬ËþºÜ¡ª
¡ü¥Õ¥ë¥«¥éー¤Î¿Þ²ò¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡§ ¥Æー¥Þ¤´¤È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÍÑ¸ì¤ò¡¢¥Õ¥ë¥«¥éー¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÉÑ½Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸·Áª¡§¥»¥ó¥¿ー»î¸³»þÂå¤«¤éºÇ¿·ÌäÂê¤Þ¤Ç¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¡£
¡üËÄÂç¤ÊÈÏ°Ï¤òÂÎ·Ï²½¡§Á´10¾Ï¹½À®¤Ç¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¢´Ä¶¡¢Ï«Æ¯¡¢ÇÀ¶È¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£»Ë¡¦·ÐºÑ»Ë¡¢ÎÑÍý¤Ê¤É¡¢¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤Î³Ø½¬ÈÏ°Ï¤òÌÖÍå¡£ÃÎ¼±¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¡¢¡ÖÁ´ÂÎÁü¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¡×¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ½ñ¤Î¾Ï¹½À®¡Û
Âè1¾Ï¡§À¯¼£Ê¬Ìî
Âè2¾Ï¡§·ÐºÑÊ¬Ìî
Âè3¾Ï¡§¹ñºÝÀ¯¼£Ê¬Ìî
Âè4¾Ï¡§¹ñºÝ·ÐºÑÊ¬Ìî
Âè5¾Ï¡§¼Ò²ñÊÝ¾ãÊ¬Ìî
Âè6¾Ï¡§´Ä¶Ê¬Ìî
Âè7¾Ï¡§Ï«Æ¯Ê¬Ìî
Âè8¾Ï¡§¾ÃÈñ¼ÔÊ¬Ìî¡¦ÇÀ¶ÈÌäÂê
Âè9¾Ï¡§ÆüËÜÀ¯¼£»Ë¡¦·ÐºÑ»Ë
Âè10¾Ï¡§¸ø¶¦¡¦ÎÑÍýÊ¬Ìî
¢£¼ÂÀïÅª¤Ê¡Ö·êËä¤áÌäÂê¡×¤ÇÆÀÅÀÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ª
¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡¢¿Þ²ò¡¢Ç¯É½¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿ÃÎ¼±¤ò·êËä¤áÌäÂê¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤¿ÃÎ¼±¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Î·êËä¤áÌäÂê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍÑ¸ì³ÎÇ§¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¼ÂÀïÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¢¥¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤«¤é¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢´ðËÜ1¥Æー¥Þ1¥Úー¥¸¤Ë¶Å½Ì¡ª
¡ü·êËä¤á·Á¼°¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡§ Æ°²è¤È¿Þ²ò¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤äÍÑ¸ì¤ò¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡£
¡üÅ°ÄìÈ¿Éü¤ò¥µ¥Ýー¥È¡§ ²òÅú¤òÉÕÂ°¤ÎÀÖ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ç±£¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¡×¤ÇÃÎ¼±¤òÄêÃå¤µ¤»¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç³Î¼Â¤ËÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ½ñ¤òÅ°Äì³èÍÑ¤·¡¢¼Ò²ñ²ÊÌÜ¤ò¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ë¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¹ÈÏ¤Ê³Ø½¬ÈÏ°Ï¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¸³À¸¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤Æ°²è²òÀâ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¿Þ²ò¤ÇÀ°Íý¤·¡¢·êËä¤á¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÖºÇ¶¯¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¤òºÇÃ»¥ëー¥È¤ÇÆÀÅÀ¸»¤ËÊÑ¤¨¡¢»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¡ºÇÃ»¥ëー¥È¤Ç´°Á´¹¶Î¬¡Ù
Ãø¼Ô¡§mini¤¤¤±ÀèÀ¸
²Á³Ê¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î4Æü
È½·¿¡§A5È½¡¿272¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§Æ±»þÇÛ¿®
ISBN¡§978-4-05-306355-7
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1130635500(https://hon.gakken.jp/book/1130635500)
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡¦Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4053063558(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063558)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§https://books.rakuten.co.jp/rb/18400654/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400654/)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306355-7(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-306355-7)
¡ãÅÅ»ÒÈÇ¡ä
¡¦Kindle¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4LP9M37/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4LP9M37/)
¡¦³ÚÅ·Kobo¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/1124a644ce2d377ba448f838d9c178f4/(https://books.rakuten.co.jp/rk/1124a644ce2d377ba448f838d9c178f4/)
